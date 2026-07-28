북부대공 열풍, 대중성 숙제 푼 에이티즈의 결정적 안무

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에이티즈 멤버 산의 '생방송 SBS 인기가요' 개인 직캠 영상SBS
비록 챌린지와 밈을 통해 뒤늦게 주목받았지만, 최근의 화제성은 9년에 걸쳐 축적한 음악과 퍼포먼스의 경쟁력이 있었기에 가능한 결과였다. 해적과 모험, 청춘을 소재로 한 독창적인 세계관과 압도적인 퍼포먼스를 앞세워 글로벌 케이팝 시장에서 꾸준히 존재감을 키워왔다. 이번 <GOLDEN HOUR : Part.5> 역시 그 연장선에 놓여 있는 작품이다.
브라질리언 펑크를 비롯해 반복적인 리듬을 강조한 최신 라틴 팝과 EDM의 흐름을 적극 반영한 타이틀곡 'BAD'를 비롯해 '마마씨타 MAMACITA', '톡신 TOXIN', '폴린 Fallin'', '바디 Body'까지 이어지는 다섯 곡은 에이티즈가 지난 수 년간 구축해 온 음악적 스펙트럼을 집약한 결과물이라 할 만하다.
언제나 앞만 보고 저돌적으로 돌진해 왔던 에이티즈의 방향성은 어느덧 미니 음반 기준 통산 14집에 달하는 방대한 양의 작업물로 이어졌다. 그 결과 이른바 '빅4'(하이브·SM·JYP·YG) 소속 그룹이 아님에도 불구하고 한국을 대표하는 케이팝 그룹으로 성장했다. 어찌 보면 이번 'BAD'의 성과는 우연히 얻게 된 행운만은 아니었던 셈이다.
색다른 케이팝 모범 사례 만들까?