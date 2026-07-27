인천 유나이티드와 부천 FC의 다섯 번째 032 더비... 이번에도 웃지 못했다

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78분, 부천 FC 1995 갈레고의 오른발 슛을 몸 날려 막아내는 인천 유나이티드 FC 김동헌 골키퍼심재철
2026 K리그1 결과
(7월 26일 일요일 오후 7시 30분, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 1-1 부천 FC 1995
[골, 도움 기록 : 모건 페리어
(83분 9초,도움-정치인) / 후안 이비자(45+2분 9초,자책골)]
- 공식 관중 : 8,623명
- 주심 : 최철준
- 퇴장 : 한지호
(90+4분, 경고 누적)
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 모건 페리어
, 이청용
MF : 제르소(46분↔무고사), 이명주(82분↔정치인), 서재민, 김성민(46분↔이동률)
DF : 이주용(82분↔박경섭), 후안 이비자, 김건희, 김명순(67분↔최승구)
GK : 김동헌
◇ 부천 FC 1995
(3-4-3 감독 : 이영민)
FW : 김승빈(46분↔갈레고), 박정인(46분↔가브리엘), 바사니(88분↔한지호
)
MF : 안태현, 김상준, 김종우(65분↔성예건), 티아깅요(90분↔여봉훈)
DF : 홍성욱, 백동규, 패트릭
GK : 김현엽
◇ 2026 K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 42점 13승 3무 4패 35득점 17실점 +18
2 전북 현대 33점 9승 6무 5패 27득점 16실점 +11
3 강원 FC 32점 8승 8무 4패 25득점 14실점 +11
4 울산 HD 31점 9승 4무 7패 30득점 29실점 +1
5 FC 안양 30점 7승 9무 4패 28득점 23실점 +5
6 인천 유나이티드 FC 28점 8승 4무 8패 25득점 21실점 +4
7 포항 스틸러스 28점 8승 4무 8패 20득점 21실점 -1
8 제주 SK 27점 7승 6무 7패 19득점 20실점 -1
9 대전하나 시티즌 20점 4승 8무 8패 23득점 23실점 0
10 김천 상무 20점 3승 11무 6패 21득점 28실점 -7
11 부천 FC 1995 20점 4승 8무 8패 18득점 25실점 -7
12 광주 FC 10점 1승 7무 12패 11득점 45실점 -34☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기