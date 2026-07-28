소지섭이 금 돌릴 때 윤경호가 핸드폰 멀리한 사연

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SBS <김부장> 스틸컷SBS
SBS 드라마 <김부장>의 박진철 역을 맡은 윤경호와 27일 서울 강남구 청담동 한 카페에서 종영 인터뷰를 진행했다. 그는 드라마의 인기 요인부터 캐릭터 구축과 관련한 비하인드를 밝히며 시종일관 화기애애한 분위기를 이끌어 갔다
종영 소감에 대해 윤경호는 흥행의 기쁜 마음과 부담을 동시에 느낀다고 전하며, 웃음을 감추지 못했다. 그는 "하루 동안은 핸드폰을 멀리하고 가족들과 시간을 보냈다. 들뜬 마음을 다스렸다. 자만심이 다음 작품에 영향을 미칠까 봐 걱정되기도 했다"고 말했다.
연타 흥행 성적의 인기에 대해서도 경거망동하지 말자고 스스로를 다독였다는 그는 "어떤 작품이든 처음부터 잘될 거라 예상하기는 쉽지 않다. <김부장>의 인기도 행운이라 생각한다. 늘 그게 다음 작품의 흥행과 이어진다고 생각하지 않는다"며 "트렌드를 쫓는 게 맞는지 작품의 결을 유지하는 게 맞는지 여전히 모르겠지만, 모두가 만들어 낸 기적이라 생각한다"고 전했다.
윤경호는 특히 시청률 13%를 넘을 때 13시간 동안 묵언수행을 하겠다는 공약을 실천해 화제가 됐다. 그는 "묵언수행 후 말의 무게감과 신중함을 다시 생각했다"고 설명하며 인간 윤경호의 변화를 보여 줄 기회였다고 곱씹었다. 특히 "13시간 동안 말을 참았더니 이후 말이 더 많아졌다"고 너스레를 떨면서도 "매일 아침 이름을 검색하며 즐거웠다"고 솔직한 심정을 전했다.
윤경호는 연예계 대표 수다쟁이로 대중의 호감이 얼떨떨하다고 고백했다. 그는 "말이 많은 게 콤플렉스였는데 <좀비딸> 이후 호감이 됐다. 김부장에서도 그랬다. 이미지의 빗장이 풀리면서 숨기지 않아도 되는 나만의 특별한 장점이 되더라"며 단점이 장점으로 바뀌고 밥 친구란 별명을 얻어 소중하다고 덧붙였다.
윤경호는 박진철을 맡아 자신만의 스타일로 재해석해 큰 웃음과 진정성을 안겼다. 그는 "박진철을 향한 기대와 우려를 알고 있었다. 원작 캐릭터의 피지컬과 능력에 비해 제가 미스 캐스팅이 아닐지 걱정했지만, 그럴수록 차별화된 액션에 치중해 빌드업했다"고 말했다.
이어 "<중증외상센터> <좀비딸> <취사병 전설이 되다> 모두 웹툰, 웹소설이 원작이다. 저만의 장점을 섞어 차선책을 찾았다. 마이너스 디폴트 값에서 시작해야 믿음을 줄 것 같았다"라며 누군가에게는 아쉬움이 남겠지만 최선을 다했다고 말했다.
절도와 힘이 있는 액션을 위주로 연습한 윤경호는 "중학생 조카부터 같은 아파트 주민까지 '잘 부탁한다'는 말을 들었던 적이 처음이다. 다른 캐릭터 해법을 찾아야 했다. 싸우면서도 여유를 보여주는 액션을 만들어갔다. 지섭 형에서 많이 배웠고, 대훈 씨와는 대사로 교감했다"고 설명했다.
이어 "무술 감독님과 협의 끝에 난도 높은 액션이 탄생했다. 그전까지는 안경 쓴 수다쟁이 아저씨일 수 있지만, 컨테이너에서 싸울 때만큼은 엄청난 타격감으로 박진철의 매력을 어필했다"며 마음의 준비를 철저히 했다고 털어놨다.
안경 쓴 아저씨의 시너지