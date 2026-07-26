흔들리던 MCU의 대반격... 고스트라이더·블랙팬서3 제작 발표

▲'어벤져스 : 둠스데이' 티저 포스터 월트디즈니컴퍼니

이날 이뤄진 다채로운 발표는 단순한 신작 소개 차원을 넘어 <어벤져스: 엔드게임> 이후 흔들렸던 MCU의 방향성을 다시 제시한 자리로 평가할 만하다. 최근 몇 년 동안 MCU는 작품 수는 크게 늘었지만 완성도와 흥행 면에서는 예전만 못하다는 평가를 받아왔다.

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디즈니플러스 시리즈까지 병행되면서 세계관은 지나치게 복잡해졌고, 일부 작품의 아쉬운 성과는 "MCU가 방향을 잃었다"는 비판으로 이어졌다. 그런 점에서 이날의 깜짝 발표는 앞으로 마블이 어떤 방향으로 세계관을 확장해 나갈 것인지 보다 선명하게 보여준 행사였다.



이미 성공을 입증한 <블랙 팬서> 시리즈를 계승하는 동시에 오랫동안 기다렸던 <고스트 라이더>를 MCU에 정식 편입시키며 새로운 팬층을 확보하려는 의도가 엿보인다. 여기에 닥터 둠을 중심으로 한 <어벤져스> 신규 시리즈를 연결축으로 삼는 투트랙 전략을 마련해 부진 탈출을 꾀하고 있다.

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새로운 히어로들이 대중을 설득해야 하는 과제는 남아있지만, 이날 마블이 보여준 자신감 넘치는 행보는 팬들의 마음속에 모처럼 기분 좋은 설렘을 불어넣기에 충분했다. <어벤져스: 둠스데이>로 '마블의 영웅' 로버트 다우니 주니어까지 복귀시킨 MCU의 두 번째 도약이 과연 극장가에 다시 한번 초대형 흥행 태풍을 일으킬지, 2년 후까지 내다본 거대한 여정에 팬들의 시선이 집중되고 있다.

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