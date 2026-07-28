다음 소설을 기다렸는데... 히가시노 게이고를 기억하며

▲가면산장 살인사건무대 사진 비컨컴퍼니

히가시노 게이고의 작품은 영화 뿐 아니라 연극으로도 종종 만들어진다. 그 스스로가 연극을 염두에 두고 쓴다고 느껴질 만큼 공간구성부터 소품, 배경, 인물과 대화 등이 딱 맞아떨어지는 때도 잦다. 그래서일까. <용의자 X의 헌신> <가면산장 살인사건> <나미야 잡화점의 기적> 등의 작품이 한국에서 연극으로 만들어져 관객과 만나기도 했다. 질과 양 모두에서 부족한 창작극으로 골머리를 앓던 한국 연극계에 자극이 되는 작품이었음은 물론이다.



장르문학을 천대하지 않는 일본 문학계가 이 비범한 작가를 낳았다. 순수문학이 높게 치는 장점을 얼마 갖고 있지 않은 이 작가를 일본 문학계는 기꺼이 거두었다. 그리고 히가시노 게이고는 그 기회를 제대로 붙들었다. 분야를 가리지 않는 왕성한 창작열과 새로움을 거듭 시도하는 모험심이 후배 작가들에겐 그대로 나아갈 길을 비추는 등불이 되어주었다.



그를 그대로 따르려는 이에게도, 부수고 넘어서려 하는 이에게도 그는 고마운 존재였다. 돌아보면 한국 문학과 영화, 그리고 연극이 가장 목 말랐던 시기가 히가시노 게이고에게 가장 왕성했던 때였다. 그를 가진 일본과 갖지 못한 한국의 차이가 역력하여서 쓰고 읽는 나는 이를 몹시 부럽고 부끄럽게 여겼다.



히가시노 게이고는 머무르지 않는 작가였다. 문학도가 아닌 엔지니어 출신 작가란 배경을 단점이 아닌 장점으로 살려 문장과 미학에 매몰되지 않고서 설정과 소재, 시각과 캐릭터로 풀어가는 작품들을 다채롭게 구상하고 실현했다. 정통 추리극에서 출발했으나 사회파 추리소설로 그 장을 넓혔고, 개인과 사건을 넘어 일본 사회와 인간 본성을 바라보는 작품으로 관심을 넓혔다.



그 모두가 독자에게 새로움을 전달하려는 작가의 수고이자, 문학의 가능성을 모색하는 창작자의 노력이었다고 이해한다. 인간 히가시노 게이고는 죽었으나 그 문학은 앞으로도 오랫동안 살아갈 것이다.

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