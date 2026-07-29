구르고 찢기는 스파이더맨이 역대급 빌런 만나 얻은 것

▲
영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 스틸컷소니픽처스코리아
결론부터 이야기하자면 톰 홀랜드가 맡은 3세대 스파이더맨 시리즈 중 가장 완성도가 높다. 히어로 스파이더맨의 활약보다 인간 피터 파커의 내적 갈등과 감정선을 부각했다. 역대 스파이더맨 영화 중 가장 어두운 스타일로 내면의 괴물과 마주하는 이야기로 배트맨의 심연을 들여다보는 <다크 나이트> 시리즈와 비견될만한 고뇌와 성찰이다.
스파이더맨은 소년에서 어른으로 정체성을 확립해 가는 과정을 겪는다. 큰 엄마 메이 파커(마리사 토메이)의 죽음으로 혼자가 된 피터 파커는 호르몬 변화로 능력치에 진통을 겪는다. 두통은 심해지고, 거미줄은 통제되지 않으며, 눈이 검게 변하면서 폭력적인 성향이 튀어나온다. 이를 막기 위해 범용 억제기를 만들어냈지만, 이마저도 주변인의 모습으로 등장해 정신을 교란하는 텔레파시 빌런 앞에서는 무용지물이다.
결국 그는 '큰 힘에는 큰 책임이 따른다'는 스파이더맨의 신조를 중심으로 '더 나은 사람이 되기 위한 선택과 책임'에 집중한다. 영화는 '누군가를 돕는다는 건 모두를 돕는다는 것이다'라며 선의를 다시 한번 강조한다.
그가 고립을 자초한 이유도 밝혀진다. 거미가 성충이 되기 전 세 번의 변태를 하듯 피터 파커에게 찾아온 성장통은 내 외면을 뒤흔든다. 이 과정에서 남들과 다르다는 이유로 표적이 되고, 이용당하며, 위험에 노출되는 소수자를 향한 진정성이 돋보인다. 그의 특별한 능력으로 가족, 친구, 연인을 만들지 못하고 홀로서기를 해야 했던 외로움도 절절히 전해진다.
활강 액션의 쾌감