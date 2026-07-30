'맨땅에 헤딩'하는 32세 최준용, 미국 무대 도전의 의미는?

연합뉴스

"미국 도전은 사실 중·고등학교, 초등학교 때부터 항상 품어온 꿈이었다. 미디어에도 몇 번 이야기를 했지만 매일 꿈만 꿨고 본능적으로 도전하기 무섭기도 했다. 일기장이나 훈련 일지에 , 'NBA 가자', '국가대표가 되자'는 많이 썼지만 정작 플레이오프 우승을 쓰지는 않았다. 한국에서 우승도 많이 하고 돈도 벌고 많은 관심을 받았지만, 항상 마음 한구석에 아쉬움이 남았다. 우승하고 가장 기뻐해야 할 때 마음 한구석에서 '왜 나는 남들처럼 온전히 행복하지 않지?'라는 질문이 생겼다. 남들이 보기엔 하고 싶은 것을 다 하며 사는 것처럼 보였겠지만, 정작 가장 하고 싶은 도전을 하지 못했다."

"도전이란 꿈을 크게 갖는 것이다. 저의 최종 꿈은 당연히 미국에서 300억 원 규모의 계약을 맺고, 돌아올 때 NBA 유니폼을 입고 귀국하는 것이다. 한국 농구장에서 보여준 내 플레이가 항상 미국에서도 통할 것이라는 상상을 했고, 그것을 현실로 바꾸기 위해 나가는 것이다. 맨땅에 헤딩했다가 두개골이 깨져서 돌아올수도 있지만, 도전 자체로 나에게는 모두 성공이다. 실패는 없다. (최준용)"

