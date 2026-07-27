월드컵 부담 내려놓으니, '킬러본능' 살아난 손흥민

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손흥민의 골 세리머니월드컵 참사의 아픔을 씻어낸 손흥민(로스앤젤레스FC)의 득점감각이 화려하게 부활했다.손흥민은 지난 26일(이하 한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 18라운드 안방 경기에서 스포팅 캔자스시티를 상대로 선제 결승 골을 뽑아냈다. 이로써 손흥민은 리그 3호골이자 3경기 연속 득점을 기록했다.LA FC는 손흥민의 득점을 앞세워 4-0으로 완승했다. 최근 4연승을 달린 LA FC는 이번 시즌 10승 3무 5패(승점 33·득실 +16)를 기록하며 서부 콘퍼런스 3위에서 2위로 도약했다.손흥민은 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 전후로 롤러코스터 같은 시간을 보냈다. 올 시즌 리그 개막 13경기 동안 도움은 9개로 리그 1위를 기록했으나 정작 득점은 전무하여 우려를 자아냈다.북중미월드컵에서는 대한민국 대표팀의 최전방 공격수로 나섰으나 조별리그 3경기에서 무득점에 단 한 개의 공격포인트도 기록하지 못했다. 조별리그 최종전인 남아공전에서는 13번째 월드컵 본선 경기 만에 처음으로 선발에서 제외되는 수모도 겪었다. 손흥민의 득점포가 끝내 침묵하면서 대한민국 대표팀은 32강 진출조차 실패하는 아픔을 겪었다.주장으로 팀을 이끈 손흥민은 부진한 결과에 대한 책임감에 심적으로 힘든 시간을 보내야 했다. FIFA에서는 북중미월드컵에서 한국 대표팀의 상황을 분석하며 "손흥민은 이제 34세가 됐다. 한국은 이강인 등 새로운 재능들을 중심으로 미래를 재건해야할 시점"이라며 손흥민의 시대가 끝났다는 주장을 펼치기도 했다.손흥민은 월드컵이 끝난 후 자신의 SNS에 팬들에게 전하는 장문의 사과글을 게재하며, 지난 월드컵에 대한 반성과 새로운 출발을 다짐했다. 축구팬들도 손흥민의 진정성 있는 사과를 접하고, 비판보다는 '수고했다'는 응원과 격려의 반응이 압도적으로 많았다.심기일전하고 소속팀으로 복귀한 이후 손흥민은 다시 부활했다. 지난 18일 LA 갤럭시와 더비 경기에서 뒤늦은 리그 마수걸이 골을 신고했다. 이어 23일 레알 솔트레이크전과 이번 캔자스시티전에서도 득점포를 가동하면서 긴 골 가뭄을 끊고 완벽하게 부활했음을 증명했다.손흥민이 미국 무대 입성 후 3경기 이상 연속으로 골을 터트린 것은 지난해 9월 산호세 어스퀘이크스전부터 세인트루이스 시티 SC전까지 4경기 연속 득점포를 가동한 이후 2번째다. 손흥민은 올 시즌 리그 16경기에서 3득점과 10도움을 기록 중이며, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵까지 포함하면 공식전 24경기에서 5득점과 17도움을 올렸다.손흥민의 득점력이 다시 살아난 데는 대표팀과 소속팀 간의 전술적 역할과 환경 차이도 큰 영향을 미쳤다. 손흥민은 대표팀에서는 플레이스타일상 어울리지 않는 전형적 원톱 역할에 적응하는 데 어려움을 겪었다. 홍명보 감독은 월드컵에서 손흥민의 장점을 극대화할 수 있는 전술적 활용법을 찾지 못했고, 손흥민을 일찍 교체하거나 선발에서 제외하는 등 신뢰가 부족한 모습을 보였다.올 시즌 새롭게 LA FC의 지휘봉을 잡은 마크 도스 산토스 감독도 시즌 초반 손흥민의 득점 가뭄이 길어지면서 "손흥민을 제대로 활용하지 못한다"는 비판을 받아왔다. 산토스 감독은 지난 시즌 드니 부앙가와 손흥민에게 득점을 의존하는 구조를 벗어나기 위하여 점유율 축구를 추구하며 손흥민에게는 득점보다 플레이메이킹 위주의 역할을 주문했다.하지만 이는 오히려 팀의 최고 장점이던 두 선수의 득점력 하락과 성적 부진이라는 역효과를 불러왔다. 이에 산토스 감독은 월드컵 휴식기 이후 다시 손흥민과 부앙가의 스피드를 활용한 역습 축구로 전술을 수정하면서 팀 분위기도 살아났다.LA FC는 월드컵 휴식기 이후 재개된 리그 3경기에서 10골을 넣으며 화끈한 공격력을 되찾았다. 이 중 7골을 손흥민과 부앙가(4골)가 합작했다. 또한 손흥민은 3경기에서 최전방 공격수로 나서며 14개의 슈팅을 쏟아내는 등 특유의 적극성을 회복했다.최근 손흥민이 꾸준히 골을 터뜨리면서 그동안 자신의 속마음을 대변하는 듯한 다양한 세리머니도 눈길을 끌었다. 손흥민은 LA 갤럭시를 상대로 정규리그 첫 골을 터뜨린 뒤에는 오른손 검지 손가락을 입에 대고 조용히 하라는 듯 '쉿 세리머니'를 선보였다. 레알 솔트레이크전에서는 득점 후 자신을 가리키며 어깨를 으쓱하는 동작으로 이해할 수 없다는 듯한 퍼포먼스를 선보였다.이는 월드컵 직후 자신을 향했던 여러 비판적 목소리에 대한 대응으로 해석됐다. 또한 캔자스시티전에선 골이 터질 때마다 팀 동료들과 함께 댄스, 골프스윙, 하이파이브 등 흥겨운 세리머니를 선보이며 특유의 미소를 완전히 되찾은 모습이었다.압박이 심했던 월드컵 대표팀과 달리, 소속팀에서는 감독과 동료들, 팬들의 전폭적인 신뢰 속에서 혼자 모든 것을 짊어질 필요가 없다는 심리적 안정감도 손흥민이 살아날 수 있었던 원동력이었다. 산토스 감독은 경기 후 "손흥민의 기량과 팀 내 가치에 대해 단 한 번도 의심한 적이 없다"면서 "시즌 초반에는 결정적인 기회들이 상대 수비에 막히는 등 운이 없었다. 나는 언제나 손흥민을 지지해 왔고, 그가 팀에 기여한다고 굳게 믿는다"며 손흥민에 대한 신뢰를 드러냈다.손흥민은 북중미월드컵 이후에도 선수 경력을 당분간 계속 이어가겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 반년 앞으로 다가온 2027년 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵에서도 태극마크를 달고 출전하는 손흥민의 모습을 보게 될 가능성이 높다. 한국 축구계가 아직 새로운 축구협회장과 대표팀 감독을 구하지 못한 혼란한 상황에서, 대표팀의 정신적 지주이자 에이스인 손흥민이 월드컵의 아픔을 딛고 조금씩 다시 살아나고 있다는 것은, 암울한 한국 축구에 한 가닥 희망을 주고 있다.