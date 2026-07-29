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훅훅 날아 쑥쑥 거미줄 쏘는 그, 5년만의 귀환 이유 있네

훅훅 날아 쑥쑥 거미줄 쏘는 그, 5년만의 귀환 이유 있네

[리뷰] 영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>

김상화(steelydan)
26.07.29 17:24최종업데이트26.07.29 17:30
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영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이' 포스터
영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이' 포스터소니픽쳐스코리아

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

2021년 <스파이더맨: 노 웨이 홈>은 많은 것을 바꿔놓았다. 다중세계(멀티버스)라는 설정을 적극 활용해 토비 맥과이어와 앤드루 가필드가 연기했던 또 다른 세계의 스파이더맨을 한자리에 불러 모으는 등 팬들의 오랜 바람을 이뤘다. 덕분에 작품은 코로나19라는 악재 속에서도 전 세계 19억 달러가 넘는 흥행 수익을 기록했고, 국내에서도 755만 명의 관객을 동원하며 압도적인 성공을 거뒀다.

하지만 멀티버스 붕괴를 막기 위한 대가는 현재의 피터 파커/스파이더맨(톰 홀랜드 분)에겐 가혹한 형벌이나 다름없었다. 메이 숙모(마리사 토메이 분)는 세상을 떠났고, MJ(젠데이아 분)와 네드(제이컵 배덜런 분)마저 더 이상 그를 알아보지 못한다.

모든 관계가 초기화된 현실 속에서 피터는 이제 스파이더맨으로만 존재할 뿐이다. 5년 만에 네 번째 이야기로 돌아온 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>(데스틴 크리튼 감독, 29일 개봉)는 모두의 기억에서 지워진 영웅이 홀로 자신의 길을 찾아가는 치열한 여정을 그려내며 MCU 팬들을 다시 극장으로 불러들이고 있다.

새로운 시작... 더 이상 돌아갈 '홈'은 없다
영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이'
영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이'소니픽쳐스코리아

톰 홀랜드를 앞세운 스파이더맨 시리즈의 4편 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>는 이전 단독작들과 확연히 다른 결을 보여준다. 지난 3부작을 상징했던 '홈'(Home)이 부제에서 사라진 것이다. 지구를 구하고자 희생을 택하면서 돌아갈 곳도, 반겨줄 사람도 없어진 피터는 누군가의 도움이나 조언 없이 자신의 의지로 악과 싸우는 영웅의 길을 선택한다.

어느 순간 거미줄로 둘러싸인 공간에서 깨어난 피터는 스스로 통제하기 힘든 수준의 힘이 생겼음을 직감한다. 결국 오랫동안 DNA 변이를 연구해 온 브루스 배너 교수/헐크(마크 러팔로 분)를 찾아가 해법을 구하지만, 피터에게는 잠시의 여유조차 허락되지 않는다.

타인의 정신세계를 자유롭게 넘나드는 정체불명의 존재가 사람들을 조종하며 그를 압박하기 시작했기 때문이다. 새롭게 등장한 이 캐릭터는 거미의 힘과 인간성 사이에서 갈등하는 피터의 내면을 꿰뚫어 보는 역할을 하는 동시에 뉴욕을 순식간에 혼란에 빠뜨린다. '우리들의 친절한 이웃' 스파이더맨은 개인의 고통을 딛고 다시 한번 시민들을 위기에서 구해낼 수 있을까.

DNA 변이가 완성한 피터 파커의 성장
영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이'
영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이'소니픽쳐스코리아

이번 작품에서 핵심 소재로 활용되는 DNA 변이는 단순한 능력 강화 장치가 아니다. 신체적 변화와 함께 찾아온 정신적 혼란은 일련의 사건을 거치며 하나의 성장 서사로 이어진다. 영화는 이를 단순한 볼거리나 액션의 소재로 소비하지 않는다.

피터에게 찾아온 변화는 <스파이더맨>과 <어벤져스> 시리즈를 거치며 평범한 청년과 영웅 사이에서 끊임없이 흔들린 그의 여정이 마침내 완성 단계에 이르렀음을 보여준다. 타인의 조언에 의존하던 모습에서 벗어나 자신의 결정에 책임을 지는 성숙한 어른으로 변화하는 과정에 상당 부분을 할애한다.

나아가 DNA 변이는 MCU의 향후 방향성을 암시하는 수단으로도 활용된다. 〈스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이〉를 통해 새롭게 모습을 드러낸 의문의 캐릭터는 2028년 개봉 예정인 리부트 <엑스맨> 시리즈에서도 비중 있게 다뤄질 인물이기 때문이다. 그의 등장은 스파이더맨과 엑스맨 세계관을 아껴온 마블표 히어로물 마니아들에게 이번 신작을 관람해야 할 명확한 이유를 제시한다.

고공 액션의 쾌감
영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이'
영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이'소니픽쳐스코리아

<스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이>의 또 다른 볼거리는 다양한 마블 캐릭터들의 등장이다. 브루스 배너/헐크를 비롯해서 옐레나/블랙위도우(플로렌스 퓨 분), 퍼니셔(존 번탈 분) 등 극장판 영화와 OTT 시리즈를 아우르는 히어로들은 위화감 없이 극중 이야기에 녹아들면서 MCU 세계관의 확장에 기여한다.

특히 두 달 전 디즈니플러스 <퍼니셔: 원 라스트 킬>을 통해 이번 작품 출연을 예고했던 퍼니셔는 기대 이상의 존재감을 보여준다. 가족을 잃었다는 공통점을 지닌 스파이더맨과 퍼니셔는 정의를 바라보는 방식은 다르지만, 상반된 가치관이 만들어내는 긴장감과 호흡으로 색다른 케미를 선사한다. (관련기사 : 초능력 없이 복수심으로 무장, 특수부대 출신 다크 히어로 https://omn.kr/2j5zh )

블록버스터 영화에 걸맞은 다채로운 액션 신 역시 화려한 기술력으로 완성되어 풍성한 만족감을 전한다. 뉴욕의 초고층 빌딩 숲을 관통하는 스파이더맨의 질주는 초대형 화면과 만나 아찔한 고공 체험의 진수를 선사한다. 헐크와의 맞대결, 핸드 조직과의 군무에 가까운 격투 장면 또한 이전 시리즈에 못지않은 뛰어난 완성도로 명장면을 만들어낸다.

물론 기존 3부작에 비해 경쾌한 유머는 다소 줄었고, 누적된 시리즈의 서사 탓에 MCU에 익숙하지 않은 관객에게는 진입 장벽이 전작 대비 다소 높게 느껴질 수 있다는 단점도 전재한다. 하지만 <스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이>는 온갖 역경 속에서도 끝내 책임을 다하려는 청년의 모습을 진정성 있게 담아내며 묵직한 여운을 전한다. 상영시간 144분. 쿠키 영상은 1개다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
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