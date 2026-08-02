'오이디푸스' 최수종, 양준모 열연 가운데 눈에 띄는 존재들

소포클레스의 그리스 비극이 2500년의 시간을 건너 2026년, 서울 한복판에서 공연되고 있다. 자신의 아버지를 죽이고 어머니와 결혼한 비극의 주인공, 자신에게 부여된 운명에서 벗어나기 위해 발버둥쳤으나 오히려 그로 인해 운명을 맞이해 버린 비운의 영웅, 테베의 왕 '오이디푸스'를 그린 연극 <오이디푸스>가 오는 8월 23일까지 세종문화회관 M씨어터에서 관객과 만난다.
<오이디푸스>의 이야기는 복잡하지 않거니와, 익히 알려져 있기도 하다. 테베의 왕인 '라이오스'와 왕비 '이오카스테' 사이에서 태어났으나, 아버지를 살해하고 어머니와 결혼할 것이라는 신탁을 두려워한 라이오스에 의해 버림받은 오이디푸스. 이후 코린토스 왕에 의해 길러진 오이디푸스는 스핑크스의 위협을 받던 테베를 구해 왕으로 추대된다.
그는 자신이 테베 왕조의 후손이라는 것도 모르고, 이오카스테가 자신의 어머니라는 사실도 모른다. 갈림길에서 자신이 죽인 사람이 아버지인 라이오스라는 사실도 알 리가 없다. 그렇게 오이디푸스는 영문도 모른 채 자신의 아버지를 죽인 데 이어, 영문도 모른 채 자신의 어머니와 결혼한다.