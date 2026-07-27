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이영광의 '온에어' "1990년대 태아 성비 그래프 보면 기가 막힌다"

"1990년대 태아 성비 그래프 보면 기가 막힌다"

[이영광의 '온에어' 437] KBS 1TV <시사기획 창> '연애실종' 다룬 범기영 기자

이영광(kwang3830)
26.07.27 11:29최종업데이트26.07.27 11:29
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최근 데이팅 프로그램이 많아졌다. 2030세대는 데이팅 프로그램을 즐겨 본다. 하지만 데이팅 프로그램을 즐길 뿐 실제 연애는 하지 않는다. 실제 20대 세 명 중 한 명은 연애를 한 번도 경험하지 못했다는 조사 결과도 있는 것 같다. 왜 그럴까?

지난 21일 KBS 1TV <시사기획 창>에서는 '연애 실종' 편이 방송되었다. '외모 승인제 솔로 파티'로 시작한 이날 방송에서는 2030 세대가 왜 연애를 하지 않는지를 그들의 목소리를 통해 담았다. 취재 뒷이야기를 들어보고자 지난 22일 서울 여의도 KBS 신관에서 해당 회차를 취재한 범기영 기자와 만났다. 다음은 범 기자와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.

<시사기획 창>의 한 장면
<시사기획 창>의 한 장면KBS

계층 문제가 된 연애

- 연애하지 않는 2030 세대들에 대한 취재는 어떻게 하게 됐나요?

"제가 조카가 다섯인데, 그중 4명이 비연애 상태예요. 그냥 비연애가 아니라 한 번도 연애 경험이 없는 걸로 알고 있습니다. 참 희한하다는 생각이 들었어요. 이게 일반적인 현상인지 궁금해서 주변에도 물어봤는데, 다들 그다지 연애에 관심이 없더라고요. 이 정도면 분명한 사회 현상이라는 생각이 들어서, 이걸 설명해줄 데이터가 없을지 찾아보게 됐습니다."

- 취재하며 새롭게 안 게 많을 것 같아요.

"데이터로 확인한 것도 있고, 사람들 입을 통해 직접 확인한 것도 있어요. 결혼도 아니고 연애 단계에서부터 소득이 높으면 연애하기에 훨씬 유리하더라고요. 자연스러운 거라 말할 분도 있겠지만, 저는 그게 신기했어요. 연애할 때도 이걸 따진다는 생각이 들었거든요. 그리고 소득과 연애의 상관관계가 20대보다 30대로 갈수록 훨씬 강해지고요. 연애가 계층의 문제가 됐다고 할 수 있는 수준이었습니다."

- 처음에 뭐부터 했나요?

"아이템을 잡고 나서 처음 한 건 관련 연구가 있는지부터 확인하는 거였어요. 지식 스타트업 언더스코어에서 2024년에 한국, 미국, 스페인을 비교 조사한 국제 데이터가 있더라고요. 그 데이터를 자세히 들여다보니, 연애가 전반적으로 줄어드는 건 세 나라 공통의 일반적인 특징이었고, 그중 한국만의 특징적인 부분이 하나 보였는데 바로 소득과 연애 사이의 강력한 상관관계였습니다. 연애도 계층화되고 K자로 벌어진다는 게 그 데이터에서 확인됐습니다."

- 연애가 줄어드는 게 왜 세계적인 추세일까요?

"글쎄요, 그건 후속 연구가 더 필요할 것 같습니다만, 연애의 필요성을 덜 느끼는 것 같아요. 다들 덜 만납니다. 연애를 투자한 자본과 시간, 노력 대비 얻는 즐거움으로, 내가 뭘 얼마나 양보해야 하는가라는 시각으로 보는 것 같습니다. 이렇게 저울에 올려놓고 생각하다 보면 연애를 꼭 해야만 하는 건 아니라는 결론에 도달하는 모양입니다. 연애 말고도 혼자 즐길 거리가 많은 것도 이유예요.

SNS만 봐도 시간이 잘 가고, 게임도 많고, 집 밖에 나가지 않아도 식료품이 집 앞으로 오죠. 그러다 보니 직접 사람들과 접촉하면서만 얻을 수 있는 이익이 그렇게 크다고 생각하지 않는 것 같습니다. 직접 대면해서 밀접한 관계를 맺고 유지하고 발전시키는 게 굉장히 에너지가 드는 일이다 보니, '굳이 이렇게까지 해야 하나'라는 질문에 직면하게 되는 것 같았습니다. 취재하면서 '굳이'라는 말을 정말 많이 들었어요. '굳이 해야 될까요?', '굳이 내가 왜 그걸 양보해야 되죠?' 이런 얘기를 많이들 하시더라고요."

