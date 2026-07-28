북부대공 열풍, 대중성 숙제 푼 에이티즈의 결정적 안무

▲에이티즈(ATEEZ) KQ 엔터테인먼트

에이티즈는 일반적인 케이팝 그룹의 성장 공식과는 살짝 다른 궤적을 그려온 팀이다. 대형 소속사의 이름값을 등에 업고 국내를 시작으로 글로벌 무대 진출을 시도하던 여타 그룹들과 달리, 에이티즈는 자본력의 열세를 딛고 과감히 세계 시장을 먼저 개척하며 존재감을 각인시켰다.

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이를 통해 "해외 팬들이 인정한 그룹", "확실한 실력파"라는 인상을 케이팝 팬들에게 착실히 남겼다. TV 예능 출연 및 음원 차트와는 거리가 먼 탓에 "이름은 들어봤지만 노래는 잘 몰랐다"는 반응이 꼬리표처럼 따라붙었지만, 쇼츠와 SNS 알고리즘을 타고 에이티즈는 새로운 전성기를 맞이하기 시작했다.

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에이티즈는 이번 돌풍을 계기로 오랜 시간 안정적으로 다져온 음악적 경쟁력이 팬덤을 넘어 대중의 마음까지 사로잡을 수 있음을 입증했다. 멤버 한 명의 킬링 파트가 팀 전체의 흐름을 바꿔놓은 이색적이고 유의미한 모범 사례를 남겼다는 점에서도 의미가 크다. 이렇듯 에이티즈는 'BAD'를 통해 또 하나의 케이팝 성공 신화를 써 내려가기 시작했다.

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