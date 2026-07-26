흔들리던 MCU의 대반격... 고스트라이더·블랙팬서3 제작 발표

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마블 차기작 '블랙 팬서3' 티저 포스터Marvel.com
주인공 채드윅 보스만(트찰라 역)의 갑작스러운 별세 이후 방향성을 고민해왔던 <블랙 팬서> 시리즈도 이번 발표를 통해 3편 제작을 공식화했다. 전작을 성공으로 이끈 라이언 쿠글러 감독이 다시 연출을 맡고, <에일리언: 로물루스>의 신예 배우 데이비드 존슨이 성인이 된 트찰라의 아들이자 새로운 블랙 팬서로 합류한다. 영화는 2028년 12월 15일 미국 개봉을 목표로 제작된다.
전작에서 와칸다를 지켜낸 슈리(레티티아 라이트 분)와 음바쿠(윈스턴 듀크 분) 역시 복귀를 확정했다. 여기에 할리우드의 거장 덴절 워싱턴까지 MCU 합류를 공식화하면서 작품에 대한 기대감은 한층 높아졌다. 다만 그의 배역은 아직까지 공개되지 않았다.
채드윅 보스만이라는 상징적인 존재 이후 블랙 팬서 시리즈를 어떻게 이어갈 것인가는 오랫동안 마블의 숙제였다. 이번 작품은 새로운 히어로를 내세우는 데 그치지 않고 와칸다의 유산과 왕위 계승, 세대교체를 중심으로 한 새로운 이야기를 펼쳐갈 것으로 보인다.
이번 '홀 H' 행사에는 <어벤져스: 둠스데이>의 주요 출연진도 총출동했다. 닥터 둠 역의 로버트 다우니 주니어를 비롯해 크리스 에반스, 크리스 헴스워스, 페드로 파스칼, 라이언 레이놀즈 등 할리우드 톱스타들이 참석해 행사장의 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 특히 지난주 공개된 티저 예고편에 이어 '홀 H' 전용 특별 영상까지 현장에서 상영하는 등 올 연말 개봉을 앞둔 <어벤져스: 둠스데이>에 대한 기대감을 더욱 키웠다.
'둠스데이'로 시작될 MCU의 새로운 청사진