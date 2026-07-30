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아흔 살의 나이에 이렇게 살 수 있을까

아흔 살의 나이에 이렇게 살 수 있을까

일본 힐링 드라마 <행복은 먹고 자고 기다리고>를 보고... 정성껏 먹는 삶이 주는 영향

신소영(syshine7)
26.07.30 10:44최종업데이트26.07.30 10:52
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나는 명랑한 할머니가 되는 게 꿈이다. 선을 잘 지키면서 오지랖 부리지 않고 누구든 다가와서 말 걸기 편하고, 잘 웃고 유머 감각 있는 지혜로운 할머니. 그런데 나이가 들수록 그렇게 나이든다는 게 얼마나 어려운 일인지 깨닫는다.

일단 몸이 안 따른다. 난 몸의 상태가 마음을 지배한다고 믿는데, 몸의 컨디션이 훅 떨어지는 날이면 내 마음속에 관용이나 여유는 종적을 싹 감춰버리는 걸 경험했기 때문이다. 그런 날에는 나를 조금이라도 힘들게 하는 것들에 대해서는 도끼눈을 뜨거나 가시를 잔뜩 세우기 일쑤다.

계속 이 지경으로 살다가는 내 옆에 사람이 남아나질 않겠다 싶었다. 내가 되고 싶은 명랑한 할머니는 현재의 내 몸, 생각, 태도가 차곡차곡 쌓여서 되는 것일 텐데, 지금의 내 모습이라면 괴팍하고 무기력하고 영 별로인 할머니가 될 게 뻔했다. 마음속에서 비상등이 켜졌고, 내 일상을 다시 재편해야 한다는 본능적인 필요가 느껴졌다.

그러던 차에 만난 드라마가 일본 드라마 <행복은 먹고 자고 기다리고>다. 제목만 봐도 어떤 드라마인지 감이 왔다. 그래서 쉽게 선택할 수 있었다.

인연을 맺어준 무 한 조각

<행복은 먹고 자고 기다리고> 장면 중
<행복은 먹고 자고 기다리고> 장면 중웨이브

주인공 사토코는 갑작스러운 병으로 직장도, 꿈도 내려놓아야 했던 여성이다. 몸이 무너지자 일상도 관계도 함께 무너졌다. 나는 그 장면들이 남 일 같지 않았다. 사토코는 생활의 규모를 줄이기 위해 이사할 집을 보러 갔다가 엉뚱한 집 주인 할머니 스즈 씨를 만나는데, 그 인연을 맺어준 건 무 한 조각이었다.

두통에 시달리는 사토코를 보고 스즈 씨가 슬쩍 무를 건넸고, 그 무를 씹었더니 두통이 사라진 것이다. 이후 감기에 걸렸을 때는 스즈 씨의 동거인인 미야마 씨가 닭고기 스프를 건넸고, 목이 건조할 땐 살구열매를 권했다.

건강할 때였다면 '뭐야?' 싶었겠지만, 몸이 바닥을 치면 '한번 해볼까'로 마음이 기우는 법이다. 그 음식들이 단순한 음식이 아니라 약선, 즉 식재료의 효능을 살린 밥상이라는 걸 알게 된 사토코는 자신의 몸에 맞는 재료를 골라 직접 해 먹기 시작한다.

그러면서 일상에도 변화가 시작된다. 생기가 돌면서 관계가 열렸다. 병을 숨기던 직장에서 자신의 병에 대해 솔직하게 이야기 하자 동료들이 먼저 손을 내밀었고, 엄마와의 오래된 오해도 풀렸다. 자기의 고통에만 갇혀 있을 땐 세상이 어둡고 혼자인 것만 같았지만, 몸이 나아지자 마음이 따라왔고, 마음이 열리자 세상도 그 마음에 응답한 것이다.

드라마를 보면서 생각했다. 아, 모든 것에는 순서가 있구나. 이 드라마에서 스즈씨는 내가 꿈꾸는 명랑한 할머니의 모습과 많이 닮아 있다. 아흔 살의 나이에도 다정한 마음으로 다른 사람에게 관심을 갖고, 도움이 필요해 보일 땐 선뜻 손을 내밀되 선을 지킬 줄 아는 어른.

<행복은 먹고 자고 기다리고> 한 장면.
<행복은 먹고 자고 기다리고> 한 장면.웨이브

다정하고 명랑한 할머니가 되고 싶어

사실 스즈 씨도 여든 살까지 몸이 아팠지만, 미야마 씨를 만나 좋은 음식을 먹기 시작하면서 건강해졌다고 한다. 다정함과 명랑함의 비결은 결국 체력, 잘 먹으면서 자신을 적극적으로 보살핀 결과였던 셈이다.

물론 삼시세끼 챙겨서 잘 먹는다는 건 여간 성가신 일이 아니다. 오죽하면 남이 해 준 밥이 제일 맛있다는 말이 나왔을까. 하지만 그렇다고 해서 매끼를 남이 해준 밥을 먹을 수는 없는 노릇 아닌가. 사실 나이들면서 여기저기 아프기 시작하자 입에서 나오는 말이라고는 "아파 죽겠다", "힘들어 죽겠다" 같은 말이었다.

만사 귀찮으니 끼니도 그냥 허기를 달래는 선에서 대충 떼우거나 데우기만 하면 되는 간단식이었다. 그러다 보니 컨디션이 더 떨어지는 악순환이 계속 되었던 것 같다. 해 먹어야 할 때는 내 몸에 맞게 정성들여 먹는 것이, 나이 들면서 찾아오는 통증과 무기력함에 한탄하는 것보다는 더 낫겠다는 마음이 들었다.

드라마를 보는 내내 좋았다. 혼자서 누리는 호젓한 행복과 누군가와 함께 나누는 다정한 행복이 조화를 이루는 모습이. 여기에 맛있는 음식까지 더해지니 나도 저렇게 살고 싶다는 의욕이 오랜만에 올라왔다.

갑자기 친구가 SNS에 올린 물김치를 담가 먹고 싶어졌다. 알배추로 시원하게 만들어 먹어야 되겠다고 생각한 순간, 군침이 돈다. 맛있으면 친구들에게도 줘야지. 그렇게 하루하루를 살고 싶다. 그러다 보면 스즈 씨처럼 다정하고 명랑한 할머니가 되어 있지 않을까.
일드 행복은 먹고 자고 기다리고

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