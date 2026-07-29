20년 만에 돌아온 지네딘 지단, 프랑스 대표팀 지휘봉 잡는다

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지네딘 지단'마에스트로' 지네딘 지단이 마침내 '레블뢰(Les Bleus, 프랑스 축구대표팀의 애칭)' 군단의 사령탑으로 돌아왔다.프랑스축구협회(FFF)는 28일(한국시간) 공식 채널을 통해 "지단을 향후 4년간 프랑스 남자 축구대표팀을 지휘할 감독으로 선임하게 됐음을 기쁜 마음으로 발표한다. 계약 기간은 2030 월드컵까지다"라고 발표했다.지단 감독은 2026-2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그를 시작으로 유로 2028과 2028-2029시즌 네이션스리그, 2030 국제축구연맹(FIFA) 월드컵까지 프랑스 대표팀을 지휘할 예정이다.지단은 프랑스 축구의 상징이자, 세계 축구 역사상 최고의 플레이 메이커 중 하나로 꼽히는 전설이다. 마르세유에서 알제리계 이민자 가정의 아들로 태어난 지단은 프랑스 칸과 보르도를 거쳐 이탈리아 유벤투스와 스페인 레알 마드리드 등 다수의 명문클럽에서 활약했다.선수 시절 공격형 미드필더로 활약한 지단의 대표적인 별명은 '마에스트로(거장)'였다. 플레이메이커로서 넓은 시야와 현란한 개인기를 바탕으로 국가대표팀과 클럽팀에서 모두 공격 전개의 핵심 역할을 맡은 모습이, 마치 오케스트라를 이끄는 지휘자처럼 우아한 플레이를 펼친다는데서 유래했다. 1990-2000년대 프랑스가 '아트사커'라는 별칭으로 유명했던 가장 큰 이유 중 하나도 바로 지단의 존재 때문이었다.현역 시절 지단의 전성기는 곧 프랑스 국가대표팀의 전성기이기도 했다. 1998년 자국에서 열린 월드컵에서는 조국의 사상 첫 우승을 이끌었고 그해 발롱도르까지 수상했다. 2000 유럽축구선수권대회(유로2000)에서도 다시 한번 프랑스를 정상으로 이끌며 메이저대회 2연패를 달성한 장면은 지단 국가대표 커리어의 하이라이트였다. 이민자 출신의 대표적인 성공사례였던 지단의 존재감과 리더십은, 유럽에서도 선구적인 다문화-이민자 2세 출신으로 구성된 팀이었던 프랑스를 하나의 정체성으로 뭉치게 한 중요한 원동력이었다.지단의 존재감은 클럽무대에서도 빛났다. 호나우두, 루이스 피구, 데이비드 베컴 등 쟁쟁한 슈퍼스타들이 넘쳐났던 1990년대 레알 마드리드 '갈락티코 1기'에서도 당당히 에이스로 활약하며 수많은 우승트로피를 들어올렸다. 1998년 프랑스 월드컵 결승전 헤딩 멀티골, 2002년 UEFA 챔피언스리그 결승에서는 환상적인 왼발 발리슛 결승골 등, 미드필더임에도 큰 경기에서 더 강한 모습을 보여주는 '해결사'의 면모도 뛰어났다.또한 지단은 지도자로서도 "슈퍼스타는 명감독이 될 수 없다"는 속설을 깨뜨린 대표적인 인물이다. 지단은 2015년에서 2018년, 2019년부터 2021년까지 두 번이나 친정팀 레알 마드리드의 지휘봉을 잡았고, 출전한 모든 대회에서 총 11개의 우승 트로피를 들어 올리며 구단 역사에서도 손꼽히는 명장의 반열에 올랐다. 특히 2016년부터 3년 연속 유럽 챔피언스리그를 제패한 것은 현행 UCL 체제가 정립된 이후로는 전대미문의 대기록이었다. 지단은 레알을 이끌면서 총 9회의 결승전에서 모두 승리하며 감독으로서도 '결승전의 사나이'임을 증명한 바 있다.지단은 2021년을 끝으로 다시 레알 마드리드를 떠난 이후로는 줄곧 야인으로 머물러왔다. 유럽의 여러 빅클럽과 국가대표팀에서 감독 후보로 꾸준히 물망에 올랐지만 모두 거절했다. 지단은 오로지 프랑스 국가대표팀의 사령탑만을 원하며 기다려온 것으로 알려졌다.프랑스는 디디에 데샹 전 감독이 무려 14년이나 장기 집권하면서 2018년 러시아 월드컵 우승, 2020-2021 유럽 네이션스리그 우승 등 꾸준히 뛰어난 성적을 거뒀다. 