<시사기획 창>의 한 장면
<시사기획 창>의 한 장면KBS

- 외모 승인제 솔로 파티로 시작했잖아요. 이렇게 구성한 이유는 뭔가요?

"우리가 사람을 볼 때 첫인상은 사실 외모가 결정하죠. 연애 여부를 판단할 때도 대부분 그렇게 할 거예요. 그래서 거기서 시작한 겁니다. 그 자리는 외모가 정말 중요하다고 생각하는 사람들이 모인, 굉장히 극단적인 자리였어요. 업체가 스크리닝해서 외모 상위 30% 이내로 규정된 사람들이 모인 곳이었는데, 그 규정이 실제로 맞는지 확인하러 온 사람들인 셈이죠. 외모가 출중한 이성을 만나기 위해서요. 흥미롭죠. 일단 외모가 이 정도로 중요한지 직접 확인해보고 싶었어요. 그런데 가보니 더 흥미로운 게 있더라고요. 저희 눈에는 그 안에서도 소득 수준에 따른 계층이 보였습니다."

- 남성의 기준은 경제력이 큰가 보네요?

"저희가 본 어떤 데이팅 앱은 아주 직접적이고 노골적으로 경제력을 검증한다는 점을 내걸었습니다. 1년에 얼마 버는지를 스스로 주장하는 게 아니라 간편 인증으로 세금 납부액을 확인해서 역산으로 소득을 산출하는 방식이었어요. 아니면 전문직 자격증이나 의사 면허, 변호사 자격증 같은 걸 스캔해서 제출해야 하고, 좋은 집안의 자녀인지 같은 것도 검증합니다. 20대는 연봉 6천만 원, 30대 초반은 7천만 원 이상은 돼야 명함을 내밀어볼 수 있는 수준입니다."

- 지방일수록 연애가 어려울까요?

"어렵습니다. 여러 이유가 있어요. 지방이라고 모두가 어려운 건 아닐 겁니다. 지방 여성은 오히려 쉬울 수도 있어요. 성비 자체가 완전히 무너져 있거든요. 생각해보면 1990년대, 2000년대 초반까지만 해도 태아 성감별로 여아를 낙태하던 시절이 있었습니다. 그리 오래전 일이 아니에요."

<시사기획 창>의 한 장면
<시사기획 창>의 한 장면KBS

- 남아선호 사상으로 인해 남성이 많은 건 1980년대까지고 이후엔 없어지지 않았나요?

"뜻밖이죠. 하지만 팩트입니다. 이건 의견이 아니에요. 태아 성비 그래프를 보면 기가 막힙니다. 가장 극점을 찍은 게 1990년인데, 116이었어요. 그해 여자아이가 100명 태어나면 남자아이는 116명 넘게 태어났다는 뜻입니다. 자연적으로는 그렇게 될 수가 없어요. 자연 성비는 남성이 106명 정도로 조금 더 많이 태어나는 수준입니다. 116이라는 건 반드시 인위적인 작용이 들어간 겁니다. 바로 태아 성감별과 여아 선별 낙태였어요. 이게 2000년대 초반까지 이어졌는데, 그 시기에 태어난 이들이 지금 연애·결혼 적령기를 통과하고 있는 겁니다."

- 근데 1980년대에 심하지 않았나요?

"심했는데, 그때는 아이를 덜 낳아야 한다는 압력이 그렇게 강하지 않았어요. 산아제한 구호가 계속 바뀌었는데 '셋도 많다, 둘만 낳아서 잘 키우자'에서 '아들 딸 구별 말고 하나만 낳자'로 바뀌면서, 사회적 압력이 점점 덜 낳는 방향으로 갔습니다.

그게 가장 극심했던 때가 1990년대였던 거예요. 많이 낳으면 안 되니 하나만 낳아야 하는데, 그 하나가 여자아이면 안 된다는 압력이 작용한 거죠. 그래서 병원에 가서 계속 성별을 확인했던 겁니다. 그런 참혹한 시기에 태어난 아이들이 지금 연애 적령기를 지나가고 있습니다. 윗세대의 선택이 지금의 연애 실종, 연애난의 1차 원인인 셈입니다."

- 기성세대의 가부장적인 사고가 여성이 지방을 떠나는 이유로 나오던데 그건 수도권도 마찬가지 아닐까요?

"서울은 워낙 대도시라 길거리에서 누가 누군지 몰라요. 신경 쓸 일이 없죠. 그런데 소도시로 들어가면 다릅니다. 저희가 취재한 경남 고성군은 인구가 4만~5만 정도밖에 안 되는 곳인데, 동네를 지나가면 서로 다 알아요. 결혼 적령기 여성을 보고 '시집가야지, 예뻐졌네' 하는 게 칭찬이라고 여겨지는 분위기죠.

