권력 쥐면 행복할까? 조승우가 택한 이유 있네

▲시리즈 <동궁> 장면 넷플릭스

구천(남주혁)은 권력보다 사람을 먼저 바라보는 인물이다. 어머니의 죽음이 자신 탓이라고 생각하는 그는 권력에는 아무 관심이 없기에 중립의 태도를 유지한다. 하지만 권력이 지배하는 세상에서는 중립이라는 선택은 존재하지 않는다. 아무것도 하지 않는 것조차 누군가의 편에 서는 일이 된다. 그래서 그는 끝없이 선택해야 한다. 누구를 지킬 것인지, 무엇을 버릴 것인지, 어떤 진실을 파헤쳐 세상에 공개할 것인지.



구천의 선택은 영웅적인 결단이라기보다 인간적인 고민에 가깝다. 그는 권력을 얻기 위해 움직이지 않는다. 조금은 예의 없고 게으르게 보이는 그는 자신에게 가까이 다가오는 생강을 자꾸 밀어내지만, 생강이 가지고 있는 주변 사람에 대한 진심과 자신에 대한 따뜻한 태도를 보고 그녀를 지키기 위해 움직인다. 하지만 아이러니하게도 그런 선택들은 자신의 생명과 양기를 갉아먹지만, 그는 그 선택을 후회하지 않는다.



그래서 구천은 이 이야기에서 가장 인간적인 인물처럼 보인다. 권력을 원하지 않았던 사람이 결국 가장 많은 사람을 지키기 위해 움직이게 된다. 그것은 왕을 위한 선택도, 궁궐을 위한 선택도 아니다. 생강이 끝까지 보여준 따뜻한 마음이 구천을 바꿔 놓았기 때문이다. 결국 사람은 거대한 권력에 의해 움직이는 게 아니라, 한 사람의 진심에 의해 움직인다는 사실을 시리즈는 구천을 통해 조용히 보여준다.



권력은 그저 저주였다



<동궁>은 궁중 로맨스의 외형을 하고 있지만, 그 안에는 권력에 대한 이야기가 자리하고 있다. 정치극이라고만 말하기에도 부족하다. 이 작품은 권력을 손에 넣기 위해 인간이 무엇까지 포기할 수 있는지를 퇴마라는 장르적 장치를 이용해 풀어낸다. 왕이 되는 과정은 화려하지 않다. 오히려 피와 의심, 배신으로 가득 차 있어 보다 보면 역함이 올라온다. 그래서 시리즈는 권력을 축복이 아니라 평생 짊어지고 살아가야 할 저주처럼 그려낸다.



시리즈 전반적으로 웅장한 궁궐의 아름다움을 보여주기보단, 그 안에 숨어 있는 검은 불안과 저주를 더 느끼게 한다. 특히 조승우가 연기한 왕을 둘러싼 악귀들의 이미지는 작품 전체를 상징하는 장면이었다. 화려한 왕좌 뒤에는 수많은 희생과 죄책감이 남아 평생 괴롭힌다는 사실을 단 한 장면으로 보여준다. 권력은 사람을 가장 높은 곳으로 올려놓지만, 동시에 가장 깊은 외로움 속으로 밀어 넣는다.



배우들의 연기 역시 훌륭하다. 조승우는 왕의 위엄을 보여주면서도, 사실은 두려움 속에 갇혀 매 순간 걱정하고 있다는 걸 생생하게 보여준다. 그래서 조승우가 표현한 왕은 강해 보이면서도 끊임없이 흔들린다. 이 시리즈의 중심인 생강과 구천을 맡은 노윤서와 남주혁은 시리즈 초반에는 다소 어색한 모습을 보여주기도 하지만, 후반부에는 극에 녹아들어 보는 이들에게 공감할 수 있는 지점을 만들어낸다. 각 인물의 감정을 설득력 있게 쌓아 올리며 권력 속에서도 인간다움을 잃지 않으려는 사람들의 모습이 배우들의 얼굴에 담겼다.



무엇보다 <동궁>이 오래 남는 이유는 권력을 가진 사람을 부러워하게 만들지 않는다는 점이다. 오히려 가장 높은 자리에 있는 사람이 가장 불안한 사람이라는 사실을 보여준다. 오늘날에도 권력은 크게 다르지 않다. 오늘날의 최고 권력자 역시 비슷한 무게를 짊어지고 살아가지 않을까. 수많은 정치 라이벌을 밟고 올라선 자리 역시 어쩌면 필연적으로 저주가 따라붙는 자리일 것이다. 권력이라는 왕관은 영광이 아니라 책임이고, 그렇게 얻은 힘은 자유가 아니라 끝없는 두려움이라는 것을 시리즈는 말하고 있다.



결국 <동궁>이 던지는 질문은 단순하다. 우리는 정말 권력을 원했던 걸까. 아니면 권력이 가져다줄 것이라 믿었던 행복을 원했던 걸까. 그리고 가장 높은 자리에 오른 사람이 가장 외로운 사람이라면, 우리는 과연 그 왕관을 끝까지 쓰고 싶을까. 시리즈를 보면서 자꾸만 권력에 대해 생각하게 된다.



추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기