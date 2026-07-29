구르고 찢기는 스파이더맨이 역대급 빌런 만나 얻은 것

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큰사진보기 ▲영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 스틸 소니픽처스코리아

스파이더맨의 특유의 고공 액션과 뉴욕 고층 빌딩을 오가며 거미줄을 쏘는 모습은 여전하다. 스콜피온, 핸드의 등장과 헐크와 맞붙는 장면 등 이색적인 액션 장면이 볼거리다. 다만 구르고 찢기며 어디 하나 성한 곳 없이 매일 상처를 달고 사는 스파이더맨의 고통이 안쓰러움을 유발한다.



세 편 시리즈의 주역 톰 홀랜드, 젠데이아, 제이콥 배덜런의 케미는 여전하다. 새롭게 합류한 자경단 퍼니셔 역의 프랭크(존 번탈)와 티키타카 콤비 호흡도 돋보인다. 스파이더맨 시리즈의 팬이라면 반가울 이스터에그도 가득하다.



톰 홀랜드의 감정 연기는 한층 무르익었다. 자신을 기억하지 못하는 연인을 바라보는 애절한 눈빛과 낯선 마음을 확인했을 때의 흔들리는 시선이 섬세하다. 톰 홀랜드, 젠데이아, 존 번탈은 <오디세이>에서도 호흡을 맞춰 두 작품의 관계성을 비교하는 재미도 쏠쏠하다.



스파이더맨 실사 영화 중 최초로 트릴로지(3부작)를 뛰어넘는 4편이다. <엑스맨>의 세계관이 겹치며 확장된 이야기를 펼친다. 마지막에 밝혀지는 빌런은 스파이더맨, 헐크와 동일 선상에 둔 거울 같은 존재다.



영화는 끝내 누구에게나 어두운 면과 선한 면이 공존하지만, 스스로 어떤 면을 드러낼지 제어하는 능력이 진짜 초능력이라 말한다. 단점을 장점으로 승화할 때, 부족한 점을 인정하고 받아들일 때 진정한 내가 된다는 주제의식이다. 쿠키 영상은 1개인데, 오는 12월 개봉하는 <어벤져스: 둠스데이>로 이어지는 떡밥이니 끝까지 자리를 지키기를 권한다. 스파이더맨브랜드뉴데이 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 소지섭이 금 돌릴 때 윤경호가 핸드폰 멀리한 사연

영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 스틸컷결론부터 이야기하자면 톰 홀랜드가 맡은 3세대 스파이더맨 시리즈 중 가장 완성도가 높다. 히어로 스파이더맨의 활약보다 인간 피터 파커의 내적 갈등과 감정선을 부각했다. 역대 스파이더맨 영화 중 가장 어두운 스타일로 내면의 괴물과 마주하는 이야기로 배트맨의 심연을 들여다보는 <다크 나이트> 시리즈와 비견될만한 고뇌와 성찰이다.스파이더맨은 소년에서 어른으로 정체성을 확립해 가는 과정을 겪는다. 큰 엄마 메이 파커(마리사 토메이)의 죽음으로 혼자가 된 피터 파커는 호르몬 변화로 능력치에 진통을 겪는다. 두통은 심해지고, 거미줄은 통제되지 않으며, 눈이 검게 변하면서 폭력적인 성향이 튀어나온다. 이를 막기 위해 범용 억제기를 만들어냈지만, 이마저도 주변인의 모습으로 등장해 정신을 교란하는 텔레파시 빌런 앞에서는 무용지물이다.결국 그는 '큰 힘에는 큰 책임이 따른다'는 스파이더맨의 신조를 중심으로 '더 나은 사람이 되기 위한 선택과 책임'에 집중한다. 영화는 '누군가를 돕는다는 건 모두를 돕는다는 것이다'라며 선의를 다시 한번 강조한다.그가 고립을 자초한 이유도 밝혀진다. 거미가 성충이 되기 전 세 번의 변태를 하듯 피터 파커에게 찾아온 성장통은 내 외면을 뒤흔든다. 이 과정에서 남들과 다르다는 이유로 표적이 되고, 이용당하며, 위험에 노출되는 소수자를 향한 진정성이 돋보인다. 그의 특별한 능력으로 가족, 친구, 연인을 만들지 못하고 홀로서기를 해야 했던 외로움도 절절히 전해진다.