아흔 살의 나이에 이렇게 살 수 있을까

웨이브

<행복은 먹고 자고 기다리고> 장면 중주인공 사토코는 갑작스러운 병으로 직장도, 꿈도 내려놓아야 했던 여성이다. 몸이 무너지자 일상도 관계도 함께 무너졌다. 나는 그 장면들이 남 일 같지 않았다. 사토코는 생활의 규모를 줄이기 위해 이사할 집을 보러 갔다가 엉뚱한 집 주인 할머니 스즈 씨를 만나는데, 그 인연을 맺어준 건 무 한 조각이었다.두통에 시달리는 사토코를 보고 스즈 씨가 슬쩍 무를 건넸고, 그 무를 씹었더니 두통이 사라진 것이다. 이후 감기에 걸렸을 때는 스즈 씨의 동거인인 미야마 씨가 닭고기 스프를 건넸고, 목이 건조할 땐 살구열매를 권했다.건강할 때였다면 '뭐야?' 싶었겠지만, 몸이 바닥을 치면 '한번 해볼까'로 마음이 기우는 법이다. 그 음식들이 단순한 음식이 아니라 약선, 즉 식재료의 효능을 살린 밥상이라는 걸 알게 된 사토코는 자신의 몸에 맞는 재료를 골라 직접 해 먹기 시작한다.그러면서 일상에도 변화가 시작된다. 생기가 돌면서 관계가 열렸다. 병을 숨기던 직장에서 자신의 병에 대해 솔직하게 이야기 하자 동료들이 먼저 손을 내밀었고, 엄마와의 오래된 오해도 풀렸다. 자기의 고통에만 갇혀 있을 땐 세상이 어둡고 혼자인 것만 같았지만, 몸이 나아지자 마음이 따라왔고, 마음이 열리자 세상도 그 마음에 응답한 것이다.드라마를 보면서 생각했다. 아, 모든 것에는 순서가 있구나. 이 드라마에서 스즈씨는 내가 꿈꾸는 명랑한 할머니의 모습과 많이 닮아 있다. 아흔 살의 나이에도 다정한 마음으로 다른 사람에게 관심을 갖고, 도움이 필요해 보일 땐 선뜻 손을 내밀되 선을 지킬 줄 아는 어른.