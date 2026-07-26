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과자 포장지에서 출발한 장편 애니메이션

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[리뷰] <드림 애니멀즈 : 더 무비>

이학후(cinemania)
26.07.26 17:20최종업데이트26.07.26 17:20
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<드림 애니멀즈: 더 무비> 영화 포스터
<드림 애니멀즈: 더 무비>영화 포스터IPX(라인프렌즈)

인간이 과자를 먹으면 그 과자의 형태와 이름을 지닌 동물 캐릭터가 태어나 인간과 함께 살아가는 세상. 과자에서 탄생한 라이온(박성영), 페가수스(김보나), 원숭이(신경선), 하마(소정환), 토끼와 기린(장채연), 고양이(정유정)는 세계적인 인기를 누리는 아이돌 그룹 '드림 애니멀즈'로 활약 중이다.

성공적으로 투어를 마치고 고향 '스위츠랜드'로 돌아온 드림 애니멀즈는 도시가 킹고튼(박준원)이 이끄는 솜사탕 군단에 점령된 광경을 목격한다. 과자를 모두 없애고 솜사탕만 존재하는 세상을 만들려는 킹고튼은 드림 애니멀즈를 습격하고, 이들이 달아나는 과정에서 페가수스를 납치한다. 남은 멤버들은 인간 소녀 페로(정유정), 마카롱 교수(박준원)와 힘을 합쳐 페가수스를 구하고 스위츠랜드를 되찾기 위해 나선다.

'타베코 도부츠' 캐릭터들이 주인공

<드림 애니멀즈: 더 무비> 영화의 한 장면
<드림 애니멀즈: 더 무비>영화의 한 장면IPX(라인프렌즈)

'타베코 도부츠'는 일본 제과회사 긴비스가 1978년 출시한 동물 모양의 비스킷으로 현재까지 일본을 비롯한 세계 25개 나라와 지역에서 사랑받고 있는 장수 과자다. 긴비스는 '맛있게 먹고, 즐기고, 배우는 것'을 상품의 핵심 콘셉트로 삼아 비스킷마다 동물의 영어 이름을 새겨 넣었다. 아이들이 과자를 먹으면서 자연스럽게 영어 단어를 익힐 수 있도록 한 것이다.

영화 <드림 애니멀즈: 더 무비>는 '타베코 도부츠'의 캐릭터들을 주인공으로 삼은 3DCG 애니메이션이다. 2020년 스도 고타로 프로듀서가 긴비스의 업무용 차량에 그려진 캐릭터를 보고 장편 애니메이션의 가능성을 발견한 것이 기획의 출발점이었다.

연출을 맡은 타케키요 히로시 감독과 이케다 데츠히로 각본가는 동물의 외형을 제외하면 별다른 세계관이나 서사가 존재하지 않았던 과자 캐릭터에 다양한 설정과 이야기를 덧붙이며 생명력을 불어넣었다. 긴비스는 제작진의 자유로운 창작을 존중하되, 과자를 통해 꿈과 평화를 전한다는 기업 철학과 상품이 지닌 교육적 정체성만은 지켜달라고 요청한 것으로 알려졌다.

<드림 애니멀즈: 더 무비>는 팀 내부의 균열에서 시작해 위협적인 악당의 등장, 동료의 납치, 구출대의 결성, 주인공의 희생과 성장, 공동체의 회복으로 이어지는 전형적인 장르 영화의 구조를 따른다. 여기에 과자와 솜사탕이라는 작품 고유의 소재를 결합해 나름의 변주를 꾀한다. 귀여운 동물들이 벌이는 소동극의 외피를 걷어내면, 그 안에는 인기 경쟁, 질투와 열등감, 결핍이 원망으로 변해가는 과정, 불완전한 존재들의 연대가 담겨 있다.

<드림 애니멀즈: 더 무비> 영화의 한 장면
<드림 애니멀즈: 더 무비>영화의 한 장면IPX(라인프렌즈)

<드림 애니멀즈: 더 무비>에는 많은 캐릭터가 등장한다. 원작 과자의 캐릭터들을 최대한 등장시키다 보니 일부는 한두 가지 특징만 보여주는 기능적인 역할에 그친다. 그중 드림 애니멀즈의 리더 라이온과 솜사탕 군단의 일원인 고짱(송기혁)은 비교적 뚜렷한 감정선과 변화의 과정을 보여준다.

