힘 뺀 박지현, 고정관념 와르르 무너지네

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tvN 월화드라마 '내일도 출근'그동안 박지현에게는 재벌가 인물, 기품 있는 우아함, 차가운 분위기 같은 이미지가 먼저 떠오르곤 했다. <재벌집 막내아들>의 모현민으로 대중의 주목을 받았고, 영화 <히든 페이스>, 넷플릭스 <은중과 상연> 등을 거치면서 도회적이고 냉정한 캐릭터를 주로 연기했다.최근 개봉한 영화 <와일드 씽>에서는 거친 입담의 혼성그룹 멤버로 코믹 연기에 도전했지만, 재벌가 며느리라는 설정 자체는 기존 이미지에서 크게 벗어나지 않았다. 그러나 <내일도 출근>만큼은 달랐다. 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 직장인 캐릭터를 연기한 박지현은 담백한 생활 연기로 자신을 향한 고정관념을 단숨에 깨뜨렸다.'힘을 뺀 연기' 덕분에 7년 차 전자회사 선임인 차지윤에게도 자연스러운 숨결이 더해졌다. 방송 초반 좋아하는 마음을 숨기려 애쓰다가도 상사의 작은 배려에 이내 흔들리고,일은 잘하지만 결코 완벽하지 않은 인간적인 면모를 보여줬다. 또 옛 연인과의 상처를 이겨내고 현실로 돌아온 지윤은 성공을 꿈꾸면서도 새로운 사랑 역시 놓치지 않으려는 솔직함을 드러냈다.사내 연애 공개 후 서늘해진 분위기 속에서도 지윤은 "실력으로 다 눌러버리죠"라고 다짐한다. 타인의 편견과 오해에 굴복하지 않고 당당하며 주체적인 인물상을 그려낸 차지윤은 결국 일과 사랑 모두를 포기하지 않는다. 박지현이라는 배우가 없었다면 이 과정이 지금처럼 설득력 있게 다가오지 못했을 것이다.