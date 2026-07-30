나영석의 딸들, 이번엔 서울 한 복판서 떡집 운영

2018년 드라마 <미스터 션샤인>에서 구동매(유연석 분)의 충직한 오른팔 유죠를 연기했던 윤주만은 20년에 달하는 연기 경력에 비해 대중들에게 널리 알려진 배우는 아니다. 하지만 윤주만은 <시크릿가든>을 시작으로 <신사의 품격>과 <도깨비> <더 킹: 영원의 군주> <다 이루어질지니> 등 김은숙 작가가 집필한 드라마에 연이어 출연하며 '김은숙 사단'을 대표하는 배우 중 한 명으로 꼽히고 있다.
이처럼 방송가에서 높은 영향력을 가진 작가나 PD는 자신의 작품에 단골로 출연하는 배우나 출연자가 있다. 현존하는 최고의 예능PD 중 한 명인 나영석PD 역시 <1박2일>과 <신서유기>를 함께 했던 강호동을 시작으로 <삼시세끼> 시리즈와 <스페인 하숙>에 출연한 차승원, 유해진, <삼시세끼>와 <서진이네> <이서진의 뉴욕뉴욕> <이서진의 달라달라>를 함께 한 이서진 등 쟁쟁한 사단(?)을 거느리고 있다.
강호동과 차승원, 이서진 등 남자 연예인들과 협업을 많이 했던 나영석PD는 지난 2022년 젊은 여성 방송인 이은지, 미미, 이영지, 안유진과 함께 <뿅뿅 지구 오락실>(이하 <지락실>)을 만들어 큰 성공을 거뒀다. 그리고 <지락실>을 통해 일약 '나영석의 딸들'로 불리게 된 4명의 멤버는 31일 첫 방송되는 '본격 강제취업 식당 노동 어드벤처' <우주떡집>을 통해 <지락실>의 세계관을 더욱 확장할 예정이다.
'예능 초보' 지락이들이 만든 작은 기적