임시 감독도 가능하다는 포옛, 아시안컵까지 맡겨보면 어떨까

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거스 포옛 전 전북현대 감독거스 포옛(우루과이) 전 전북 현대 감독이 현재 공석인 대한민국 축구대표팀 차기 감독직에 공개적으로 도전 의사를 밝히면서 화제의 중심으로 떠올랐다.포옛 감독은 최근 SBS, MBC, JTBC, 이데일리 등 국내 매체들과의 연이은 릴레이 인터뷰에 응하며 "한국 감독직을 맡고 싶다"는 바람을 드러냈다. 심지어 축구협회의 공개 채용과 '임시 감독' 제안도 기꺼이 수락할 수 있다며 강한 의지를 숨기지 않았다.포옛 감독이 한국 대표팀 사령탑에 도전한 것은 이번이 두 번째다. 지난 2024년 7월 위르겐 클린스만이 경질되고 공석이 된 대한민국 축구 국가대표팀의 차기 감독 후보로 유력하게 거론됐다. 하지만 대한축구협회가 최종적으로 홍명보 감독을 선택하면서 포옛의 부임은 무산됐다.당시 포옛 감독 본인은 한국행을 거의 확신했던 것으로 알려졌다. 훗날 포옛 감독은 국내 언론과의 인터뷰를 통해 실제로 축구협회와 진지한 협상을 했으며, 본인이 분석한 한국 축구의 현재 상황의 문제점과 대안 등을 공개할 만큼 한국행을 진심으로 원했다고 밝힌 바 있다. 포옛 감독은 "만약 다른 팀이었다면 괜찮았겠지만, 한국행이 불발됐을 땐 약간 상처 받았다. 그만큼 가슴이 뛰었고 진심으로 기대했었다"라고 당시의 아쉬운 심경을 털어놓기도 했다.그렇게 무산된 듯하던 포옛과 한국축구의 인연은, 불과 반년 후 전북 현대의 사령탑으로 전격 선임되면서 운명의 장난처럼 다시 연결됐다. 포옛 감독은 전 시즌 K리그1 10위에 그치며 승강 플레이오프까지 내려갔다 오는 수난을 당했던 전북을 한 시즌 만에 K리그1-코리아컵 2관왕으로 이끌며 자신의 능력을 증명했다.다만 포옛 감독은 눈부신 성과를 거두고도, 불과 1년 만에 돌연 전북과 결별했다. 포옛 감독은 전북 사령탑을 지내면서 K리그의 고질적인 심판 오심 문제에 대하여 여러 차례 공개적으로 문제를 제기하면서 심판진과 갈등을 빚었다.포옛 감독은 판정에 대한 과도한 항의로, 한국프로축구연맹으로부터 제재금을 받는가 하면, 시즌 막판에는 포옛 감독의 최측근이었던 마우리시오 타리코(K리그 등록명 타노스) 수석코치가 심판에게 항의하다가 인종차별 제스처를 취했다는 의혹으로 중징계를 받자 크게 분노하기도 했다. 결국 포옛 감독은 코리아컵 우승 이후 전북과 상호 합의하에 계약을 해지했다.포옛 감독은 전북을 떠난 후 2025-26시즌 사우디 프로축구 알 칼리즈와 단기 계약을 맺고 잔여 시즌 종료까지 팀을 이끌었고, 이후로는 재야에 머물며 휴식기를 가지고 있었다. 최근 우루과이 방송과 인터뷰에선 "여러 곳과 접촉하고 있지만 아직 구체적인 감독 제안을 받은 것은 없다. 지금은 기다리고 있는 상황"이라는 근황을 밝히기도 했다.한국축구는 2026 북중미월드컵에서 조별리그 탈락 이후 큰 후폭풍에 시달리고 있다. 정몽규 전 회장이 월드컵 직전에 이미 사퇴를 선언했고, 홍명보 전 대표팀 감독 역시 대표팀의 성적 부진에 책임을 지고 여론의 뭇매를 맞으며 물러났다. 