처음 라이온은 페가수스의 인기를 질투하고 리더라는 자리에 집착한다. 그러나 고짱과 동행하면서 자신과 다른 존재를 보호하는 법을 배우고, 타인을 이해하는 마음과 리더로서의 책임감을 깨닫는다. 고짱 역시 드림 애니멀즈와 함께 지내면서 솜사탕 군단의 이름 없는 병사에서 벗어난다. 라이온이 붙여준 이름과 드림 애니멀즈라는 친구들을 얻으며 그저 명령에 따르기만 하던 존재에서 스스로 생각하고 선택하는 하나의 주체로 거듭난다.

솜사탕 군단의 속성도 눈여겨볼 대목이다. 솜사탕 병사들은 하나씩 떼어놓고 보면 작고 위협적이지 않지만, 결합할수록 단단하고 거대한 덩어리로 변한다. 이러한 모습은 인터넷과 SNS에서 하나의 악성 댓글이나 비난이 집단 속에서 증폭되는 현상을 연상시킨다. 개별적인 적의는 제한된 영향에 그칠지라도, 그것이 무리를 이루고 반복되면 공동체 전체를 어둡게 만드는 폭력으로 커질 수 있기 때문이다. 그렇게 보면 고짱의 변화는 집단적 감정에 휩쓸리던 한 구성원이 무리에서 벗어나 독립적인 개인으로 각성하는 과정으로도 읽을 수 있다.

'힘'의 의미를 새로이 묻는 상상력도 흥미롭다. 제작진은 드림 애니멀즈를 의도적으로 불완전한 존재로 설계했다고 설명한다. 이들은 강력한 전사가 아니다. 겁이 많고, 느리고, 질투하며, 수시로 실수한다. 일반적인 영웅 서사라면 훈련을 통해 강해지거나 숨겨진 능력을 발견해야 할 캐릭터들이다.

그러나 <드림 애니멀즈: 더 무비>는 이들을 전혀 다른 존재로 변화시키는 대신, 귀여움과 푹신함 같은 본래의 특성을 힘으로 활용한다. 각자가 자신의 불완전함과 고유한 특성을 받아들이고, 그것들이 모일 때 힘은 커진다. 이 영화에서 힘은 상대를 쓰러뜨리는 능력만을 뜻하지 않는다. 서툴고 약한 존재들이 자신 안에 이미 있는 것을 발견하고 서로 힘을 보태면 더 강해질 수 있다고 말한다. 어린이영화로서는 보기 드물게 힘의 의미를 비폭력적으로 다시 썼다.

광고에 머물 운명을 피해 작품이 되다

<드림 애니멀즈: 더 무비> 영화의 한 장면
<드림 애니멀즈: 더 무비>영화의 한 장면IPX(라인프렌즈)

<드림 애니멀즈: 더 무비>는 완성도가 높은 작품은 아니다. 등장하는 캐릭터가 지나치게 많거니와, 상당수는 감정선이 얇은 기능적 인물에 머문다. 악역의 서사 역시 충분히 개발되지 않았으며, 마지막 해결 방식도 지나치게 편의적이다. 전반부를 지배하던 유쾌한 분위기가 후반부에 갑작스럽게 어두워지는 탓에 정서적 균형도 다소 흔들린다.

그럼에도 <드림 애니멀즈: 더 무비>는 거대한 상품 광고에 머물 운명을 피해 영화만의 서사를 만들어냈다는 점에서 주목할 만하다. 과자에 새겨진 캐릭터로부터 풍부한 감정과 세계관을 끌어내고, "사랑받지 못한 존재는 타인의 행복을 파괴해도 되는가", "적에게 이름을 붙이는 순간 무엇이 달라지는가" 같은 질문을 던진다. 결핍과 혐오가 만연한 현실을 살아갈 아이들에게도 유의미한 화두다.

상품에서 태어났지만 상품 이상의 이야기가 되려 한 영화. 그 시도는 매끄럽지 않았고 곳곳에 빈틈을 남겼다. 완성도의 부족은 이 영화의 분명한 한계다. 그러나 상품을 살아 있는 이야기로 바꾸려 한 불완전한 시도야말로 <드림 애니멀즈: 더 무비>의 가장 사랑스러운 성취다.
드림애니멀즈 타케키요히토시 박성영 김보나 심규혁

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