3회 연속 월드컵 탈락 이탈리아, 결국 만치니 다시 불렀다

로이터/연합뉴스

이탈리아 축구대표팀 새 감독 로베르토 만치니3회 연속 월드컵 본선진출에 실패했던 이탈리아 축구대표팀의 선택은 돌고돌아 '구관'이었다.이탈리아축구연맹(FIGC)은 28일(한국시간) 공식 채널을 통해 로베트로 만치니를 이탈리아 대표팀 감독으로 선임했다고 밝혔다.만치니 감독으로서는 3년 만에 다시 이탈리아 대표팀으로의 귀환이다. 지난 2018년 5월부터 2023년 8월까지 이탈리아를 이끌며 유럽축구연맹(UEFA) 2020 유럽축구선수권대회(유로 2020) 우승을 이끈 경험이 있다.만치니는 이탈리아 축구계의 레전드이자, 슈퍼스타 출신으로는 드물게 선수와 감독으로 모두 큰 성공을 거둔 인물이다. 현역 시절에는 스트라이커로 이탈리아 볼로냐-삼프도리아-라치오 등에서 활약했고, 1996-1997시즌에는 삼프도리아에서 세리에A 올해의 선수(MVP)까지 수상했다.은퇴후에는 피오렌티나-라치오-인터밀란-맨체스터 시티-갈라타라사이-제니트 등 유럽 여러 명문클럽들의 지휘봉을 잡았다. 특히 인터밀란에서는 리그 3회 연속 우승, 맨시티에 당시 44년 만의 프리미어리그 우승(2011-2012시즌)을 선사하며 지도력을 인정받았다. 이탈리아 대표팀 1기 시절에도 유로 2020 우승과 함께, 자국 축구역사상 최장 기록인 A매치 37경기 연속 무패행진을 기록하기도 했다. 이는 지난 북중미월드컵 결승전에서 스페인이 아르헨티나를 꺾고 우승을 차지하기 전까지 A매치 최장 연속 무패 기록이었다.다만 이탈리아 대표팀 1기에서의 마무리는 그리 좋지 못했다. 만치니 감독은 지난 2022년 카타르월드컵 본선진출에 실패하며 2년만에 유럽선수권 우승의 영웅에서, 하루아침에 역적으로 전락했다. 당시 이탈리아는 플레이오프에서는 당시 FIFA 랭킹 67위에 불과했던 약체 북마케도니아에게 0-1로 충격 패를 당하는 '팔레르모 쇼크'를 겪었다. 만치니 감독은 월드컵 진출 실패에도 일단 유임되었지만, 이후 네이션리그와 유로 2024 예선에서도 부진이 이어지자 결국 이탈리아 지휘봉을 내려놓았다.만치니 감독은 이탈리아 대표팀에서 물러난지 얼마 안 되어 사우디 아라비아 축구대표팀의 지휘봉을 잡았다. 그러나 2024 AFC 아시안컵 16강전에서 클린스만이 이끄는 한국에게 승부차기 끝에 패배하며 탈락했다. 이후 북중미 월드컵 2차 예선에서도 부진이 이어지자 결국 2024년 10월 사우디 감독직에서 경질 당했다. 언론 보도에 따르면 만치니 감독이 경질 당하면서 사우디축구협회로부터 받은 위약금만 무려 6500만 파운드(약 1258억 원)에 달하는 것으로 알려져 화제가 되기도 했다.이후로는 카타르리그 알사드의 감독을 맡아 또 한번 중동에서 감독 경력을 이어갔다. 2025-2026시즌 알사드를 리그 우승으로 이끌었음에도 돌연 감독직에서 사임하면서, 이탈리아 대표팀 복귀설이 강하게 거론됐다. 그리고 만치니 감독은 유력한 경쟁 후보였던 안드레아 피를로와 안토니오 콘테 감독을 제치고 다시 한번 아주리군단의 지휘봉을 잡게 됐다.