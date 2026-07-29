훅훅 날아 쑥쑥 거미줄 쏘는 그, 5년만의 귀환 이유 있네

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영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이'소니픽쳐스코리아
<스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이>의 또 다른 볼거리는 다양한 마블 캐릭터들의 등장이다. 브루스 배너/헐크를 비롯해서 옐레나/블랙위도우(플로렌스 퓨 분), 퍼니셔(존 번탈 분) 등 극장판 영화와 OTT 시리즈를 아우르는 히어로들은 위화감 없이 극중 이야기에 녹아들면서 MCU 세계관의 확장에 기여한다.
특히 두 달 전 디즈니플러스 <퍼니셔: 원 라스트 킬>을 통해 이번 작품 출연을 예고했던 퍼니셔는 기대 이상의 존재감을 보여준다. 가족을 잃었다는 공통점을 지닌 스파이더맨과 퍼니셔는 정의를 바라보는 방식은 다르지만, 상반된 가치관이 만들어내는 긴장감과 호흡으로 색다른 케미를 선사한다. (관련기사 : 초능력 없이 복수심으로 무장, 특수부대 출신 다크 히어로 https://omn.kr/2j5zh
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블록버스터 영화에 걸맞은 다채로운 액션 신 역시 화려한 기술력으로 완성되어 풍성한 만족감을 전한다. 뉴욕의 초고층 빌딩 숲을 관통하는 스파이더맨의 질주는 초대형 화면과 만나 아찔한 고공 체험의 진수를 선사한다. 헐크와의 맞대결, 핸드 조직과의 군무에 가까운 격투 장면 또한 이전 시리즈에 못지않은 뛰어난 완성도로 명장면을 만들어낸다.
물론 기존 3부작에 비해 경쾌한 유머는 다소 줄었고, 누적된 시리즈의 서사 탓에 MCU에 익숙하지 않은 관객에게는 진입 장벽이 전작 대비 다소 높게 느껴질 수 있다는 단점도 전재한다. 하지만 <스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이>는 온갖 역경 속에서도 끝내 책임을 다하려는 청년의 모습을 진정성 있게 담아내며 묵직한 여운을 전한다. 상영시간 144분. 쿠키 영상은 1개다.