U20 남자 핸드볼, 아시아선수권 기적의 역전 우승 드라마

연합뉴스

한국, 아시아남자주니어핸드볼선수권대회 우승결승전 후반도 거의 끝날 무렵 아랍에미리트의 모하메드 솔리만에게 24-24 동점골을 내준 직후 한국 벤치는 마지막 작전 시간을 요청했고, 종료 3초 전 주용찬의 짜릿한 우승 결승골이 아랍에미리트 골문 크로스바 하단을 스치며 들어갔다. 전반 종료 시점 5점 차(한국 8-13 아랍에미리트)로 뒤진 것을 생각하면 기적의 역전 우승 드라마가 마지막 순간에 완성된 셈이다. 2018년 이후 8년만에 통산 네 번째 우승의 감격을 이룬 것이다.박현종 감독이 이끌고 있는 20세 이하 한국 남자핸드볼대표팀이 우리 시각으로 27일 오후 7시 중국 추저우 국제 핸드볼경기장에서 열린 제19회 아시아 남자 주니어 핸드볼 챔피언십 결승전에서 아랍에미리트를 상대로 믿기 힘든 25-24 대역전승을 거두고 당당히 우승 트로피를 들어올렸다.우리 20세 이하 핸드볼대표팀은 이번 대회 B조에 속해 지난 21일 아랍에미리트를 만나 30-30로 비겼는데 결승에서 다시 만나는 인연이 이어진 것이다.2년 전 요르단에서 열린 이 대회 결승에서 5골 차로 패한 적 있는 일본과는 조별리그 마지막 일정(7월 22일)으로 만나 28-26으로 이겼기 때문에 우승 기대감이 그 때부터 본격적으로 타올랐다고 볼 수 있다.이틀 전 열린 준결승에서 아시아 최강 팀이라 할 수 있는 바레인을 32-31로 이기고 결승에 올라온 우리 선수들은 아랍에미리트와의 결승 전반 게임 내내 일방적으로 끌려다녔다. 돌파력과 탄력이 뛰어난 에이스 이야드 투키가 아랍에미리트의 전반 득점을 주도한 것이다.그래도 우리 선수들은 아랍에미리트 키다리 라이트백 카림 유세프가 거친 반칙으로 2분 퇴장을 당한 사이에 최영우의 깔끔한 7미터 던지기 골(11분 12초)로 4-5까지 따라붙었다.하지만 15분 53초에 김은호가 2분 퇴장을 당하면서 아랍에미리트가 연속골을 터뜨리는 일이 벌어져 우리 선수들은 가장 큰 어려움을 겪어야 했다. 에이스 최영우에게 7미터 던지기(19분 10초) 기회가 찾아왔지만 상대 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔으니 아랍에미리트 쪽으로 결승 흐름이 완전히 넘어갔다고 볼 수밖에 없었다.이에 한국 벤치에서는 권오준 골키퍼의 슈퍼 세이브(19분 45초) 직후 작전 타임을 요청했고 수비 조직력을 정비했다. 그 덕분에 이후 6분 가까이 상대에게 1골도 내주지 않았지만 득점도 나오지 않아 발을 동동 구르기도 했다.24분이 넘어가면서 골키퍼를 빼고 필드 플레이어를 들여보내는 엠티 골 작전을 펼치기도 했던 한국은 아랍에미리트 오마르 자이드에게 연속골을 허용하며 5-11로 끌려가고 말았다. 결승전 최다 점수 차(6골)가 생겨난 것이다. 전반을 15초 남겨두고 아랍에미리트 니콜라 바실예비치에게 오른쪽 대각선 점프슛을 얻어맞아 7-13으로 끝나는 줄 알았다.하지만 전반 종료 직전 아랍에미리트 파울로 7미터 던지기 기회를 잡은 것을 최영우가 놓치지 않아 8-13로 전반을 끝낼 수 있었다. 하프 타임을 통해 조직력을 정비한 한국 대표팀은 후반 시작 후 50초만에 순발력이 뛰어난 라이트백 주용찬이 정면 점프슛을 성공시키며 대역전 우승 드라마의 절정으로 조금씩 다가섰다.후반에 주로 골문을 지킨 이정호 골키퍼의 슈퍼 세이브도 결정적인 흐름 바꾸기 역할을 해낸 것이다. 본격적인 우승 갈림길은 아랍에미리트 에이스 카림 유세프의 결승 두 번째 2분 퇴장 반칙 순간(38분 32초)부터 뚜렷하게 보이기 시작했다. 믿음직스러운 우리 에이스 최영우의 7미터 던지기 골이 들어가면서 14-16으로 바짝 따라붙은 것이다.주장 강준원이 45분 50초에 던진 왼쪽 대각선 점프슛 골이 18-18 동점골로 찍혀나오면서 대역전 우승 희망이 정말로 눈앞에 보였다. 강준원은 47분 45초에도 아랍에미리트의 거친 수비벽을 뚫고 과감한 골(19-19)을 성공시키면서 주장으로서의 믿음직스러움을 입증했다.그리고 49분 38초에 주용찬의 20-19 역전골이 터져나오면서 한국 벤치에 있던 모든 구성원들이 환호성을 질렀다. 아랍에미리트도 흐름을 완전히 넘겨주지 않기 위해 체격 조건이 뛰어난 라이트백 카림 유세프의 활약으로 재역전 골(22-21)을 52분 40초에 터뜨리기도 했다.이 결정적인 순간에 권오준 골키퍼의 연속 슈퍼 세이브가 55분 5초에 이어 나왔고, 에이스 최영우가 결정적인 추가골(23-22)을 56분 15초에 꽂아넣었다. 57분 48초에는 모두를 놀라게 하는 왼쪽 날개 허태렬의 바운드 스핀슛이 기막히게 들어가면서 결승전 처음으로 한국이 두 골 차(24-22)로 달아났다.아랍에미리트도 놀라운 뒷심을 발휘하며 니콜라 바실예비치의 7미터 던지기 골(58분 2초)과 모하메드 솔리만의 정면 점프슛 골(59분 43초)이 연거푸 들어가면서 24-24로 다시 균형을 이뤘다. 여기서 박현종 감독이 마지막 작전 타임을 17초 남기고 요청했다.짧은 시간에 마지막 전술 지시를 듣고 나온 우리 선수들은 종료 시간을 정확하게 3초 남기고 에이스 주용찬이 오른쪽 대각선 점프슛을 성공시키며 25-24로 기적의 대역전 우승 드라마 마침표를 찍었다. 아랍에미리트 선수들의 마지막 공격이 한국 골문을 향했지만 권오준 골키퍼가 정면에서 잡아내는 바람에 모두가 환희의 순간을 맞이하게 된 것이다.20세 이하 한국 남자핸드볼 대표팀은 이번 우승으로 2027년 6월 북마케도니아에서 열리는 U21 세계선수권대회 본선 티켓을 '아랍에미리트(2위), 사우디 아라비아(3위), 바레인(4위)'과 함께 따냈다.(7월 27일 월요일 오후 7시, 추저우 국제 핸드볼경기장 - 중국)B조 리그 ★(7월 15일)B조 리그 ★(7월 16일)B조 리그 ★(7월 19일)B조 리그 ★(7월 20일)B조 리그 ★(7월 21일)B조 리그 ★(7월 22일)8강 토너먼트 ★(7월 24일)4강 토너먼트 ★(7월 25일)결승 ★(7월 27일)