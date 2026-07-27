시청률 23.1% '김부장' 빛낸 악역 3인방

지난 6월 26일 11.8%의 시청률로 막을 내린 <멋진 신세계>의 후속으로 웹툰 원작의 <김부장>이 편성됐을 때 시청자들 사이에서는 높은 기대만큼 많은 우려를 드러냈다(닐슨코리아 시청률 기준). 웹툰 원작 드라마는 지상파와 케이블TV, 종편, OTT 채널을 통해 차고 넘치게 많이 제작됐고 '40대 남자 주인공의 사이다 액션'이라는 장르 역시 세계적으로 큰 사랑을 받은 넷플릭스 드라마 <참교육>과 비슷해 보였기 때문이다.
하지만 <김부장>은 방영 후 단 2회 만에 시청률 15%를 돌파했고 4회 방송에서 시청률 20%의 벽마저 뚫었다. 물론 원작의 '김민지 납치' 편이 끝나고 8회부터 드라마의 오리지널 스토리가 이어지면서 상승세에 제동이 걸렸지만 23.1%의 최고 시청률은 <펜트하우스2>(29.2%)에 이은 SBS 금토드라마 역대 2위 기록이다. <김부장>은 넷플릭스에서도 4주 만에 1억8900만 시간의 누적시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).
<김부장>은 김부장 역의 소지섭과 성한수 역의 최대훈, 박진철 역의 윤경호로 이어지는 '신감각 아빠 유니버스'를 표방하며 시청자들에게 통쾌한 즐거움을 선사했다. 실제로 각 분야의 전설이었던 세 주인공은 뛰어난 능력을 발휘해 힘을 합쳐 많은 위기를 헤쳐 나갔다. 하지만 <김부장>에서 세 명의 주인공을 괴롭혔던 악역들의 살신성인(?)이 없었다면 <김부장>은 지금처럼 크게 사랑 받은 드라마가 되기 어려웠을 것이다.
[주상욱] 아빠 3인방의 아이를 모두 납치한 메인 빌런