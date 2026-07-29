FIFA 월드컵 자회사 신설 소식에, 유럽축구연맹 "선 넘었다"

로이터/연합뉴스

FIFA 회장 지안니 인판티노. 사진은 지난 11일(현지시각) 2026 북중미월드컵 노르웨이와 잉글랜드 관중석에 있는 인판티노 회장의 모습.국제축구연맹(FIFA)이 월드컵 대회를 운영할 자회사를 신설하고 지분 일부를 민간에 매각하는 방안을 발표하면서 논란이 일고 있다.영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 28일(현지시각) FIFA는 월드컵 운영을 맡을 새 회사 'FIFA 포워드 엔터프라이즈'(FFE) 설립을 추진한다고 밝혔다.그러면서 올해 최대 42억 달러(약 6조 원)를 조달하기 위해 미국 투자은행 JP모건과 외부 투자자 유치를 협의 중이며, 조슈아 쿠슈너가 운용하는 펀드 '스라이브 이터널'이 참여할 것이라고 설명했다.조슈아 쿠슈너는 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 동생이다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 트럼프 대통령과 가까운 관계다.이 계획에 따르면 FIFA가 신설 회사의 과반 지분을 보유하고, 211개 회원국의 축구협회가 약 20%의 지분을 나눠 갖는다. 나머지 20∼30% 지분은 민간 투자자들에게 넘겨 자금을 확보하려는 계획으로 보인다.인판티노 회장은 "모든 FIFA 회원국이 승인해야 한다"라며 "이 계획은 전 세계 축구의 민주화에 관한 것"이라고 주장했다. 또한 "월드컵의 인기는 놀라운 상업적 가치가 있다"라며 "모든 회원국이 축구가 만드는 풍요로움의 혜택을 받아야 한다"라고 주장했다.그러면서 "우리의 임무는 축구계 전체가 함께 성장하는 것"이라며 각 회원국에 주는 지원금이 현재 800만 달러의 두 배가 넘는 2천만 달러 이상으로 늘어날 것이라고 밝혔다.인판티노 회장과 대립각을 세워온 유럽축구연맹(UEFA)은 "축구는 소유물도, 판매 대상도 아니다"라며 즉각 반발했다.UEFA는 성명을 통해 "축구의 정신과 거버넌스는 거래할 수 있는 자산이 아니며, 특히 누가 재정적 이익을 얻게 될지 투명하지 않은 상황에서는 더욱 그렇다"라며 "FIFA에 축구를 팔 권리는 없다"라고 밝혔다.또한 "이 계획은 축구 기관들이 절대로 넘지 말아야 하는 선을 넘은 것"이라며 "모든 회원국이 심각하게 받아들여야 한다"라고 강조했다.영국 BBC 방송은 "다만 2천만 달러가 영국에는 많은 금액이 아닐지 몰라도, 상당히 많은 국가에서는 엄청난 돈"이라며 "관련 이해관계자들이 이 계획을 어떻게 받아들일지는 아직 알 수 없다"라고 전했다.인판티노 회장은 2018년에도 일본 소프트뱅크와 함께 약 250억 달러를 투자해 새로운 국제대회를 창설하는 계획을 추진했다가 UEFA의 반발에 막혀 무산된 바 있다.영국 더타임스는 인판티노 회장이 2031년 임기가 끝나면 새 회사의 커미셔너 또는 최고경영자(CEO)를 맡아 큰돈을 받게 될 것이라고 지적했다.이와 관련해 FIFA는 "그 문제는 전혀 논의된 적이 없다"라며 "다만 이 계획이 승인되면 회원국들의 이익을 위한다는 FIFA 규정에 맞게 회장과 집행부가 주도적 역할을 맡을 것이고, 그래야만 한다"라고 밝혔다.AP통신도 "인판티노 회장이 임기가 끝난 이후 축구계에서 또 다른 국제적인 역할을 원할 것이라는 추측이 끊이지 않는다"라고 전했다.