권력 쥐면 행복할까? 조승우가 택한 이유 있네

사람은 누구나 한 번쯤 더 높은 곳을 꿈꾼다. 더 많은 돈, 더 큰 명예, 더 높은 자리. 권력을 손에 넣으면 지금보다 더 행복해질 것이라고 믿는다. 그래서 사람들은 끊임없이 경쟁하고, 때로는 누군가를 밀어내면서까지 앞으로 나아간다. 높은 곳에 오르는 것이 곧 성공이라고 생각하기 때문이다.
하지만 권력을 가진 사람은 정말 행복할까. 높은 자리는 모든 것을 가질 수 있는 자리이기도 하지만, 동시에 모든 것을 잃을 수도 있는 자리다. 누구도 쉽게 믿을 수 없고, 잠시 방심하는 순간 자신의 목숨마저 잃을 수 있는 세계. 어쩌면 권력은 축복이 아니라 가장 무거운 짐인지도 모른다.
넷플릭스 시리즈 <동궁>은 겉으로는 궁중 정치와 사랑을 함께 다루는 이야기처럼 보인다. 하지만 끝까지 보고 나면 가장 오래 남는 것은 사랑보다는 권력에서 파생된 저주다. 그리고 그 권력의 한가운데 서 있는 왕의 얼굴은 많은 것을 보여준다. 모두가 왕이 되고 싶어 하지만, 정작 왕은 누구보다 자유롭지 못한 사람이었다.
[첫 번째 감정] 왕의 두려움