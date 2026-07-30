헤어지며 "잊어달라"던 남자가 4년 만에 깨달은 것

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"나도 해보려고 했지만, 혼자서는 안 돼."

영화 <스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이> 스틸컷04.물론 두 사람 차이에는 시차가 존재한다. 파커는 4년 전, 그러니까 전작인 <노 웨이 홈>의 후반부에서 그런 선택을 하며 이후의 시간을 홀로 보내왔고, 진 그레이는 이제 막 언니를 잃었다. 이 차이는 영화가 피터로 하여금 일종의 성장을 강요하도록 만드는 계기가 되는데, 심리적 충격으로 고치와도 같은 거미줄 더미에서 잠이 깬 그가 거미 DNA 활성화를 마주하게 되는 시퀀스가 대표적이다.실제 성충이 되기 위한 거미의 탈피 과정처럼도 보이는 이 변화를 두고 피터 본인은 자신의 신체에 나타나는 이상 증세라고 생각하지만, 이는 새로운 스파이더맨을 예고하는 성장통의 징후처럼도 보인다.그 과정에서 거미와 인간 DNA 사이의 불균형으로 인해 폭력적인 모습이 되기도 하고, 기계식 웹슈터가 아닌 생체 거미줄로의 변화와 같은 신체적 변화도 일어난다. 이것이 의미는 이제 피터 파커와 스파이더맨 두 정체성을 하나로 받아들여야 한다는 것이다. 전작 <노 웨이 홈>까지의 피터가 힘과 책임을 배워가는 소년이었다면, <브랜드 뉴 데이>의 피터는 그 힘을 자신의 삶 전체와 어떻게 통합해 나갈 것인지 결정해야 하는 어른이 된다.그리고 성인이 된다는 건 아무도 필요로 하지 않는 사람이 되는 일이 아니며, 개인이 가진 힘의 한계와 취약함을 인정하고 다른 존재와 함께 나누고 합칠 수 있는 사람이 되는 것임을 피터는 조금 먼저 배운다.그런 의미에서 브루스 배너(마크 러팔로 분)와 프랭크(존 번탈 분)는 피터의 성장과 고독이 어떤 모양이 될 수 있을지 미리 보여주는 또 다른 두 개의 미래가 된다. 자신이 통제할 수 없는 힘이 타인을 다치게 할까 두려워 억제하며 그 힘을 내면에 감추려 한 헐크. 그리고 가족을 잃은 뒤 일상으로 돌아가기를 포기하고 스스로에게 처벌을 내리기라도 하는 듯 자신의 모든 삶을 임무로만 채워 넣는 프랭크. 피터는 두 사람의 삶으로부터 도움받는 한편, 이미 그런 삶을 공유하고 있다는 걸 보여준다.05.피터 파커도 스파이더맨도 모두 자신임을 선언하며 괴로워하는 진에게 피터가 전하는 이 말 속에는 두 인물 사이에 놓인 4년의 시간이 모두 담겨 있다.연인 MJ와 친구 네드에게 돌아가지 않았고, 숙모 메이를 잃은 슬픔을 홀로 간직했으며, 피터를 버리고 스파이더맨으로만 시간을 보냈던 날들. 다시는 누군가를 잃지 않기 위해 그 어떤 누구도 가까이 두지 않고, 타인을 지켜내기 위해서는 자신의 외로움 정도는 감내해야 한다고 믿었던 날들. 그러니까 이 말 속에는 단순히 위로가 아니라 이미 혼자의 힘으로 어른이 되어보려 한 존재가 발견한 한계가 담겨 있다.그리고, 훗날 자신을 기억하지 못하는 MJ의 말처럼, 누군가를 지키기 위해 혼자가 되고자 했던 결심은 '관계'를 형성하는 또 다른 이들의 의견은 조금도 반영하지 못한 반쪽짜리 해결책이었을 뿐이다.신체의 변화 앞에서도 억제할 방법만을 찾았던 것, 메츠거 국장의 주장만 믿고 진을 위협으로 오해했던 것 모두 마찬가지다. 그렇기에 언니 세라를 잃은 진이 메츠거를 죽이는 일밖에 하지 못할 때 스파이더맨은 조금이나마 먼저 성장한 자신이 어느 방향으로 나아가야 할지 비춰주고자 한다. 큰 힘에는 큰 책임이 따르지만, 큰 책임이 의미하는 바가 모든 것을 홀로 감당해야 한다는 건 아니다.