현재 축구협회는 협회장과 차기 A대표팀 감독이 모두 공석이라는 초유의 상황을 맞이했다.대한축구협회는 최근 이사회를 개최하고 차기 회장 선거 운영 방향과 남자 국가대표팀 감독 선임 절차 등 주요 안건을 의결했다. 협회는 아시안컵 직전까지 9월부터 11월까지 열리는 A매치 6경기를 '임시 감독' 체제로 운영하기로 결정했다. 임시 감독은 대한체육회 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따라 감독과 코칭스태프를 묶은 사단 형태의 공개 채용을 실시하기로 했다.이러한 협회의 선택은 현재 최종결정권자인 회장이 부재하고, 협회를 향한 국민 여론이 대단히 좋지 않은 상황에서 정식 감독을 선임할 경우 또다시 '절차와 자격 논란'이 벌어질 수 있음을 우려하여 몸을 사린 것으로 해석된다.하지만 이를 두고 '사실상 다음 아시안컵은 포기한 게 아니냐'는 우려가 쏟아지고 있다. 현실적으로 평가전 6경기만 지휘하기 위하여 굳이 공개 채용에 지원할 국내외 감독 후보가 있을지는 미지수였다. 예정대로 11월에 정식 감독이 새롭게 선임된다고 해도 이렇다 할 평가전도 제대로 치르지 못하고 곧장 내년 1월 개막하는 아시안컵에 나서야 되는 악조건이다. 사실상 다음 아시안컵이 마지막 도전이 될 가능성이 높은 주장 손흥민을 비롯하여 국가대표 선수들의 동기 부여가 떨어질 수 있다는 지적도 나왔다. 한국은 1956년과 1960년에 열린 1, 2회 대회 연속 우승 이후 무려 67년간 아시안컵과 연을 맺지 못하고 있다.그런데 예상을 깨고 포옛이라는 거물급 외국인 지도자가 공개 채용과 임시 감독이라는 불리한 조건까지 감수하며 대한민국 국가대표팀에 도전하겠다는 의지를 드러내면서 상황은 새로운 국면을 맞이했다. 외국인 감독이 한국 대표팀 사령탑에 공개적으로 관심을 표명한 것은, 파울루 벤투 전 감독에 이어 두 번째다. 다만 협회 관계자를 통하여 간접적으로 의사를 전한 것으로 알려진 벤투와 달리, 본인이 한국대표팀 도전 의사를 직접 밝힌 것은 포옛 감독이 최초다.포옛 감독은 경험이 풍부한 베테랑 지도자다. 선수 시절 미드필더로 스페인 레알 사라고사, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시FC와 토트넘 등 유럽 무대에서 오랫동안 활약했고, 우루과이 국가대표로도 A매치 26경기에 출장했다.37세에 은퇴 후에는 2006년 스윈던 타운 FC의 수석 코치로 지도자 생활을 시작했고, 2009년 11월 당시 잉글랜드 2부의 브라이턴 앤 호브 알비온의 지휘봉을 잡으며 첫 감독직에 올랐다. 이후 선덜랜드(잉글랜드), AEK 아테네(그리스), 레알 베티스(스페인), 보르도(프랑스), CD 카톨리카(칠레), 상하이 선화(중국), 그리스 국가대표팀 등을 이끌며 다양한 리그의 클럽과 대표팀까지 경험했다.포옛 감독은 북중미월드컵 이후 한국축구에 필요한 청사진도 제시했다. 그는 '팬들의 신뢰 회복', '위닝 멘털리티 이식', '한국 선수들의 잠재력 향상' 등을 숙제로 꼽으며 "한국 선수들은 기술적으로 뛰어나고 의욕도 넘친다. 하지만 공격을 마무리하는 능력은 더 필요하다. 선수들과 교감을 통해 성향을 파악해서 심리적인 안정에도 도움을 줄 것"이라는 방향성을 밝혔다.