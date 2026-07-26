'축구인생 3막' 시작된 이강인, '강팀의 주전'으로 홀로서기 도전

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이강인 영입 알리는 AT마드리드'한국축구의 희망' 이강인이 축구인생의 새로운 챕터를 맞이했다. 스페인 프리메라리가 아틀레티코 마드리드(ATM)는 25일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 이강인의 영입을 발표했다. 계약 기간은 2031년 6월 30일까지다.스페인 현지 매체에 따르면 아틀레티코는 이강인의 원소속팀인 PSG에 3500만 유로의 이적료를 지급했으며, 옵션으로 500만 유로가 더해질 수 있는 것으로 알려졌다. 이는 한화로 671억 원에 달하는 거액이다.아틀레티코 구단은 "환영합니다, 강인"이라는 메시지를 올리며 "2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전한 한국 국가대표 미드필더이자, PSG에서 지난 두 시즌 동안 UEFA 챔피언스리그 우승을 경험한 선수가 합류했다"라고 이강인을 소개했다. 또한 공식 발표에 앞서 공개한 티저 영상에서는 태극마크와 UEFA 챔피언스리그 우승 트로피를 함께 담았고, 이강인의 '슛돌이'를 언급하며 이강인의 커리어를 소개했다. 한국을 대표하는 스타플레이어이자 유럽 정상까지 오른 선수라는 상징성을 담은 예우였다.아틀레티코는 스페인 라리가에서 레알 마드리드, 바르셀로나와 함께 3대 빅클럽으로 꼽히는 명문구단이다. 1903년 수도 마드리드를 연고지로 창단했으며 홈 구장은 리야드 에어 메트로폴리타노이다. 라리가 통산 11회 우승을 차지했고, 코파 델 레이(국왕컵) 10회 우승 및 UEFA 슈퍼컵, UEFA 유로파리그 각 3회 우승 등의 기록을 보유하고 있다.아틀레티코는 디에고 시메오네(아르헨티나) 감독 시대 이전과 이후로 나뉜다. 이전까지 리그의 중상위권 클럽 정도였던 아틀레티코는 시메오네 감독이 지휘봉을 잡은 2011-12 시즌부터 각각 두 번의 유로파리그와 라리가 우승, UEFA 챔피언스리그 준우승 등 총 8개의 우승 트로피를 들어올리며 레알-바르샤와 어깨를 나란히 하는 강호로 올라섰다.유럽 전체에서도 압도적인 체급을 자랑하는 두 빅클럽에 비하여 상대적으로 적은 투자 규모와 선수단 전력에도 불구하고 매년 꾸준히 우승 경쟁을 펼친다는 것이 시메오네 감독의 전술적 역량을 증명하고 있다. 시메오네 부임 전 시즌 23위에 불과했던 UEFA 클럽 랭킹은 한때 2위(2017년)까지 오르기도 했으며 현재도 11위로 상위권을 유지하고 있다. 지난 2025-26 시즌에는 바르셀로나-레알 마드리드-비야레알에 이어 4위를 기록했다.아틀레티코의 또 다른 장점은 뛰어난 선수 육성 능력이다. 앙투안 그리즈만, 디에고 고딘, 코케, 필리페 루이스, 주앙 미란다, 가비, 마리오 수아레스, 티아구 멘데스, 디에고 코스타, 토마스 파티 등 수많은 선수들이 시메오네 감독의 지휘 아래에서 재능을 만개하며 세계적인 선수로 올라섰다는 평가를 받는다.이는 팀의 재정적인 한계 때문에 몸값 비싼 완성형 월드클래스 선수들을 영입하기 어려웠던 아틀레티코는 가성비 위주의 영입에 집중하면서 선수들의 잠재력을 끌어내는 데 초점을 맞춰야 했기 때문이다. 그리고 이강인 역시 아틀레티코가 선호하던 '아직 포텐을 다 만개하지 못한 재능'에 해당하는 선수다. 