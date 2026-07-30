아흔 살의 나이에 이렇게 살 수 있을까

나는 명랑한 할머니가 되는 게 꿈이다. 선을 잘 지키면서 오지랖 부리지 않고 누구든 다가와서 말 걸기 편하고, 잘 웃고 유머 감각 있는 지혜로운 할머니. 그런데 나이가 들수록 그렇게 나이든다는 게 얼마나 어려운 일인지 깨닫는다.
일단 몸이 안 따른다. 난 몸의 상태가 마음을 지배한다고 믿는데, 몸의 컨디션이 훅 떨어지는 날이면 내 마음속에 관용이나 여유는 종적을 싹 감춰버리는 걸 경험했기 때문이다. 그런 날에는 나를 조금이라도 힘들게 하는 것들에 대해서는 도끼눈을 뜨거나 가시를 잔뜩 세우기 일쑤다.
계속 이 지경으로 살다가는 내 옆에 사람이 남아나질 않겠다 싶었다. 내가 되고 싶은 명랑한 할머니는 현재의 내 몸, 생각, 태도가 차곡차곡 쌓여서 되는 것일 텐데, 지금의 내 모습이라면 괴팍하고 무기력하고 영 별로인 할머니가 될 게 뻔했다. 마음속에서 비상등이 켜졌고, 내 일상을 다시 재편해야 한다는 본능적인 필요가 느껴졌다.
그러던 차에 만난 드라마가 일본 드라마 <행복은 먹고 자고 기다리고>다. 제목만 봐도 어떤 드라마인지 감이 왔다. 그래서 쉽게 선택할 수 있었다.
인연을 맺어준 무 한 조각