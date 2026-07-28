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무결점 에이스로 진화한 곽빈... 투수 3관왕 보인다

무결점 에이스로 진화한 곽빈... 투수 3관왕 보인다

[KBO리그] '탈삼진 1위· 다승 공동 선두' 두산 곽빈... 15년 만의 국내 선발 트리플크라운 도전

케이비리포트(kbreportcom)
26.07.28 17:35최종업데이트26.07.28 17:35
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삼진을 잡은 후 포효하는 두산 곽빈
삼진을 잡은 후 포효하는 두산 곽빈두산 베어스

두산 베어스 선발 에이스 곽빈이 2026 KBO리그에서 투수 주요 타이틀 경쟁의 중심에 섰다. 올시즌 현재(7월 27일 기준) 19경기에 등판한 곽빈은 총 109이닝을 소화하며 9승 4패 평균자책점 2.64 승리기여도(WAR, 케이비리포트 기준) 4.69를 기록 중이다. 현재 다승 공동 선두이자 평균자책점 2위고 탈삼진은 128개로 단독 1위다. 이닝당 출루허용(WHIP, 1.16)과 WAR도 리그 최상위권이다.

가장 최근 등판인 26일 삼성 라이온즈전은 곽빈의 현재 위상을 압축적으로 보여준 경기였다. 곽빈은 리그 선두인 삼성 타선을 6이닝 무실점으로 봉쇄하며 3피안타 1볼넷 8탈삼진을 기록했다. 곽빈의 호투에 힘입어 두산은 7-0 완승을 거뒀고 2연패를 끊었다. 이날 곽빈은 최고 구속 158km/h를 기록했고 시즌 최다인 113구까지 던졌다.

과거처럼 빠른 볼을 앞세워 힘으로 누른 결과가 아니었다. 10일 만의 등판이라 초반 패스트볼 제구가 흔들리자 바로 변화구 비중을 높였다. 직전 2경기에서 19득점을낸 삼성 타선을 상대로 다양한 변화구로 완급을 조절하며 연속 안타를 허용하지 않았다. 5회까지 94구를 던진 곽빈은 6회초에도 마운드에 올라 삼자범퇴로 시즌 12번째 퀄리티스타트를 달성했다.

두산 곽빈의 주요 투구 기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
두산 곽빈의 주요 투구 기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올시즌 곽빈이 과거에 비해 확연히 달라진 것은 바로 구종 선택의 폭이다. 포심 패스트볼을 중심으로 커터와 슬라이더, 체인지업, 커브를 고르게 구사한다. 특히 올시즌 새로 장착한 커터는 좌타자 약점을 보완하는 무기가 됐다. 좌타자 상대 피안타율이 지난해에는 0.290에 달했지만 올시즌은 0.240까지 떨어졌다.

제구에서의 발전도 눈에 띈다. 곽빈은 올시즌 등판한 19경기 중 무려 12경기에서 볼넷 허용을 한 개 이하로 억제했다. (최근 7경기 연속 1볼넷 이하) 올시즌 9이닝당 10.57개의 탈삼진 비율을 기록하면서도 9이닝당 볼넷은 2.48개로 프로 입단 후 최저 수준이다. 자신의 투구에 자신감을 가지고 스트라이크 존을 적극적으로 공략하자 탈삼진과 이닝 소화가 동반 상승했다.

리그 정상급 에이스로 도약한 곽빈
리그 정상급 에이스로 도약한 곽빈두산 베어스

곽빈의 활약은 두산의 가을야구 경쟁과도 직결된다. 현재 5위인 두산은 다승 공동 1위 듀오인 곽빈과 최민석을 동시에 보유하며 리그 최고의 국내 선발진을 구성하고 있다. 올시즌 부침을 보이고 있는 외국인 선발 잭 로그(4승/ERA 4.17)가 지난해의 위력을 회복한다면 4위 이상을 노려볼 여지도 충분하다.

향후 변수는 2026 아시안게임 차출과 투구 수 관리다. 곽빈은 9월 중순 이후 대표팀 일정으로 선발 로테이션을 비울 예정이다. 올시즌 경기당 평균 투구 수도 99.1개로 예년에 비해 늘었다. 곽빈 스스로도 타이틀 획득보다는 규정이닝 달성과 풀타임 완주를 우선 목표로 하는 이유다.

최고 159km/h의 광속구에 칼같은 제구와 다양한 변화구 구사 능력까지 겸비하며 무결점 에이스로 진화한 곽빈이 2011년 윤석민(KIA) 이후 15년만의 국내 선발 트리플 크라운을 달성할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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