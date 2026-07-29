시즌3 만들어낸 염정아 저력, 여성 예능 역사 이어가네

드라마가 많은 인기와 높은 시청률로 막을 내리면 드라마의 배우들과 제작진은 휴양지로 포상휴가를 떠나기도 한다. 반면 예능은 아무리 국민적인 사랑을 받는다 고해도 출연자와 제작진이 포상휴가를 떠나는 경우가 거의 없다. 예능 프로그램이 종영한다는 건 곧 프로그램의 인기가 떨어졌다는 것을 의미하기에 예능은 한창 인기가 있을 때 출연진과 제작진이 휴식을 취하는 것을 상상하기 힘들다.
전성기 때 '국민예능'으로 불리던 <무한도전>이나 '공개 코미디의 정점'이었던 <개그콘서트>도 떨어지는 인기를 극복하지 못하고 종영하는 일이 발생하자 최근엔 예능에서도 '시즌제'가 트렌드로 자리 잡았다. 실제로 <1박2일>과 <삼시세끼> <히든싱어> <바퀴 달린 집> <어쩌다 사장> <SNL 코리아> <나만 믿고 따라와, 도시어부> <신서유기> 등 많은 인기 예능 프로그램들이 시즌제로 제작됐다.
그리고 대부분의 예능 프로그램은 남성 출연자들이 중심이 되는 경우가 많다. 최근 이영자와 김숙, 이수지 등 여성 예능인들이 많은 활약을 하지만 여전히 핵심 출연자들은 남성이 훨씬 많다. 이처럼 남성 위주의 예능 프로그램이 대세를 이루고 있기에 오는 30일 3번째 시즌의 첫 방송을 앞둔 '여성 주도형(?) 예능' <언니네 산지직송3>가 더욱 주목된다.
신선함과 한계가 공존했던 여성 예능들