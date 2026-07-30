55일 만에 선발승 거둔 KIA 시라카와

KIA타이거즈

29일 삼성전 5이닝 1실점으로 호투한 KIA 선발 시라카와6월 4일 광주 롯데전 이후 55일 만에 선발로 나와 승리투수가 되었다. 그의 활약에 힘을 입어 KIA는 삼성을 9-4로 꺾고 승리를 거뒀다. 게다가 같은 날 4위 두산이 9위 SSG에 패하면서 KIA는 다시 4위 자리에 올라섰다. 승리의 주역, KIA 선발 시라카와 케이쇼였다.시라카와는 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 5이닝 3피안타(1피홈런) 3사사구 5탈삼진 1실점(1자책)으로 호투했다. 삼성 선발 양창섭(6이닝 6실점)과의 맞대결에서도 승리를 거뒀다.시작은 좋지 않았다. 1회부터 선두타자 김지찬에게 안타를 맞으며 출루를 허용했다. 하지만 김성윤(뜬공)과 구자욱(땅볼), 최형우(삼진)를 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회에는 이재현의 2루타와 류지혁의 스트레이트 볼넷으로 2사 1, 2루 상황을 자초했다. 시라카와의 첫 번째 득점권 위기였다. 하지만 전병우를 헛스윙 삼진으로 잡아내며 위기에서 벗어났다.3회에는 선두타자 김지찬에게 9구 승부 끝에 볼넷을 허용하고 말았다. 하지만 김성윤의 병살타와 구자욱의 땅볼이 나오면서 실점 없이 이닝을 마쳤다. 4회에는 1사 이후 디아즈에게 6구 승부 끝에 볼넷을 허용하고 말았다. 하지만 이재현의 뜬공과 김도환의 삼진이 나오면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회에는 1사 이후 전병우에게 던진 5구 포크볼이 그만 좌측 담장으로 넘어가고 말았다. 스코어는 6-1. 하지만 시라카와는 흔들리지 않았다. 김지찬을 뜬공, 김성윤을 삼진으로 잡아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회까지 101개의 공을 던진 시라카와는 6회 최지민과 교체되면서 선발로서의 임무를 마무리 지었다.하지만 KIA 불펜도 불안했다. 6회에 올라온 최지민이 0.1이닝 2실점(2자책), 성영탁이 0.2이닝 1실점(1자책)을 기록하며 불안하게 리드를 가져갔다. 7회에 올라온 이의리는 3사사구를 헌납하며 흔들렸으나 1이닝 무실점을 기록하며 고비에서 벗어났다. 다행히 나머지 투수들은 괜찮았다. 8회 전상현과 9회 조상우는 1이닝 무실점으로 깔끔하게 막았다.