포옛 감독은 현재 한국축구가 고를 수 있는 선택지에서는 최선의 카드 중 하나다. 북중미월드컵의 실패 이후로 국내 축구인들의 역량에 대한 부정적인 여론이 높아지며 유능한 외국인 감독에 대한 요구가 커졌다. 반면 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디아라비아 아시안컵까지 시간이 많지 않은 만큼 빨리 팀을 파악할 수 있도록 한국축구 환경과 선수들을 잘 아는 지도자가 적합하다는 의견도 나온다.이 조건을 모두 충족시킬 수 있는 인물로, 이미 한국대표팀을 이끌고 카타르월드컵 16강을 견인한 벤투 감독과, K리그1 우승을 이끈 포옛 감독 둘 다 해당한다. 두 감독 모두 이미 한국에서 능력이 검증된 인물이며, 국내 팬들의 여론도 우호적이기에 설사 협회가 이들을 정식 감독으로 선임한다고 해도 무리가 없어 보인다. 무엇보다 축구협회가 지금 상황에서 포옛이나 벤투보다 더 나은 커리어의 감독을 데려올 수 있을 가능성은 극히 희박하다.다만 벤투 감독은 한국을 떠난 지 벌써 4년이나 지났고, 당시 한국대표팀에서 함께 활동했던 코칭스태프 사단들이 각자의 길로 흩어지며 사실상 해체된 상태다. 최근 UAE에서 성적 부진으로 경질되고 야인으로 머문 지 1년이 넘었다. 한국대표팀 1기와 UAE 시절에서도 드러났듯이, 벤투 감독은 자신의 축구 철학이 확실하지만, 그 색깔을 팀에 녹여내기까지 상당히 오랜 시간이 걸리고 단기전 운용과 전술적 임기응변에는 그리 능하지 않다는 단점도 뚜렷하다.반면 포옛 감독은 본인의 사단을 이끌고 지난해까지 K리그에서 활약하며 많은 한국 선수들을 가까이서 지켜봤다. 전북을 떠난 후 사우디 알 칼리즈에서 짧은 기간 내에 팀 잔류를 이끌었듯이, 단기 계약과 소방수 역할에도 익숙한 감독이다.포옛 감독은 비록 메이저 대회 우승 같은 화려한 경력은 없지만, 약체팀이던 잉글랜드 선덜랜드의 EPL 잔류와 리그컵 준우승을 이끄는 등, 유럽에서도 충분한 시간과 기회가 주어지면 중박 이상의 성과를 남긴 감독이었다. 선수 육성과 활용 능력도 뛰어나다. 선덜랜드 감독 시절 기성용의 공격적 재능을 극대화하여 프리미어리그 수준급 미드필더로 활용했고, 전북 감독 시절에는 전진우와 박진섭의 포텐을 폭발시켜 K리그 최고의 선수로 키워내는 등, 다수의 선수들이 포옛 휘하에서 재능을 만개한 바 있다.일본은 북중미월드컵 이후 모리야스 하지메 감독에게 차기 아시안컵까지 지휘봉을 맡기는 6개월 단기 재계약을 체결했다. 후임으로는 오이와 고 23세 이하 대표팀이 확정된 상태다. 아시안컵을 대비하여 실리와 연속성을 두루 고려한 선택이었다.한국축구도 차라리 포옛 감독에게 '임시 감독' 대신 아시안컵까지 지휘봉을 맡기는 '단기 계약'을 제시하면 어떨까. 포옛 감독이 이미 공개 채용과 임시 감독직도 감수하겠다는 전향적인 의사를 밝힌 만큼, 충분히 협상이 가능한 대목이다. 포옛 감독의 장기 계약 연장 여부는, 아시안컵 결과와 협회 새 집행부가 정식 출범한 이후에 다시 논의하면 된다. 평가전과 아시안컵을 각기 나누어 불안정한 임시 감독 체제로 치르겠다는 구상보다 훨씬 더 현실적이지 않을까.