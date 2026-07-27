'개인 18연패' 늪에서 벗어난 키움 선발 김윤하

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26일 KIA전 5이닝 3실점으로 호투한 키움 선발 김윤하키움히어로즈
마침내 길었던 18연패의 늪에서 벗어났다. 약 2년 만에 승리투수가 되는 달콤함도 느꼈다. 키움 선발 김윤하가 그 주인공이다.
김윤하는 26일 광주-기아 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 5이닝 7피안타(3피홈런) 1사사구 5탈삼진 3실점(3자책)이었다. KIA 선발 황동하(3이닝 3실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.
1회를 삼자범퇴로 막은 김윤하는 2회말 2사 1, 3루의 위기를 자초했다. 하지만 주효상을 헛스윙 삼진으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
3회를 삼자범퇴로 막은 김윤하는 4회에 일격을 당했다. 선두타자 김도영에게 중월 솔로포를 허용하더니, 후속타자 나성범에게도 중월 솔로포를 허용하고 말았다. 이른바 백투백 홈런이었다. 스코어는 7-2.
여기서 끝이 아니었다. 김선빈의 안타와 박상준의 볼넷으로 무사 1, 2루 위기를 자초하고 말았다. 하지만 하주석의 땅볼, 대타 한준수의 병살타가 나오면서 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.
5회에는 1사 이후 박재현에게 우월 솔로포를 허용하고 말았다. 스코어는 7-3. 카스트로를 뜬공으로 처리했으나 김도영에게 안타를 허용하고 말았다. 다행히 나성범을 땅볼로 처리하며 더 이상의 실점 없이 이닝을 마쳤다.
5회까지 투구 수는 77개에 그쳤지만, 키움은 안정을 위해 6회부터 불펜 가동을 택했다. 김성민(0.1이닝 무실점)을 시작으로 김선기(1.2이닝 무실점), 박지성(1이닝 무실점), 원종현(1이닝 무실점) 순으로 불펜 가동을 했다.
선발 김윤하의 호투와 타선의 8득점 지원에 힘을 입어 키움은 KIA를 8vs3으로 꺾고 위닝 시리즈를 거두게 되었다.