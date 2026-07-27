인천 유나이티드와 부천 FC의 다섯 번째 032 더비... 이번에도 웃지 못했다

심재철

12분, 인천 유나이티드 FC 제르소가 부천 FC 1995 김현엽 골키퍼와 1:1 득점 기회를 맞이한 순간.이렇게 큰 위기를 넘긴 어웨이 팀 부천 FC 1995는 전반 추가 시간에 인천 유나이티드 센터백 후안 이비자의 자책골로 먼저 웃었다. 미드필더 김종우가 왼쪽 측면에서 박정인을 겨냥한 얼리 크로스를 날카롭게 넘겼을 때 슬라이딩 태클로 크로스를 차단하려고 한 후안 이비자의 발끝에 맞고 골(45+2분 9초)이 된 것이다.기분 좋게 후반을 시작하게 된 부천 FC 1995는 78분에도 갈레고가 결정적인 추가골 기회를 얻었지만 인천 유나이티드 골키퍼 김동헌이 몸을 아끼지 않고 달려나와 갈레고의 오른발 슛을 기막히게 잡아냈다.그리고 5분 쯤 뒤에 인천 유나이티드의 동점골이 어렵게 나왔다. 후반 교체로 들어온 오른쪽 풀백 최승구가 올려준 크로스를 베테랑 멀티 플레이어 이청용이 헤더슛을 날렸지만 골 라인 위를 지키고 있던 부천 FC 1995 센터백 홍성욱이 발로 걷어냈고, 곧바로 이어진 세컨드 볼 상황에서 정치인의 헤더 크로스를 받은 모건 페리어가 완벽한 왼발 발리슛으로 1-1 동점골(83분 9초)을 시원하게 차 넣은 것이다.이번 시즌을 시작하면서 영국에서 데려온 인천 유나이티드의 새 골잡이 모건 페리어는 울산 HD와의 어웨이 골(7월 21일)에 이은 두 게임 연속 골 활약은 물론, 부천 FC 1995를 상대로 뛴 두 게임(4월 18일, 7월 26일) 모두 골을 기록하는 결정력을 보여줬다. 이렇게 시즌 6호골을 넣은 페리어는 팀의 간판 골잡이 스테판 무고사(8골, 득점 2위)의 부담을 덜어주고 있는 셈이다.