만치니 감독은 비록 월드컵 본선진출 실패의 흑역사도 있었지만, 이탈리아의 마지막 월드컵 우승을 이끌었던 마르첼로 리피(2006 독일월드컵) 감독 이후로 최근 20년간 이탈리아 대표팀에서 가장 큰 성과를 보여준 감독이라는 것도 분명하다. 하지만 그럼에도 불구하고 돌고돌아 또 '회전문 인사'를 단행한 이탈리아 축구협회를 바라보는 자국 팬들의 여론은 좋지 않다. 이는 꼭 만치니 감독 때문만이 아니라, 그만큼 이탈리아 축구계의 상황이 복잡하고 혼란스럽게 때문이다.월드컵 4회 우승에 빛나던 축구강국 이탈리아는 최근 사상 최초로 3회 연속 월드컵 본선진출에 실패하는 수모를 당했다. 2018년 잔 피에로 벤투라 감독이 러시아월드컵 본선진출에 실패한 것을 시작으로, 만치니 감독이 이끌었던 2022년 카타르 대회에서도 고배를 마셨다. 그리고 북중미월드컵에서는 젠나로 가투소 감독마저 본선진출에 실패하며 지난 4월 사임했다.자존심에 큰 상처를 입은 이탈리아에서는 대표팀의 명예회복을 위하여 세계적인 명장 영입이 필요하다는 목소리가 높아졌다. 유럽 현지 매체들에 따르면, 가장 먼저 물망에 오른 것은 세계 최고의 명장으로 불리우던 펩 과르디올라(스페인, 전 맨체스터 시티)와, 자국 출신인 카를로 안첼로티(현 브라질 대표팀) 감독이었으나 차례로 거절 당한 것으로 알려졌다.결국 자국 감독으로 다시 눈을 돌린 이탈리아 축구협회가 당초 우선순위로 접촉한 인물은, 뜻밖에도 안드레아 피를로였다. 그는 선수 시절 이탈리아 축구의 레전드 출신이고, 이탈리아 명문 유벤투스의 지휘봉을 잡아 컵대회 우승을 이끌기도 했다. 하지만 대표팀을 맡을만한 지도자로서의 능력과 경험에는 아직 의문부호가 붙었다.그런데 감독 선임 발표를 눈앞에 두고 피를로가 러시아 베팅업체 '폰벳(Fonbet)'과의 상업적 계약을 체결했던 것이 도마 위에 오르면서 논란이 됐다. 피를로는 정치적 상황과는 무관한 비즈니스였다고 해명했지만 여론은 급격히 악화되었고 결국 이탈리아 감독 후보에서 제외됐다.이 파장으로 대표팀 재건과 감독 선임 작업을 총괄하던 파올로 말디니 기술이사와 브라질 축구대표팀 출신 레오나르두 고문이 일제히 이탈리아 축구협회에 사의를 표명했다. 가뜩이나 축구협회의 행정력과 감독 선임 과정을 탐탁치 않게 지켜보던 이탈리아 축구 팬들의 비난 여론도 빗발쳤다.다급해진 이탈리아 축구협회는 피를로 선임 무산과 말다니의 사퇴 발표 이후 불과 48시간도 지나지 않아 전광석화처럼 만치니 감독의 선임을 발표했다. 만치니 2기의 이탈리아 대표팀은 오는 9월 25일 벨기에와의 유럽 네이션스리그 홈경기로 A매치 일정을 재개한다. 또한 2016년 레스터시티의 EPL 우승을 이끈 클라우디오 라니에리가 말디니의 뒤를 이어 기술이사로 대표팀을 지원한다고 발표했다.하지만 세계적인 명장의 영입을기대했던 이탈리아 팬들의 여론은 냉담하다. 만치니 감독은 1기 시절 막바지에 이탈리아 대표팀의 경기력이 워낙 좋지않았고 사임후 사우디로 가는 과정에서 '돈만 보고 팀을 떠났다'는 논란도 많았다.더구나 지난 3년간 중동에서만 활동하며 유럽과 현대축구의 흐름으로 뒤떨어진 상황이기에 우려의 목소리가 적지않은 상황이다. 우여곡절 속에 다시 한번 조국 이탈리아의 '명가재건'이라는 막중한 임무를 맡게된 만치니 감독의 행보에 시선이 쏠리고 있다.