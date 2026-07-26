'7월 대반전' 스기모토, 물음표를 느낌표로 바꿨다

kt위즈

스기모토 선수kt가 부산 원정에서 롯데에게 연승을 거두며 파죽의 9연승을 내달렸다.이강철 감독이 이끄는 kt 위즈는 25일 부산 사직 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 롯데 자이언츠와의 원정 경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 12안타를 터트리며 6-1로 승리했다. 지난 5일 롯데전 4-2 승리를 시작으로 우천취소 3경기와 무승부 1경기(21일 두산전)를 제외한 최근 9경기에서 모두 승리를 따낸 kt는 선두 삼성 라이온즈와 2.5경기 차이를 유지하며 2위 자리를 굳게 지켰다(53승2무35패).kt는 샘 힐리어드가 1회 결승 투런 홈런을 포함해 2안타2타점1득점으로 맹활약했고 베테랑 김상수가 3안타 경기를 만들었다. 마운드에서는 선발 소형준이 6.1이닝5피안타7탈삼진1실점으로 호투하며 롯데 김진욱과의 '국대 맞대결'에서 승리를 거두며 시즌 6승째를 적립했다. 그리고 7회 1사 후에 등판해 1.2이닝을 퍼펙트로 막은 스기모토 코우키는 최근 4경기 연속 홀드를 기록하며 7월 놀라운 반전을 보여주고 있다.이미 축구와 농구, 배구 등 많은 프로 스포츠가 아시아쿼터 제도를 도입해 성공을 거둔 만큼 KBO리그에서도 아시아쿼터가 도입된다고 했을 때 야구팬들은 많은 기대를 했다. 특히 미국 메이저리그에 이어 세계 2위의 야구리그로 꼽히는 일본 프로야구의 1군에서 자리를 잡지 못한 선수들이 아시아쿼터로 KBO리그 무대를 밟는다면 4번째 외국인 선수를 영입하는 효과를 누릴 거라는 전망도 적지 않았다.하지만 아시아쿼터에게 지급할 수 있는 연봉은 20만 달러로 제한돼 있었고 수준급의 선수가 KBO리그 구단과 계약하는 것에도 한계가 있었다. 물론 호주 국적의 라클란 웰스(LG 트윈스)와 대만 국적의 왕옌청(한화 이글스), 키움 히어로즈의 필승조로 활약하고 있는 카나쿠보 유토처럼 좋은 활약을 해주고 있는 아시아쿼터도 있지만 필승조로 기대했던 선수들 중에선 아쉬운 활약에 머문 선수들도 많았다.두산 베어스는 지난해 12월 일본 프로야구 세이부 라이온즈에서 9년 동안 활약하면서 150경기에서 4승2패2세이브8홀드 평균자책점 3.40을 기록했던 우완 타무라 이치로를 총액 20만 달러에 영입했다. 하지만 일본 투수 특유의 다양한 변화구와 묵직한 구위를 앞세워 두산의 필승조로 활약할 거라 기대했던 타무라는 17경기에 등판해 1승1패2홀드 7.31의 초라한 성적을 남기고 좌완 타카타 타쿠토로 교체됐다.지난해 시즌이 끝난 후 '돌부처' 오승환과 베테랑 불펜 임창민이 은퇴한 삼성은 불펜 강화를 위해 시속 155km를 넘나드는 강속구를 던지는 일본 독립리그 출신의 우완 미야지 유라를 총액 18만 달러에 영입했다. 미야지는 올 시즌 35경기에 등판해 30.2이닝 동안 30개의 삼진을 잡아내며 위력적인 구위를 뽐냈지만 사사구를 무려 29개(볼넷 23개, 몸 맞는 공 6개)나 허용할 정도로 극심한 기복을 보이면서 필승조에서 제외됐다.롯데 역시 올 시즌 아시아쿼터 문제로 시즌 내내 골치가 아팠다. 롯데는 지난해 12월 요코하마 베이스타즈에서 9년 동안 활약했던 코야마 마사이를 15만 달러에 영입했지만 코야마는 10경기에서 1패1홀드 7.59로 부진을 면치 못하다가 퇴출됐다. 롯데는 지난 6월 대체 선수 이이무리 쇼타를 7만 달러에 영입했지만 이이무라 역시 10경기에서 1승1패3홀드 6.35로 크게 나아진 성적을 보여주지 못하고 있다.2022년 일본 프로야구에서 지명을 받지 못한 스기모토는 2023년 이학주(SPOTV 해설위원)와 하재훈(울산 웨일즈), 시라카와 케이쇼(KIA 타이거즈) 등이 활약했던 일본의 독립리그 구단 도쿠시마 인디고삭스에 입단했다. 2024년까지 선발과 불펜을 오가던 스기모토는 지난해 42경기에 등판해 5승3패4홀드 3.05로 평균자책점 4위를 기록하며 좋은 시즌을 보냈고 지난해 11월 kt와 총액 12만 달러에 계약했다.스기모토는 독립리그에서 선발로 활약했던 경험이 있지만 kt는 2명의 외국인 선수와 고영표, 소형준, 오원석으로 이어지는 선발진이 매우 탄탄한 구단이다. 반면에 불펜에는 마무리 박영현과 이적생 한승혁을 제외하면 위력적인 구위를 가진 우완 투수가 부족했기 때문에 스기모토는 불펜으로 시즌을 시작했다. 하지만 6월까지 스기모토의 활약은 이강철 감독과 kt 팬들의 기대에 한참 미치지 못했다.스기모토는 6월까지 37경기에 등판했지만 승리 없이 2패8홀드 6.05로 부진했다. kt 불펜에 우완투수가 상대적으로 부족해 꾸준히 1군에서 활약했지만 사실 퇴출을 당한다 해도 크게 이상하지 않을 성적이었다. 하지만 7월의 첫날 한화를 상대로 홀드를 기록한 스기모토는 5일 롯데전에서 KBO리그 데뷔 첫 승을 신고했는데 공교롭게도 스기모토의 승리를 시작으로 kt의 9연승 행진도 함께 시작됐다.6월까지 필승조로서 아쉬운 활약에 그쳤던 스기모토는 7월 들어 11경기에 등판해 1승6홀드 1.64로 놀라운 반전을 보여주고 있다. 특히 팀 내 최다 홀드(10개)를 기록하던 한승혁이 팔꿈치 부상으로 이탈한 상황이라 스기모토의 '반전투'는 더욱 빛나고 있다. 스기모토는 25일 롯데전에서도 1-4로 추격을 허용한 7회 1사 만루에서 소형준을 구원해 5명의 타자를 완벽하게 잡아내고 4경기 연속 홀드를 기록했다.후반기 첫 등판이었던 지난 16일 LG전에서 1이닝2실점을 기록하면서 완전무결할 수 있었던 후반기 성적에 살짝 흠이 생기긴 했지만 전반기 .310의 높은 피안타율을 기록했던 스기모토는 후반기 6경기에서 .095의 피안타율로 '짠물투구'를 선보이고 있다. 6월까지 아쉬운 투구로 kt 팬들을 실망시켰던 스기모토는 이제 이강철 감독이 승부처에서 가장 믿고 내보낼 수 있는 마법사 군단의 '믿을맨'으로 거듭났다.