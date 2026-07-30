나영석의 딸들, 이번엔 서울 한 복판서 떡집 운영

tvN 화면 캡처

나영석PD는 자신이 키운 4명의 여성 예능인들과 함께 <지락실>의 스핀오프 예능 <우주떡집>을 선보인다.시즌3에서 시즌2의 상승세를 이어가지 못한 <지락실>은 31일 시즌4가 아닌 스핀오프 시즌에 해당하는 <우주떡집>을 선보인다. <지락실>의 마스코트 캐릭터 토롱이의 계략으로 우주떡집의 알바생이 된 지락이들이 떡과 요리를 선보이면서 장사에 도전한다는 내용의 '강제 노동 어드벤처' 프로그램이다. 기존 <지락실>의 세계관을 이어가면서도 새로운 재미를 이끌 수 있는 신선한 설정이 돋보인다.사실 <지락실>은 지난 2024년 4명의 멤버가 경기도 가평과 강원도 춘천 등으로 힐링 여행을 떠난 <지락이의 뛰뛰빵빵>이라는 스핀오프 프로그램을 선보인 바 있다. 당초 유튜브 콘텐츠로 구상됐지만 TV 편성이 되면서 금요일 밤 8시 40분에 본방이 나가고 당일 10시 '채널 십오야' 채널에서 풀버전이 공개됐다. <지락이의 뛰뛰빵빵>은 시청률은 높지 않았지만 유튜브에서는 5회 모두 500만이 넘는 조회수를 기록했다.지난 15일 채널 십오야 채널을 통해 공개된 <우주떡집> 미리보기 영상에서는 전남광주통합특별시 고흥군에서 떡집을 차린 멤버들이 좌충우돌하는 장면들이 담겼다. <지락실> 본 시즌에서도 유난히 화가 많았던 미미와 이영지는 더욱 화가 많아졌고 <지락실>을 통해 '맑은 눈의 광인'이라는 별명을 얻었던 안유진은 눈에 총기가 사라졌다. 심지어 사전 홍보를 하지 않아 열었음에도 손님이 거의 없었다.여기에 미미와 이영지가 무심결에 꺼낸 "2호점도 내야 하니까", "서울 가고 싶다"는 말이 씨가 되면서 제작진은 서울 한복판에 커다란 규모의 '우주떡집 2호점'을 오픈했다. 2호점은 4명의 지락이들로는 도저히 감당이 되지 않아 에스파의 카리나와 안무가 겸 방송인 가비, 엑소 멤버이자 배우 도경수가 알바로 투입될 예정이다. 또한 아직 공개되지 않은 특별 손님도 등장할 예정이라 시청자들의 기대를 높이고 있다.그동안 방송가에서는 인기 예능 프로그램들의 스핀오프가 여러 차례 제작된 바 있지만 '아류'라는 혹평과 함께 쓸쓸히 잊히는 경우가 많았다. 게다가 <지락실>은 작년 시즌3에서 한 차례 부침을 겪은 바 있어 <우주떡집>을 통해 재도약이 필요한 상황이다. 과연 '나영석의 딸들'은 시청자들에게 유쾌한 케미를 선보였던 <지락실>의 세계관을 확장하면서 스핀오프 프로그램의 성공 사례를 만들 수 있을까.