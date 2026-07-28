평범한 타자로 전락한 'WBC 타점왕' 문보경

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문보경 선수올 시즌 KBO리그 최고 연봉(42억 원)을 받는 양의지(두산 베어스)는 시즌 개막 후 8경기에서 29타수2안타(타율 .069)에 그치며 최악의 출발을 했다. 하지만 양의지는 5월 타율 .253 3홈런13타점, 6월 타율 .296 6홈런14타점, 7월 타율 .294 1홈런11타점을 기록하며 성적을 많이 끌어올렸다. 물론 타격왕(.337)에 올랐던 지난해와 비교하면 여전히 아쉽지만 양의지는 팀 내 홈런 2위(12개)와 타점 1위(50개)를 달리고 있다.지난 2월 한화 이글스와 계약 기간 11년, 총액 307억 원이라는 천문학적인 규모의 비FA 다년계약을 체결한 노시환도 시즌 개막 후 8경기에서 타율 .184(38타수7안타) 2타점16삼진으로 전혀 이름값을 해주지 못했다. 하지만 장기 계약 후 최악의 시즌을 보내는 듯 했던 노시환은 27일까지 타율 .273 93안타21홈런71타점68득점을 기록하면서 홈런 5위, 타점 7위로 점점 자신의 이름에 어울리는 활약을 해주고 있다.이처럼 리그에서 수년간 검증된 선수들은 초반 부진하더라도 시즌을 치르면서 점점 평균에 회귀하는 경우가 많다. 야구팬들이 스타 플레이어의 초반 부진을 크게 걱정하지 않는 이유다. 하지만 지난해 LG 트윈스 한국시리즈 우승의 주역이었던 이 선수는 팀이 94경기를 치렀음에도 성적이 점점 떨어지고 있다. 바로 최근 10경기에서 타율 .176에 그치며 LG의 부진에 많은 지분을 가지고 있는 문보경이다.배명고로 진학했다가 신일고로 전학을 간 후 기량이 크게 성장한 문보경은 고교 시절 뛰어난 타격 재능을 뽐내다가 2019년 신인 드래프트에서 2차 3라운드 전체 25순위로 LG의 지명을 받았다. 이대은과 이학주(SPOTV 해설위원), 윤정현, 하재훈(울산 웨일즈) 등 해외파들이 대거 상위픽을 점령했던 그해 신인 드래프트 2차 지명에서 문보경은 대형 내야수 유망주로 인정받으면서 비교적 높은 순번에 지명을 받았다.프로 입단 후 2년 동안 한 번도 1군 무대에 서지 못했던 문보경은 2021년 1군에 데뷔해 1루수와 3루수 백업으로 활약하며 107경기에 출전해 타율 .230 8홈런39타점의 성적으로 가능성을 보여줬다. 그리고 주전 3루수로 활약하던 김민성(롯데 자이언츠)이 부진한 2022년, 문보경은 126경기에 출전해 타율 .315 128안타9홈런56타점52득점의 뛰어난 성적을 기록하며 LG 핫코너의 새로운 주인으로 도약했다.문보경의 활약은 LG가 29년 만에 한국시리즈 우승을 차지한 2023년에도 계속 이어졌다. 2023년 정규리그 131경기에서 타율 .301 141안타10홈런72타점77득점을 기록한 문보경은 kt 위즈와의 한국시리즈에서도 5경기에서 17타수8안타(타율 .471) 1홈런4타점4득점으로 맹활약했다. 여기에 문보경은 항저우 아시안게임 대표팀에 선발돼 한국의 주전 1루수로 활약하면서 금메달을 목에 걸고 병역 혜택까지 받았다.2년 연속 좋은 활약을 통해 LG의 붙박이 3루수로 자리 잡은 문보경은 2024년을 통해 리그를 대표하는 3루수로 성장했다. 프로 데뷔 후 처음으로 전 경기에 출전한 문보경은 3년 연속 3할 타율(.301)과 함께 22홈런101타점80득점을 기록하며 LG의 4번타자로 자리매김했다. 38홈런40도루로 정규리그 MVP에 선정된 김도영(KIA 타이거즈)이 없었다면 생애 첫 골든글러브도 노릴 수 있는 성적이었다.문보경은 지난해 붙박이 주전으로 도약한 지 5년 만에 가장 낮은 타율(.276)을 기록했지만 지난해 문보경의 활약이 아쉬웠다고 평가하는 야구팬은 거의 없었다. 문보경은 데뷔 후 가장 많은 24홈런108타점91득점을 기록하며 LG의 정규리그 우승을 견인했다. 특히 문보경은 한화와의 한국시리즈 5경기에서 19타수10안타(타율 .526) 1홈런8타점3득점으로 맹활약하며 커리어 두 번째 우승 반지를 차지했다.2022년 주전 도약 후 4년 연속 꾸준한 활약으로 리그를 대표하는 3루수로 자리 잡은 문보경은 지난 3월에 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 선발됐다. 하지만 한국 대표팀에는 부상에서 돌아온 김도영과 지난해 국내선수 홈런 1위(32개) 노시환, 혼혈선수 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스) 등 3루수 자원들이 풍부했다. 따라서 문보경은 WBC에서 1루와 3루 백업 역할을 맡게 될 거라는 전망이 지배적이었다.하지만 대회 개막 후 대표팀 내 문보경의 위상은 완전히 달라졌다. 마땅한 1루수 자원이 부족해 WBC에서 주전 1루수로 활약한 문보경은 체코와의 조별리그 첫 경기에서 만루홈런을 포함해 5타점을 쓸어 담으며 야구팬들에게 강한 인상을 남겼다. 이후 일본전 2타점과 호주전 4타점을 추가한 문보경은 WBC 타점 공동 1위(11개)에 오르면서 국가대표 붙박이 5번이자 한국 대표팀 최고의 타자로 맹활약했다.WBC에서 압도적인 활약을 선보이면서 올 시즌 문보경에 대한 LG팬들의 기대는 더욱 커졌다. 하지만 데뷔 후 최고의 활약을 펼칠 거라던 문보경에 대한 팬들의 기대는 점점 실망으로 바뀌고 있다. 올 시즌 68경기에 출전한 문보경은 타율 .247 7홈런42타점27득점으로 LG의 4번타자라는 중책에 어울리지 않는 성적을 기록하고 있다. 특히 최근 10경기 성적은 타율 .176(34타수6안타) 무홈런3타점에 불과하다.물론 문보경은 지난 5월 발목 인대 부상으로 약 한 달간 결장하면서 흐름이 끊어졌고 'WBC 후유증'이라는 변수도 있었다. 하지만 문보경과 함께 WBC에 출전했던 김도영은 올 시즌 홈런 부문 단독 선두(30개)를 질주하고 있다. 여기에 햄스트링 부상으로 문보경보다 더 많은 경기에 결장했던 프로 2년 차 박준순(두산)도 올 시즌 62경기에서 타율 .343 85안타13홈런44타점37득점을 기록하며 맹활약하고 있다.문보경은 지난 6월 11일 발표된 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀 최종 명단에 곽빈(두산), 노시환과 함께 와일드카드로 선발됐다. 지난 WBC의 활약을 고려하면 지극히 당연한 선발이지만 최근 성적을 보면 과연 문보경이 대표팀에 어울리는 선수인지 의문이 생긴다. 최근 10경기 1승9패로 부진한 LG의 재도약을 위해, 그리고 한국 야구의 아시안게임 5연패를 위해 문보경의 부활이 절실하다는 뜻이다.