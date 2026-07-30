호락호락 무너질 리 없지, 삼촌과 조카의 운명은?

디즈니플러스

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2'<킬러들의 쇼핑몰2>가 시즌1과 비교해 가장 크게 달라진 점은 액션의 규모와 설계, 그리고 잔혹성의 수위다. 시즌1에서는 사실상 벙커로 설계된 정진만의 집을 중심으로 수많은 킬러들의 급습이 첫 회부터 마지막 회까지 채워진 바 있다. 밀폐된 공간 특유의 답답함은 때론 방해물처럼 작용하기도 했다.육해공을 넘나드는 시즌2에서는 총탄부터 로켓포 공격에 이르는 액션을 선사하며 긴장의 끈을 놓지 못하게 한다. 바빌론의 요새에서 시작된 극의 배경은 정진만과 정지안의 은신처로 순식간에 옮겨졌고, 이는 시공간의 제약을 뛰어넘는 액션 연출을 가능하게 만들었다.삼촌과 조카가 서로 다른 장소에서 동시에 바빌론의 공격을 막아내는 이른바 '멀티 플레이'식 전개는 RPG 게임을 방불케 하는 높은 몰입감을 선사한다. 이 과정에서 등장하는 신체 절단 등 강도 높은 표현 역시 OTT라는 플랫폼의 특성을 십분 활용하며 이질감 없이 작품 속에 녹아든다. 과거 쿠엔틴 타란티노 감독의 주요 작품에서나 볼 법했던 장면들이 이제 한국 드라마에서도 가능해진 것이다.