프로농구 부산 KCC의 챔피언결정전 우승 주역 최준용이 29일 서울 여의도 콘래드호텔에서 기자회견을 열고 미국 무대에 도전하겠다고 선언하고 있다. 2026.7.29한 분야에서 정상의 자리를 지킨다는 것은 꽤나 매력적인 삶이다. 보장된 억대 연봉, 팬들의 환호, 그리고 우승 반지가 주는 안정감. KBL 무대에서 정규리그 MVP와 다수의 챔피언결정전 우승을 모두 경험한 32세의 포워드 최준용(부산 KCC)은 이 모든 것을 손에 쥔 채 살아갈 수 있는 위치에 있었다. 하지만 최준용은 30대 초반이라는 선수 인생의 전성기 막바지에 기득권을 내려놓고 미국무대 진출 문을 두드리겠다는 의외의 도전을 선택했다.최준용은 29일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 해외진출 기자회견을 열고 "초등학교 때부터 품어온 꿈"이라며 "미국으로 가 새로운 도전에 나서겠다"고 선언했다.궁극적인 최종 목표는 미국프로농구(NBA) 진출이다.국내 최정상급 장신포워드인 최준용은 2M의 장신에 득점, 수비, 볼 핸들링 능력을 고루 갖추며 'KBL 역사상 최고의 올라운드 플레이어' 중 한 명으로 꼽힌다. 2016년 신인 드래프트 전체 2순위로 서울 SK의 지명을 받아 프로에 데뷔했고, 2023-2024시즌에 부산 KCC로 이적했다. 정규리그 통산 329경기에 출전해 평균 11.4점, 6.1리바운드, 3.3어시스트를 기록했다. 2021-2022시즌에는 SK에서 정규리그 최우수선수(MVP)를 차지했다.특히 SK와 KCC에서 각각 두 번씩 총 4회의 챔프전 우승을 차지했고, 플레이오프가 열리는 봄시즌에 더욱 강해지는 모습으로 '봄초이'라는 별명도 얻었다. 특히 KCC는 최준용이 입단한 이후, 2023-24시즌 5위, 2025-26시즌에는 6위로 정규시즌을 마치고도 챔피언결정전에서 우승하는 최초의 기록을 세웠다.최준용은 국내에서 프로선수로 이미 정점을 찍었고, 나이로도 베테랑의 반열에 접어들었다. 선수생활 내내 잔부상이 잦은 편이었던 최준용은 최근 무릎 수술을 받았고 재활에 집중하고 있는 상황이다. 그런데 최준용은 특유의 거침없고 자유분방한 성격답게 누구도 생각하지 못한 타이밍에 미국무대 도전을 선택했다.사실 최준용이 해외 진출의 꿈을 언급한 것은 이번이 처음이 아니다. 대학을 졸업하고 KBL에 처음 진출했을때도, FA자격을 얻어 KCC에 입단했을 때도 최준용은 "언젠가는 해외무대에 반드시 도전할 것"이라는 이야기를 여러 차례 한 바 있다. 하지만 그동안 실제로 추진된 적은 한번도 없었고, 많은 이들도 선수의 막연한 희망사항 정도로만 생각하며 크게 귀담아 듣지 않았다.최준용은 "지금이 아니면 안 된다는 생각에 '맨땅에 헤딩' 하는 마음으로 나서게 됐다"면서 "제게는 모든 걸 내려놓고 다시 시작하는 도전이라 더 큰 의미가 있다"며 자신의 도전이 심사숙고하여 내린 진지한 결정임을 강조했다.소속구단인 부산 KCC도 처음엔 선수의 나이와 상황을 고려해 말렸으나, 최준용의 고집을 꺾지 못했다. KCC로서는 지난 5월 먼저 해외진출을 선언한 송교창(일본 오사카 에벳사)에 이어 최준용까지, 우승 주역들이 연이어 이탈하게 되며 다음 시즌 큰 전력 누수를 피할 수 없게 됐다. 하지만 KCC는 대승적인 차원에서 선수의 의사를 존중하여 결국 도전을 수락한 것으로 알려졌다.당초 최준용에게 관심을 보인 일본 구단들도 있었지만, 선수 본인은 해외진출을 논의할 때 처음부터 미국행 의지가 확고했다고 한다. 최준용은 다음달 1일 저녁 미국 출국하여 2주 정도 재활과 몸 만들기에 집중하고, 8월 말쯤 NBA 하부리그인 G리그 구단들과 본격적인 입단 협상에 나설 예정이다.불확실한 모험이 항상 그렇듯, 최준용의 도전을 바라보는 시선은 엇갈린다. 세간에서는 "그 나이에, 그 실력으로 이제와 미국에 가서 무엇을 하겠느냐"는 냉소적인 반응도 나온다. 30대에 접어든 나이와 잦은 부상 경력, 외국 선수들과 비교하면 유리하다고 보기 힘든 피지컬과 운동능력, 그리고 이미 숱한 한국 선수들이 부딪혔던 높은 미국 농구의 높은 벽을 감안하면, 이러한 지적이 틀린 말은 아니다. 소속팀에 대한 책임감과, 전성기 커리어를 무모하게 낭비하는 것 아니냐는 현실적 우려도 뒤따른다.그럼에도 이번 최준용의 미국 도전은 흥미롭다. 단순한 선수 개인의 비현실적인 만용이나 결과 중심적 성공 여부로만 판단하는 것은 스포츠가 가진 구조적 확장성을 간과하는 시각이다. 그의 도전이 지닌 진짜 가치는 결과의 성패가 아닌, 한국 농구가 마주한 '한계의 기준선'을 정립하는 과정에 있다.그동안 한국 농구는 세계 무대라는 장벽 앞에서 늘 추상적인 두려움을 가져왔다. 한국 선수들에게 해외 진출은 극소수 엘리트의 전유물이거나 그나마 어린 유망주 시절에나 시도할수 있는 이벤트로 치부되곤 했다. 한국 선수 중 NBA 무대를 제대로 밟아본 것은 하승진(은퇴)이 유일하고, 그나마도 압도적인 신체조건에 의지하여 잠깐이나마 기회를 받은 것에 불과했다. 이현중은 NBA 신인드래프트에 참가했으나 지명을 받지 못했고, 일본과 호주리그를 거쳐 최근 NBA 서머리그에서 다시 미국무대 도전을 이어가고 있다.KBL에서 국내 무대 최정상급 기량을 입증한 성인 대표급 선수가, 사서 고생하는 방식으로 미국 하부 리그 및 트레이닝 캠프의 문을 두드리는 것은 이전에 없던 매우 드문 사례다. 물론 최준용이 미국 무대에서 살아남아 NBA 유니폼을 입을 수 있다면 더할 나위 없는 기적적인 드라마가 되겠지만, 현실적인 가능성은 낙타가 바늘구멍 들어가는 만큼 매우 희박한 게 사실이다. 하지만 설령 최준용이 벽에 부딪히고 무릎을 꿇은 채 돌아온다 할지라도, 그 실패가 결코 무가치하지는 않다.아무 일도 안하고 누구도 도전을 하지 않는다면, 아무런 운도 기적도 생기지 않는다. KBL 최고의 포워드가 모든 것을 내려놓고 미국 하부 리그 시스템에서 어떠한 한계를 드러내는지, 어떤 기술과 신체적 요소가 통하고 안 통하는지에 대한 생생한 현장 데이터는 그 자체로 한국 농구계가 쌓아야 할 귀중한 자산이 된다. 이현중, 여준석, 그리고 최준용으로 이어지는 시행착오의 데이터베이스가 쌓일 때 비로소 후배 선수들은 막연한 두려움을 털어내고 더 정밀한 목표를 설정할 수 있게 된다. 개척자가 깎아낸 한계선이 곧 다음 세대가 뛰어넘어야 할 시작점이 되기 때문이다.소속팀과의 절차적 정당성 역시 확보되어 있다. FA 계약 당시부터 구단과 사전 양해를 구했고, 정당한 승인 절차를 거쳐 KCC 소속을 유지한 채 도전하는 구조다. 또한, 미국 현지의 고강도 트레이닝과 수준 높은 선수들과의 치열한 매치업 경험은 복귀 후 그의 농구적 안목과 기량을 한 차원 끌어올릴 강력한 수련의 시간이 될 수 있다.결국 32세 최준용의 도전을 단지 헛된 꿈을 쫓는 무모함으로 폄하할 필요는 없다. 보장된 승리자의 삶에 안주하기를 거부하고, 자신의 한계가 과연 세계 기준 어디에 위치해 있는지를 직접 부딪쳐 확인하려는 도전의식은 가장 운동선수다운 승부욕과 본능의 발현으로 존중되어야 할 것이다.