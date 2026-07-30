그래미 '보이콧' 외신 "BTS, 그 수준 넘어서"

그룹 방탄소년단(BTS)이 내년 2월 열리는 '그래미 어워즈'에 음악을 출품하지 않겠다고 선언하면서 이 시상식의 '차별' 논란이 다시 수면 위로 떠올랐다. (관련기사: BTS, 그래미 출품 거부... "지역·언어로 음악 구분 말아야"
https://omn.kr/2j8c4)
영국 BBC는 29일(현지시각) "방탄소년단이 더 위켄드, 모건 월렌, 프랭크 오션, 윌 스미스 등 여러 가지 이유로 그래미를 보이콧한 아티스트 대열에 합류했다"라고 전했다.
위켄드는 2021년 빌보드 '핫100"에 가장 오래 이름을 올리고도 후보 지명조차 받지 못하자 "그래미는 부패했다"라며 시상식을 거부했다. 2020년 드레이크는 그래미가 흑인 아티스트와 랩 음악을 무시한다며 보이콧을 선언했다가 철회한 바 있다.
방탄소년단은 전날 멤버 7명 전원(진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 개인 소셜미디어를 통해 "저희는 올해 그래미에 출품하지 않기로 했다"라며 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다"라고 밝혔다.
"BTS 아리랑, 음악에 언어 장벽 없다는 것 증명"