나쁜 의도 없이 하시는 말씀이겠지만, '이렇게 살아야 돼'라는 옛 질서가 일상 대화 속에서 거침없이 드러나요. 얼굴 평가, 외모 평가도 일상이고요. 이런 사회적 압력이 특히 젊은 미혼 여성들에게 견디기 어렵게 작용한다는 게 취재하면서 만난 분들의 공통된 평가였습니다."

지쳐가는 청년들

- 부모와 함께 사는 것하고 연애가 어떤 연관이 있나요?

"인과관계는 잘 모르겠어요. 다만 저희 조사를 보면 상관관계는 보입니다. 부모와 함께 사는, 독립하지 않은 미혼 자녀의 연애율이 혼자 사는 미혼 남녀의 연애율에 비해 현저하게 낮습니다. 왜 그런지는 알 수 없어요."

- 연애하지 않는 20대 여성 4명의 이야기 들어봤잖아요. 어떻게 하게 된 건가요?

"연애는 매우 사적이고 내밀하고 감정적인 문제이기도 합니다. 연애를 못 하는 사람도 있지만, 하지 않으려는 혹은 적어도 별 관심이 없는 사람들도 분명히 있거든요. 그 목소리를 담아야겠다고 생각했습니다. 그래서 20대, 특히 여성들의 마음을 한번 들여다볼 필요가 있겠다 싶었어요. 사회경제적으로는 약자인 20대, 비정규직, 비연애 상태의 여성 4명을 모아서 이야기를 들어본 겁니다."

- 여성이 연애를 안 하는 이유 중 하나는 선택지가 많아졌기 때문일까요?

"그런 측면이 있죠. 취재 중에 20대 여성 한 분이 했던 표현이 재미있었어요. '중년 남성은 결혼을 안 했다고 표현하지 않고 대부분 못했다고 표현한다'는 거예요. 결혼 안 한 중년 남성 연예인 기사에는 '형, 올해는 장가가자'는 댓글이 달리지만, 미혼인 중년 여성 연예인 기사에는 스타일이나 라이프스타일을 칭찬하는 내용이 나오지 '언니, 올해는 시집가자'는 댓글은 없다는 거죠.

여성은 워킹맘이 되든, 결혼 없이 커리어를 개척하든, 정상 가족을 이루든 다양한 삶의 모델이 존중받는데, 남성은 아직도 과거와 똑같은 모델만 주어지고 있다는 겁니다. 사회적 압력이 남성에게는 그대로인데, 여성에게는 그만큼 분산됐다는 거죠."

<시사기획 창>의 한 장면
<시사기획 창>의 한 장면KBS

- 취재하며 느낀 점이 있나요?

"확실한 건 개인의 문제가 아니라는 겁니다. 비정규직 경남 거주 용접공인 천현우씨도 연애를 못 하고, 서울대 재학생인 박동현씨도 연애를 못 해요. 이 친구는 너무 바빠서 '취업해야 되는데 연애?'라고 말할 정도거든요. 경쟁이 너무 치열하고 가진 게 적은데 서로 계속 비교하다 보니, 청년들이 지쳐가고 있는 것 같습니다."

- 그러면 어떻게 해야 할까요?

"답까지는 찾지 못했습니다. 적어도 명절에 만나 '왜 낭만이 없니, 연애 안 하니' 같은 질문은 안 하시는 게 좋겠다는 생각은 들었고요. 영국이 '외로움부'까지 만들었던 걸 보면, 우리 사회도 특히 사회경제적 약자를 향해 이 문제를 더 진지하게 생각해봐야 할 것 같습니다.

가진 게 많은 친구가 '연애는 후순위'라고 하는 건 본인의 선택이니 괜찮을 수 있어요. 오히려 그걸 강요하는 게 부당한 압력일 수 있고요. 하지만 하고 싶어도 못 하는 사람들, 조건에서 완전히 배제되는 사람들을 이대로 둬도 되는가는 조금 더 생각해봤으면 좋겠다는 정도까지만 이번에 던졌습니다."

- 취재했지만 방송에 못 담은 것 중에 얘기할 게 있나요?

"많죠. 지역사회 내부의 계층 분화, 그에 따른 연애 불평등, 이른바 '연애 지니 계수' 같은 표현까지 저희끼리는 생각했었는데, 그걸 상징적으로 보여주는 사례가 지역에 내려간 공공기관이라고 봤습니다. 혁신도시로 이전한 공공기관의 정규직들이 지역사회 원주민들과 연애할까요? 아예 안 합니다. 자기들끼리만 만나거나, 주중엔 거기서 지내다가 금요일 오후면 서울로 올라가 소개팅을 해요. 완전히 다른 세상인 거죠. 공공기관이 이전한 지 10년이 됐는데 취재 과정에서 이게 너무 분명하게 확인됐습니다. 다만 시간 관계상 방송에는 담지 못했어요."
범기영 시사기획창 연애

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