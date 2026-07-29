훅훅 날아 쑥쑥 거미줄 쏘는 그, 5년만의 귀환 이유 있네

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영화 '스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이'톰 홀랜드를 앞세운 스파이더맨 시리즈의 4편 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>는 이전 단독작들과 확연히 다른 결을 보여준다. 지난 3부작을 상징했던 '홈'(Home)이 부제에서 사라진 것이다. 지구를 구하고자 희생을 택하면서 돌아갈 곳도, 반겨줄 사람도 없어진 피터는 누군가의 도움이나 조언 없이 자신의 의지로 악과 싸우는 영웅의 길을 선택한다.어느 순간 거미줄로 둘러싸인 공간에서 깨어난 피터는 스스로 통제하기 힘든 수준의 힘이 생겼음을 직감한다. 결국 오랫동안 DNA 변이를 연구해 온 브루스 배너 교수/헐크(마크 러팔로 분)를 찾아가 해법을 구하지만, 피터에게는 잠시의 여유조차 허락되지 않는다.타인의 정신세계를 자유롭게 넘나드는 정체불명의 존재가 사람들을 조종하며 그를 압박하기 시작했기 때문이다. 새롭게 등장한 이 캐릭터는 거미의 힘과 인간성 사이에서 갈등하는 피터의 내면을 꿰뚫어 보는 역할을 하는 동시에 뉴욕을 순식간에 혼란에 빠뜨린다. '우리들의 친절한 이웃' 스파이더맨은 개인의 고통을 딛고 다시 한번 시민들을 위기에서 구해낼 수 있을까.