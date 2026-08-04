크리스토퍼 놀런이 해석한 독보적 미녀, 무릎을 탁 쳤다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
반드시 해야 하는 이야기다. <오디세이> 속 고대 그리스의 신화적 세계관 가운데서든, 영화 바깥 우리가 살아가는 2026년 지구 위에서든 가히 파괴적 논란의 중심인 헬레네 이야기다.
<오디세이>와 관련한 가장 큰 잡음은 초기 캐스팅 단계부터 불거졌다. 할리우드가 지속하는 다양성 우대정책, 이를테면 아카데미 시상식이 여성과 성소수자, 장애인, 비백인 인종을 배우로 캐스팅하거나 핵심 스태프로 채용할 경우에만 작품상으로 올라가는 혜택을 주거나 지자체 및 각종 단체가 세제혜택은 물론이고 제작과 배급 관련 지원에서 우대하는 등의 조치가 미국에서도 지난 몇 년 간 꾸준히 논란이 됐다.
그 필요에 공감하는 이도 적지 않았으나 비판에도 일리는 있었다. 무엇보다 다양한 소수자가 고루 혜택을 받는 대신 특정 층에게 정책의 수혜가 집중되고, 심지어 할당을 채우기 위한 캐스팅 탓에 작품성이 훼손된다는 건 부정하기 어려운 문제였다.
찬반이 엇갈리는 정책임에도 일선 제작자는 현실적 선택을 해야만 했다. 그 결과로써 저 리들리 스콧은 라틴족 코카시안, 즉 백인 일색이었던 로마 정치의 중심부에 덴젤 워싱턴을 세웠다. 안데르센 동화 원작의 디즈니 영화 주역들도 흑인이나 라틴계 배우가 연달아 캐스팅되기도 했다. <오디세이>의 인상적 캐릭터 헬레네와 클레임네스트라 역에 루피타 뇽이 1인 2역으로 출연한 건 이 같은 흐름의 결과라고 할 밖에 없다.