'모범 FA' 이영하, 두산 4위 도약 견인한 완벽투

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두산 이영하두산이 인천에서 열린 주중 3연전 첫 경기에서 연장 접전 끝에 SSG를 꺾었다.김원형 감독이 이끄는 두산 베어스는 28일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 10안타를 때려내며 2대 1로 승리했다. 6회까지 SSG 선발 페드로 아빌라에 막혀 0대 1로 끌려가던 두산은 7회 동점을 만든 후 연장 10회 역전에 성공하며 이날 삼성 라이온즈에게 5대 12로 패한 KIA 타이거즈를 제치고 4위로 올라섰다(49승3무44패).두산은 전 타석까지 4타수 무안타에 1회 선취점을 내주는 실책을 저질렀던 박준순이 10회 결승 솔로 홈런을 터트리며 자신의 실수를 만회했고 유니오 세베리노도 7회 동점 적시타를 포함해 멀티히트로 좋은 타격감을 뽐냈다. 마운드에서는 6이닝 비자책 1실점으로 호투한 선발 웨스 벤자민을 비롯해 4명의 투수가 10이닝을 1실점으로 막았고 9회에 등판한 마무리 이영하는 2이닝 무실점으로 시즌 다섯 번째 승리를 따냈다.2010년대 중반부터 이현승과 이용찬이 마무리를 맡았던 두산은 이용찬이 선발로 변신한 2018년 좌완 셋업맨 함덕주(LG 트윈스)가 마무리로 활약하며 27세이브를 기록했다. 함덕주는 2019년에도 마무리로 시즌을 시작하며 5월까지 15세이브를 기록했지만 흔들리는 경기가 늘어났고 김태형 감독(롯데 자이언츠)은 시즌 중반부터 양의지의 보상선수로 두산 유니폼을 입은 이형범(한화 이글스)으로 마무리를 교체했다.2018년까지 통산 세이브가 1개도 없었던 이형범에게 뒷문을 맡기는 것은 두산에게 대단한 모험이었지만 결과는 대성공이었다. 5월까지 중간 계투로 활약하다가 6월부터 마무리 자리를 맡은 이형범은 67경기에 등판해 6승 3패 19세이브 10홀드 평균자책점 2.66으로 기대를 훌쩍 뛰어넘는 성적을 올렸다. 이형범의 활약 덕분에 뒷문에 안정이 생긴 두산은 2019년 통산 여섯 번째로 한국시리즈 우승컵을 들어 올렸다.하지만 두산의 뒷문은 2020년대에도 안정을 찾지 못했다. 2019년의 마무리 이형범은 2020년 1승2패 1세이브 1홀드 ERA 7.71로 무너졌고 2018년 마무리로 활약했던 함덕주가 마무리로 복귀했다. 함덕주마저 LG로 트레이드된 2021년에는 뛰어난 구위를 인정 받으면서도 크고 작은 부상과 불운 때문에 좀처럼 1군에서 실적을 올리지 못하던 김강률(LG)이 3승 21세이브 3홀드 ERA 2.09를 기록하며 새 마무리로 떠올랐다.2015년부터 2021년까지 7년 연속 한국시리즈에 진출했던 두산의 왕조는 2022년 9위로 추락하면서 막을 내렸다. 그리고 두산이 혼란을 겪는 사이 2020년 트레이드를 통해 영입한 홍건희(KIA)가 2022년 18세이브, 2023년 22세이브를 기록하며 두산의 뒷문을 책임졌다. 두산은 홍건희가 22세이브를 올린 2023년 가을야구에 복귀했지만 홍건희는 두산의 재건을 이끌 마무리 투수로는 다소 부족하다는 평가가 따라 다녔다.그렇게 마무리 투수가 자주 바뀌던 두산에서 2024년 김택연이라는 '희망'이 찾아왔다. 김택연은 루키 시즌부터 위력적인 구위를 앞세워 3승 2패 19세이브 4홀드 ERA 2.08의 성적으로 신인왕에 선정됐다. 하지만 김택연은 풀타임 마무리로 활약한 작년 64경기에서 4승 5패 24세이브 ERA 3.53으로 부침을 겪었다. 그리고 올 시즌 어깨 부상으로 한 달 반을 결장했던 김택연은 복귀 후 마무리가 아닌 필승조로 활약하고 있다.2016년 신인 드래프트에서 1차 지명으로 두산에 입단한 이영하는 3억 5000만 원의 계약금을 받으며 '투수 최대어'로 많은 기대를 받았지만 입단하자마자 팔꿈치 인대 접합 수술을 받으면서 루키 시즌을 통째로 날렸다. 2017년 1군에 데뷔해 20경기에서 3승을 기록한 이영하는 2018년 두산의 5선발로 활약하며 데뷔 첫 10승을 달성했고 2019년에는 국내투수 다승 공동 1위(17승)에 오르며 두산의 우승을 이끌었다.하지만 두산과 한국야구의 미래를 이끌 '차세대 우완'으로 자리 잡는 듯 했던 이영하의 2020년대 행보는 그리 순조롭지 못했다. 2020년 선발로 기대를 미치지 못한 후 마무리로 변신한 이영하는 5승 11패에 그쳤고 2021년 5승, 2022년 6승, 2023, 2024년에도 각각 5승에 머물렀다. 설상가상으로 2021년 3월에는 고교 시절의 학교폭력 사건으로 불구속 기소되면서 2024년 무죄판결이 나올 때까지 법정 공방을 이어가기도 했다.이영하는 FA를 앞둔 작년 필승조와 추격조를 가리지 않고 73경기에 등판해 4승 4패 14홀드 ERA 4.05를 기록하며 프로 데뷔 첫 두 자리 수 홀드와 함께 9위로 추락한 두산의 불펜을 지켰다. 두산은 프로 입단 후 선발과 불펜을 오가며 활약한 이영하와 4년 총액 52억 원이라는 좋은 조건에 FA 계약을 체결했다. 그리고 이영하는 김원형 감독이 부임한 올 시즌 'AGAIN 2019'를 외치며 선발투수 복귀를 준비했다.이영하는 4월 15일 SSG전에서 선발로 등판했지만 3이닝 3실점으로 패전투수가 됐고 크리스 플렉센의 대체 외국인 투수 벤자민이 합류하면서 불펜으로 돌아갔다. 이영하는 4월 말 김택연이 부상으로 이탈하면서 두산의 뒷문을 지켰고 지난 6월 10일 김택연 복귀 후에도 계속 마무리로 활약하고 있다. 시즌 14세이브를 기록 중인 이영하는 28일 SSG전에서 2이닝 1볼넷 3탈삼진 무실점 투구로 시즌 다섯 번째 승리를 따냈다.작년 11월 이영하가 4년 총액 52억 원에 FA 계약을 체결했을 때 일부 야구 팬들은 2019년 17승 이후 5~6년 동안 인상적인 성적을 올리지 못한 투수에게 두산이 지나치게 많은 금액을 투자했다고 비판하기도 했다. 하지만 올 시즌 이영하가 없었다면 이미 두산의 뒷문은 붕괴됐을 것이다. 지난 수 년 동안 두산 마운드의 빈 곳을 채워준 이영하의 헌신은 단순히 몇 개의 숫자 만으로 평가할 수 없다는 뜻이다.