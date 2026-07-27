시청률 23.1% '김부장' 빛낸 악역 3인방

▲후반으로 갈수록 존재감이 다소 약해졌지만 중반까지 이동하가 연기한 남실장의 존재감은 단연 돋보였다. SBS 화면 캡처

<김부장>에는 소지섭과 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은처럼 대중들에게 익숙한 배우들도 많이 나오지만 연기 경력이 짧은 신인 배우나 상대적으로 대중들에게 크게 알려지지 않은 배우들도 많이 출연했다. 실제로 김민지 역의 서수민과 주혜리 역의 유지안은 <김부장> 이전에 연기 경력이 전무한 신인이다. 김부장을 잡기 위해 민지를 납치했던 특임국장 강국철 역의 원현준도 대중들에게 익숙한 얼굴은 아니다.



<김부장>에서 주강찬 회장의 그림자이자 방패, 주학건설 비서실장 남실장 을 연기한 이동하 역시 마찬가지. 2008년 뮤지컬 <그리스>로 데뷔해 연극과 뮤지컬 무대를 오가며 활발하게 활동하고 있는 이동하는 영화나 드라마에서는 아직 시청자들에게 깊은 인상을 남길 만한 작품을 만나지 못했다. 그나마 이동하에 대해 가장 널리 알려진 사실은 지난 2023년 걸스데이의 맏언니 박소진과 결혼했다는 점이다.



따라서 <김부장>은 이동하에게 매우 중요한 작품이었다. 사실 원작 웹툰에서의 남실장은 가상의 다국적 용병 기업 AKL 소속으로 활동하다 팀원들을 모두 살해하고 AKL에서 탈퇴한 업계의 전설적인 특수요원 출신이다. 남실장은 드라마에서도 무장한 특임국 요원들을 단신으로 쓰러트리는 뛰어난 전투력을 선보이지만 박진철과의 트럭 대결에서 '자기보다 더 쎈 놈을 본 표정'을 지으며 트럭 밖으로 나가 떨어진다.



원작에서 남실장은 박진철에게 패한 후 박진철의 부대로 들어가지만 드라마에서는 여전히 주강찬의 밑에서 일하며 성한수의 아들과 박진철의 딸을 납치한다. 아빠 3인방의 콤비 플레이에 철장이 무너지자 남실장은 박진철을 향해 엽총을 쏘지만 박진철이 이를 피하고 이어진 성한수의 발차기에 맞고 쓰러진다. 비록 증간보스급 악역이었지만 확실한 존재감을 보여준 만큼 앞으로 이동하의 활발한 활동이 기대된다.

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