20년 만에 장편으로 완성된 '완벽한 도미요리'

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영화 <호프> 스틸컷<완벽한 도미요리>는 완벽한 음식을 만들기 위해 자신을 끝없이 희생하는 한 요리사의 광적인 집착을 그린 9분짜리 단편이다. 이 작품은 손가락을 자르고, 몸을 망가뜨리는 잔혹한 상황을 보여주면서도 이상할 만큼 웃기다. 비극을 희극처럼 소비하는 것이 아니라, 비극과 희극이 같은 프레임 안에서 충돌하는 순간 발생하는 아이러니를 영화의 본질로 삼는다. 훗날 <추격자>, <황해>, <곡성>으로 이어질 나홍진 특유의 연출 감각은 이미 이 짧은 영화 안에서 완성되어 있었다.그리고 20여 년이 지난 지금, <호프>는 그 감각을 가장 거대한 규모로 확장한 작품처럼 보인다. 그의 영화를 자세히 들여다보면 공포보다 먼저 존재하는 것은 언제나 기묘한 웃음이다. <곡성>에서도 굿판과 살인의 공포 사이를 오가며 불쑥 터져 나오는 어이없는 웃음이 있었고, <황해>와 <추격자>에서도 극한 상황 속 인간들의 허망하고 우스운 행동은 긴장감을 더욱 증폭시키는 장치였다. <호프>는 이 성향을 더 이상 숨기지 않는다. 아예 영화 전체를 블랙 코미디의 리듬으로 끌고 간다.특히 이번 작품에서 인물들의 대사는 놀라울 정도로 계산되어 있다. 웃음을 유도하기 위한 농담이 아니라, 배우들이 이전 작품에서 구축했던 이미지와 유행어, 말투를 다른 배우들이 교차해서 사용하는 메타적 장치를 통해 관객의 기억을 흔든다. 우리는 배우를 기억하고 있다고 생각하지만, 영화는 그 기억을 뒤집어 버린다. 그 순간 웃음이 발생하고, 동시에 묘한 불안감이 따라온다.외계인의 존재 역시 마찬가지다. 감독은 끝내 그들의 목적을 설명하지 않는다. 구원자인지, 침략자인지, 혹은 인간을 관찰하는 제3자인지 어느 하나 확정하지 않는다. 관객은 자신이 영화를 이해했다고 믿는 순간마다 새로운 해석의 가능성과 마주한다. 이 역시 감독의 장난이라고 생각한다.감독은 외계인을 숨기려는 것이 아니라, 관객이 스스로 장르를 잘못 설정하도록 유도한다. 누군가는 SF로 보고, 누군가는 종교 영화로 보고, 또 다른 누군가는 재난 영화로도 읽는다. 하지만 그렇게 각자의 해석을 따라가다 보면 어느 순간 영화는 그 기대를 비틀며 전혀 다른 방향으로 흘러간다.바로 이 지점이 <호프>가 극단적인 호불호를 만들어내는 이유다.