이강인이 시메오네 감독의 지휘 아래 한 단계 스텝업이 기대되는 대목이다.이강인에게는 3년 만의 라리가 귀환이다. 이강인은 10세에 발렌시아 유소년팀에 입단하며 프로 경력을 시작했고 2018년 코파 델 레이를 통하여 1군 데뷔전을 치렀다. 발렌시아에서 62경기를 뛴 뒤 마요르카로 이적해 두 시즌 동안 73경기에 출전하며 빅리그 주전급 선수로 성장했다. 2023년부터는 프랑스 PSG에 합류하여 124경기 16골 16도움을 기록했고 UEFA 챔피언스리그 2회와 리그1 3회 등 수많은 우승 트로피를 들어올렸다.대한민국 국가대표팀에서도 꾸준히 활약했다. 2019 FIFA U-20 월드컵에서 한국의 준우승과 골든볼 수상을 이끌었고, 2023 항저우 아시안게임에서는 일본을 꺾고 금메달을 획득했다. 성인 대표팀에서는 A매치 50경기에서 11골을 기록 중이고, 카타르 월드컵과 북중미 월드컵에도 참가했다.아틀레티코 구단은 이강인을 소개하면서 "재능 있는 25세 왼발잡이 미드필더다. 공격형 미드필더와 양 측면을 모두 소화할 수 있고 뛰어난 시야와 정교한 볼 컨트롤, 패스와 슈팅 능력을 갖춘 선수"라고 평가했다. 특히 이강인의 영입은 미국 메이저리그사커(MLS) 올랜도 시티로 떠난 에이스 앙투안 그리즈만의 공백을 메워줄 자원으로 기대를 받고 있다.이강인에게는 아틀레티코 입단으로 축구인생의 '제3막'이 열렸다고 할 만하다. 스페인 1기였던 발렌시아와 마요르카 시절이 유망주에서 성인 무대로 자리를 잡아가는 기간이었다면, 프랑스 PSG 시절은 세계 최고의 팀에서 주요 자원으로 활약하며 자신의 가치를 증명하고 수많은 트로피를 쓸어 담았던 시기였다.그리고 아틀레티코에서는 이제는 '강팀의 주전이자 에이스'로서 팀의 승리를 이끌어낼 수 있음을 증명해야 하는 새로운 도전을 앞두고 있다. 프랑스리그의 절대강자 PSG에서 리그 제패는 물론 두 번이나 유럽 정상에 올랐지만, 이강인은 냉정히 말해 '비중이 크지 않은 조연'에 만족해야 했다.2025-26 시즌 공식전 39경기에 출전해 4골 5도움을 기록했지만, 가장 중요한 챔피언스리그 결승전에 두 번이나 진출했음에도 단 1분도 출전하지 못하는 등, 정작 빅매치에서는 그리 중용되지 못했다. 이강인이 고심 끝에 PSG를 떠날 수밖에 없었던 이유다.아틀레티코는 라리가 3강으로 꼽히지만, 레알-바르샤에 비하면 '언더독'의 위치에 있는 팀이다. 이강인이 다음 시즌 라리가에서 어떤 활약을 보여주느냐에 따라 아틀레티코의 우승 경쟁에도 큰 영향을 미칠 수 있다. 25세에 접어든 이강인은 이제 더 이상 유망주나 로테이션 자원이 아니라, 한 팀의 주역으로 전성기를 보내야 할 시기에 접어들었다.이러한 이강인의 성장은 한국 축구의 미래에 있어서도 중요한 영향을 미칠 수 있다. FIFA는 최근 2026 북중미 월드컵 결산을 통해 한국 대표팀의 미래를 전망하며 "이제 한국은 새로운 리더를 중심으로 재건에 나설 시점"이라고 분석하며 이강인을 핵심 선수로 지목하기도 했다. FIFA는 "대표팀의 주장 손흥민은 이제 34세가 됐다. 한국은 재건 과정에서 이강인과 같은 핵심 재능들이 전면에 나서야 한다"고 평가하기도 했다.'해버지' 박지성은 당대 최고의 팀 맨체스터 유나이티드의 최전성기에 주요 선수로 활약하며 세계 무대에서 한국 선수들의 잠재력을 증명했다. '손세이셔널' 손흥민은 아시아 선수 최초의 EPL 득점왕 수상과, 주장으로 유로파리그 우승 등을 이끌며 한국 선수가 유럽 빅리그에서도 에이스이자 리더가 될 수 있다는 것을 증명했다. 그리고 이제는 이강인이 '한국축구의 아이콘' 바통을 넘겨받아 빅리그인 스페인에서 강팀의 주전 자격을 증명해야 한다는 또 다른 역사를 꿈꾸고 있다.