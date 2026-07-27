'18전19기' 김윤하, 731일 만에 18연패 탈출

키움히어로즈

26일 KIA전 5이닝 3실점으로 호투한 키움 선발 김윤하키움이 광주 원정에서 KIA를 꺾고 주말 3연전을 위닝시리즈로 장식했다.설종진 감독이 이끄는 키움 히어로즈는 26일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 KIA 타이거즈와의 원정 경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 9안타를 터트리며 8-3으로 승리했다. 24일 3연전 첫 경기에서 9회에 터진 안치홍의 결승 3점 홈런으로 8-5로 승리했던 키움은 25일 5-9로 패했지만 일요일 경기를 잡으면서 최근 10경기에서 6승1무3패의 상승세를 이어갔다(35승2무60패).키움은 2회 1사 1·2루에서 선제 적시타를 때린 김건희가 결승타의 주인공이 됐고 김웅빈이 3회 투런 홈런, 임병욱이 8회 솔로 홈런을 작렬하며 좋은 타격감을 뽐냈다. 맷 데이비슨도 4회 2타점 적시 2루타를 포함해 멀티히트를 기록했다. 하지만 이날 경기 키움의 주인공은 따로 있었다. 2024년 8월부터 지난 5일까지 이어진 18연패의 수렁에서 탈출하며 731일 만에 감격적인 승리를 따낸 키움의 3년 차 우완 김윤하였다.야구는 팀 스포츠이기 때문에 아무리 뛰어난 괴물 타자가 모든 타석에서 홈런을 친다 해도 투수들이 무너져 더 많은 점수를 허용하면 팀이 승리할 수 없다. 반대로 9이닝을 완벽하게 막아내는 투수가 있어도 타자들이 점수를 내지 못하면 승리 투수가 될 수 없다. 리그에서 경험이 많은 베테랑 선발 투수들이 시즌 전 목표를 이야기할 때 승수가 아닌 평균자책점이나 이닝, 팀 성적 등을 우선적으로 밝히는 이유다.야구에서는 공 1개만 던지고, 심지어 공 1개도 던지지 않고 행운의 승리 투수가 되는 경우도 종종 있지만 선발로 등판해 좋은 투구 내용을 선보이고도 좀처럼 승리와 인연이 닿지 않는 경우도 많다. 그리고 이것이 쌓이다 보면 연패가 길어지기도 하는데 연패가 쌓이는 투수는 마운드 안팎에서 위축될 수밖에 없기 때문에 연패 탈출이 더욱 힘들어진다. KBO리그에서도 유난히 연패와 인연이 깊은(?) 투수들이 있었다.2006년 10승을 기록하며 최하위로 떨어진 LG 트윈스의 선발진을 지탱했던 심수창은 2009년 6월 26일 SK 와이번스전부터 넥센 히어로즈로 팀을 옮긴 2011년 8월 3일 삼성 라이온즈전까지 무려 2년 2개월 동안 승리와 인연을 맺지 못하고 18연패를 당했다. 18연패를 당하는 동안 선발로 등판한 경기가 15경기였는데 조기에 강판된 경기도 있었지만 퀄리티스타트를 기록하며 호투한 경기도 5번이나 있었다.결국 LG에서만 17연패를 당한 심수창은 2011년 7월 31일 LG와 넥센의 2:2 트레이드에 포함돼 히어로즈 유니폼을 입었다. 심수창은 넥센 이적 후 첫 등판에서도 패전 투수가 되면서 연패 숫자가 18로 늘었지만 6일 후 롯데 자이언츠와의 경기에서 6.1이닝 1실점으로 호투하면서 지긋지긋한 연패의 늪에서 벗어났다. 심수창은 경기가 끝난 후 인터뷰에서 눈물을 보이면서 감격스러운 마음을 감추지 못했다.하지만 '불멸'로 남을 것 같았던 심수창의 18연패 기록은 12년 후 장시환(LG)에 의해 깨졌다. 2019년 11월 트레이드를 통해 한화 이글스로 이적한 장시환은 2020년 9월 22일 두산 베어스전에서 시즌 4번째 승리를 따낸 후 무려 2년 10개월 동안 승리를 기록하지 못하고 19번 연속으로 패전 투수가 됐다. 불펜 투수였던 장시환이 2023년 7월 25일 키움전에서 승리 투수가 되기까지 무려 1036일이라는 긴 시간이 걸렸다.185cm 90kg의 건장한 체격을 자랑하는 우완 정통파 김윤하는 장충고 시절 황준서, 조동욱(이상 한화), 육선엽(삼성), 원종해(NC 다이노스)와 함께 '장충고 독수리 5형제'로 활약했다. '코리안 특급' 박찬호의 조카라는 사실이 알려지면서 야구팬들에게 화제가 된 김윤하는 2024년 신인 드래프트에서 전체 9순위로 키움의 지명을 받았다('장충고 독수리 5형제'는 5명이 모두 지명을 받아 현재 프로 구단에서 활약하고 있다).루키 시즌 불펜에서 출발한 김윤하는 6월 25일 NC전부터 선발로 투입됐고 3번째 경기였던 7월 25일 두산전에서 7이닝 무실점으로 호투하면서 프로 데뷔 첫 승을 선발승으로 장식했다. 하지만 데뷔 첫 승 이후 김윤하는 2년 동안 단 1승도 추가하지 못했다. 김윤하는 첫 승 이후 시즌이 끝날 때까지 9번의 선발 기회를 얻었지만 2번의 퀄리티스타트에도 승리 없이 5패를 추가하며 루키 시즌을 마쳤다.김윤하는 하영민을 제외한 국내 선발 투수가 턱없이 부족했던 키움에서 2년 차 시즌에도 꾸준히 선발 투수로 기회를 얻었다. 하지만 지난해 선발 18경기를 포함해 19경기에 등판한 김윤하는 단 1승도 올리지 못하고 12패 6.14의 초라한 성적을 기록했다. 특히 지난해 6월 17일 SSG 랜더스전에서는 5이닝 3실점 패전으로 2017년 kt 위즈에서 활약한 돈 로치를 제치고 '선발 15연패'라는 불명예 기록을 세우기도 했다.김윤하는 올 시즌 6월까지 불펜으로만 5경기에 등판하다가 5일 두산전에서 4이닝 4실점(3자책)으로 패전 투수가 되면서 심수창의 18연패와 타이 기록을 세웠다. 하지만 김윤하는 26일 KIA전에서 21일 만에 시즌 2번째 선발 등판 기회를 잡았고 5이닝 동안 솔로 홈런 3방을 맞으면서도 삼진 5개를 곁들이며 5이닝을 채웠다. 그리고 김윤하는 5회까지 7점을 뽑은 타선의 활발한 지원 덕에 731일 만에 승리 투수가 됐다.사실 5이닝 7피안타(3피홈런) 1볼넷 5탈삼진 3실점이라는 김윤하의 이날 경기 투구 내용은 아주 뛰어나다고 평가하긴 힘들다. 하지만 등판할 때마다 패전의 멍에를 떠안았던 만 21세의 젊은 투수가 2년 만에 승리 투수가 된 것은 김윤하 개인에게는 물론 키움에게도 의미가 크다. 외국인 에이스 라울 알칸타라의 부상과 배동현의 부진으로 어려움을 겪는 키움 선발진에서 김윤하는 좋은 대안이 될 수 있기 때문이다.