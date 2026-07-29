시즌3 만들어낸 염정아 저력, 여성 예능 역사 이어가네

KBS 화면 캡처

<언니들의 슬램덩크>에서 결성된 프로젝트 걸그룹 '언니쓰'는 <뮤직뱅크>에 출연하며 음방 데뷔에 성공했다.사실 2000년대까지만 해도 예능 프로그램에서 여성들의 역할은 제한적이었다. 실제로 망가지고 웃기는 게 직업인 개그우먼들 외에는 예능 프로그램을 통해 '웃기고 망가지는 사람'으로 이미지가 굳어지면 본업 활동에 지장이 생길 수 있기 때문이다. 물론 <무한걸스>와 <청춘불패> <비디오스타> 같은 여성 예능이 주목받기도 했지만 대부분 장수하지 못하거나 기존 예능의 스핀오프인 경우가 많았다.2000년대까지 큰 힘을 쓰지 못하던 여성 예능은 2010년대부터 서서히 시청자들의 사랑을 받으면서 제작에 탄력받기 시작했다. 2016년과 2017년 KBS에서 두 시즌에 걸쳐 방송된 <언니들의 슬램덩크>는 바쁘게 활동하느라 꿈을 이룰 시기를 놓친 여성 연예인들의 걸그룹 데뷔 도전기를 다뤘다. 프로그램을 통해 결성된 프로젝트 걸그룹 '언니쓰'는 앨범 발표와 함께 음악 방송 출연의 꿈을 이뤘다.지난 2021년 설 특집 파일럿 방송으로 시작해 그해 6월 정규 편성됐고 5년 넘게 인기리에 방송되고 있는 <골 때리는 그녀들> 역시 스포츠와 예능 요소를 적절하게 결합해 SBS의 장수 예능으로 자리 잡았다. 특히 같은 선수들이 경기를 반복하는 것에 그치지 않고 신생팀의 탄생과 승강제 도입, 선수들의 이적 등 실제 축구리그의 요소들을 배치하면서 시청자들에게 꾸준히 새로운 재미를 선사하고 있다.지난 2023년에는 <무한도전>을 연출했던 김태호PD가 이끄는 TEO에서 제작한 여성 예능 프로그램 <댄스가수 유랑단>이 tvN을 통해 방송됐다. 한 시대를 풍미했던 최고의 여성 댄스가수 김완선과 엄정화, 이효리, 보아, 화사가 전국을 돌며 사람들의 일상으로 들어가 공연을 하는 이야기를 담은 프로그램이었다. 특히 광주광역시에서 진행된 유료 콘서트는 1분 만에 전석 매진을 기록하기도 했다.세 편의 정규 시즌과 두 편의 '시티투어' 시즌이 방송됐고 오는 9월 세 번째 스핀오프 방송을 앞둔 <식스센스> 시리즈는 '여성 예능'으로 구분하기엔 다소 애매한 부분이 있다. 남성 1명과 여성 4명으로 출연진을 꾸렸지만 1명의 남성이 4명의 여성 출연자보다 존재감이 훨씬 큰 '국민MC' 유재석이었기 때문이다. <식스센스>는 시즌2부터 남성 멤버 이상엽이 합류하면서 여성 예능으로서의 색깔이 더욱 얕아졌다.