다음 소설을 기다렸는데... 히가시노 게이고를 기억하며

▲용의자 X
스틸컷CJ엔터테인먼트
<용의자 X의 헌신> <백야행> <나미야 잡화점의 기적> 등 굵직한 대표작이 그의 작품성향이 어떠한지를 여실히 내보인다. 극적 전환이 확실한 서사와 선명한 캐릭터가 특징으로, 연극과 드라마, 영화 등 매체를 바꿔 자주 제작되는 이유가 여기에 있다(관련기사: 공항, 기차역, 버스터미널에서 인기 있는 책
).
히가시노 게이고는 한국에서도 폭넓은 지지를 받았다. 2000년대 들어 한국문학 침체기가 깊어진 가운데 일어난 일류(日流) 흐름 가운데서도 그 존재감이 분명했다. 무라카미 하루키, 무라카미 류, 에쿠니 가오리, 요시모토 바나나, 오쿠다 히데오 등 일류문학의 선봉장들 사이에 히가시노 게이고가 우뚝 서 있다.
한국에 출판된 작품만 무려 50권이 넘는데, 이중 적잖은 수가 베스트셀러를 거쳐갔다. 한국에서 판권을 사들여 영화화한 작품도 여럿이다. 박신우의 <백야행 - 하얀 어둠 속을 걷다>, 방은진의 <용의자X>, 이정호의 <방황하는 칼날>이 모두 그의 원작을 한국에서 영화로 제작한 작품이다.
한국영화가 된 작품들
<백야행 – 하얀 어둠 속을 걷다>(2009)에서 우선 눈길을 끄는 건 화려한 출연진이다. 무려 한석규, 손예진, 고수, 이민정, 박성웅이 주조연으로 나섰다. 일본에서 연극과 드라마로 연달아 제작돼 화제가 된 작품을 소설이 끝을 맺은 지 10년 만에 한국에서 영화로 제작했다. 충무로 안에서도, 한국 소설 중에서도 영화화할 작품이 없다는 자조 속에서 일본 소설은 가장 간편한 대안이 됐다. <검은 집> <권순분 여사 납치사건> 등이 나쁘지 않은 평가를 받은 가운데, 히가시노 게이고 원작 소설의 첫 영화화가 마침내 이뤄진다.
<백야행– 하얀 어둠 속을 걷다>은 장장 19년에 걸친 비극이다. 1970년대부터 1990년대 초까지를 가로지르며 펼쳐지는 이야기는 겉으로는 화려하게 빛나던 당대 일본사회의 부조리한 이면을 비춰내며 주목받던 중견작가이던 히가시노 게이고를 사회파 작가로서 다시금 바라보게 했다. <내 머리 속의 지우개> <작업의 정석> <아내가 결혼했다> 등 멜로와 코미디, 드라마에 익숙하던 배우 손예진의 분기점이 되는 작품으로, 한석규, 고수의 돋보이는 연기까지 더해지며 적어도 연기의 측면에선 볼 만한 영화가 됐다.
다만 히가시노 게이고가 공들여 써낸 버블경제가 붕괴한 일본사회 이면의 특징이며 빛과 어둠의 교차를 상징하는 두 인물의 쓰임 등이 영화적으로 충실히 표현되지 못했다는 한계가 남는다. 세련된 소설에 비해 각색과 연출이 다소 둔탁하고 촌스럽다는 민망함이 있지만, 히가시노 게이고의 작품이 한국에서 충분히 영화화할 만큼 매력적이라는 사실을 확인케 하는 계기가 되어주었다.
<용의자X>(2012)는 앞서의 실패를 충실히 검증하고 나선 작품이라 해도 좋겠다. 류승범이란 색깔 확실한 배우를 앞세웠는데, 그가 재해석한 캐릭터 석고는 히가시노 게이고 작품 속 주인공에 비하여도 손색없는 존재감으로 이야기를 장악한다.
일본서 먼저 제작된 <용의자 X의 헌신>이 장르물로서의 성격에 집중했다면 <용의자X>는 인물의 감정선에 집중해 제목에서 빠진 '헌신'을 도리어 부각한다. 때로는 감정이 모든 것일 수 있음을 내보이는 이 영화는 원작에 매몰되지 않고 재해석하고 변주하는 작업의 미학을 엿보도록 한다. 히가시노 게이고가 직접 이 영화의 과감한 개작에 대해 높은 평가를 해준 것도 그래서겠다.