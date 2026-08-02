'오이디푸스' 최수종, 양준모 열연 가운데 눈에 띄는 존재들

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연극 <오이디푸스> 공연 사진현재 공연 중인 <오이디푸스>는 원작을 토대로 한아름 작가가 극본을 쓰고, 서재형 연출가의 손을 거친 버전이다. 극단 '죽도록 달린다'를 이끌고 있기도 한 서재형 연출가는 배우들의 강렬한 에너지 레벨을 중시하는 것으로 알려져 있다. 그의 스타일은 이번 공연에서도 여실히 드러났다.특히 눈에 띄는 건 '코러스'의 존재다. 코러스는 고대 그리스 연극의 핵심적인 특징이기도 한데, 사건과 배경을 설명하거나 인물을 평가하며 극의 진행을 돕는 역할을 수행한다. 이외에도 음향 효과 등 각종 극적인 요소들이 코러스를 통해 표현되는데, <오이디푸스>는 코러스를 적극적으로 활용하며 고대 그리스 연극의 묘미를 살렸다.그중 배우 이충곤은 가장 극적인 순간 직전에 불어오는 바람 소리를 오직 입으로 구현한다. 그는 지난 2월까지 상연된 <에쿠우스> 50주년 기념 공연에서 주인공 '알런 스트랑' 역을 맡은 실력파 배우이기도 하다. 그와 함께 소나영·박범규·손창성·오태린·이건영·박서영·강윤재가 코러스를 맡았다. 이들을 이끄는 '코러스 장'은 임병근과 이형훈이 번갈아가며 맡는다.주인공 오이디푸스 역의 캐스팅은 그 자체만으로도 화제가 됐다. 그동안 여러 사극에서 왕 역할을 도맡아 온 '왕 전문 배우' 최수종이 테베의 왕 오이디푸스를 연기한다. 이번 작품을 통해 최수종은 무려 9년 만에 연극 무대에 복귀했다. 여기에 뮤지컬 <영웅> <노트르담 드 파리> <지킬 앤 하이드> 등에서 주인공을 맡아온 실력파 뮤지컬 배우 양준모도 최수종과 함께 오이디푸스를 연기한다.한국 연극사에 굵직한 족적을 남긴 배우 박정자(테레시아스 역), 남명렬(코린토스 사자 역)은 그 존재만으로 <오이디푸스>의 무게 중심을 잡아준다.