지단은 그동안 몇 차례나 프랑스의 유력한 차기감독 후보 1순위로 거론되었지만, 데샹의 입지가 워낙 견고하여 때를 기다려야했다. 데샹 감독은 마지막 대회였던 2026 북중미월드컵에서 4위를 기록하며 프랑스 국가대표팀과 '아름다운 이별'을 선택했다. 그리고 수년 동안 여러 제안을 거절하며 기다린 지단에게 드디어 기회가 돌아왔다.지단 감독은 취임 기자회견에서 "프랑스 대표팀은 내가 유일하게 맡고 싶었던 팀이었다"고 애정을 고백했다. 그는 "항상 미래의 감독이라는 시선으로 대표팀을 바라봤다. 레알 마드리드를 떠난 뒤 유일하게 관심을 가졌던 것은 프랑스 대표팀 감독을 맡는 것이었기에, 다른 팀의 제안을 모두 거절했다"고 덧붙였다.지단이 프랑스 국가대표팀에 돌아온 것은 무려 20년 만이다. 2006년 독일월드컵 결승전 이탈리아전은, 지단이 프랑스 국가대표팀 유니폼을 입고 뛴 마지막 경기이자, 선수로서도 은퇴 경기였다.하지만 당시 지단의 선수 인생 '라스트 댄스'는 생각지못한 해프닝으로 얼룩지며 아쉬움을 남겼다. 지단은 결승전에서 페널티킥으로 선제골을 넣었지만, 연장전에서 이탈리아 수비수 마르코 마테라치와 언쟁을 벌이다가 분노하여 상대 가슴을 머리로 들이받는 '박치기'를 저질러 퇴장 당하고 말았다. 에이스 지단을 잃어버린 프랑스는 승부차기 끝에 이탈리아에게 패하여 준우승에 머물렀다.훗날 마테라치가 당시 지단의 가족을 모욕하는 트래시토크를 한 사실이 밝혀지며 지단에게 동정론이 일기도 했지만, 결과를 되돌릴 수는 없었다. 프랑스 축구 역사상 최고의 선수로 꼽히는 전설의 피날레라기에는 아쉬운 결말이었다. 20년의 세월이 흘러 지단은, 선수시절 레블뢰에서 아름답게 끝내지 못한 마무리를 다시 쓰기 위하여 감독으로 돌아왔다.지단의 장점은 역시 레전드 출신 감독다운 뛰어난 선수장악력과 실용주의적인 전술철학이 꼽힌다. 쟁쟁한 스타들이 넘쳐나는 레알 마드리드에서 크리스티아누 호날두 같이 자존심이 강한 슈퍼스타들을 별다른 잡음없이 잘 통제하며 하나의 팀으로 뭉칠수 있게 이끌었다.또한 지단은 펩 과르디올라(스페인)나 위르겐 클롭(독일)처럼 자신만의 확고한 색깔을 갖춘 전술가는 아니지만, 선수구성과 팀 상황에서 맞춰 유연한 용병술로 성과를 이끌어내는 능력이 탁월했다. 탄탄한 중원 조합과 수비 조직력을 바탕으로 안정적인 경기운영을 선호하며, 공격에서는 스타 공격수들의 자율성을 극대화하는 전술을 추구했다.프랑스는 지단의 현역 시절 이후, 데샹 시대를 거치며 또다른 '황금세대'를 구축했다는 평가를 받는다. 세계 최고의 공격수이자 월드컵 통산 최다득점자인 킬리앙 음바페를 필두로. 북중미월드컵 도움왕 마이클 올리세, 2025년 발롱도르 수상자 우스만 뎀벨레 등 화려한 스쿼드를 보유하고 있다.또한 프랑스는 최근 월드컵에서 우승 1회와 준우승 1회, 3회 연속 4강진출을 달성했다. 하지만 지단이 뛰었던 유로2000 우승 이후, 유럽선수권에서는 더 이상 정상에 올라보지 못했다. 화려한 전력을 물려받은 만큼 기대가 높지만, 반대로 '우승 아니면 실패'가 될 수 밖에 없다는 부담감은, 레알 마드리드 감독을 맡았을 때와 마찬가지로 '감독 지단'이 넘어야 할 숙명이다.필리프 디알로 프랑스축구협회장은 지단을 선임한 이유에 대하여 "지단은 프랑스 축구 역사에 길이 남을 전설이자, 현 세대에 가장 존경받는 감독 중 한 명이다. 그의 탁월한 경력은 재능, 노력, 겸손이라는 덕목으로 이루어졌다. 이는 프랑스 대표팀이 추구하는 가치와 같다. 우리는 지단 감독과 함께 큰 야망을 품고 앞으로 나아갈 것"이라고 밝혔다.지단 감독은 "프랑스 대표팀보다 더 위대한 팀은 없다고 생각했다. 이 팀의 감독으로 부임하게 된 것이 큰 기쁨이자 영광이다. 막중한 책임감을 느끼고 있다. 지난 14년 동안 팀을 이끈 데샹 감독의 헌신에 감사드리고, 더 높은 포부를 갖고 프랑스를 이끌겠다"는 각오를 다졌다.지단의 프랑스 감독 데뷔전은 오는 9월 25일 튀르키예와의 UEFA 네이션스리그 원정 경기다. 선수로서 프랑스를 세계 정상으로 이끌었던 위대한 마에스트로가, 이제는 감독으로도 같은 영광을 재현할 수 있을지 관심이 모아진다.