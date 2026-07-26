참 안풀리는 고우석... 마이너 재강등에 부정투구 퇴장까지

AP=연합뉴스

미네소타 트윈스 산하 마이너리그에서 뛰는 고우석(왼쪽)고우석의 미국 무대 행보가 불운의 연속이다. 짧은 빅리그 생활을 마치고 다시 마이너리그로 강등된 데 이어, 트리플A 첫 등판부터 '이물질 부정투구' 의혹으로 공 한 개도 던지지 못한 채 퇴장당하는 진기록을 세웠다.미국 메이저리그(MLB) 미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 소속의 고우석은, 25일(한국시간) 미국 미네소타주 세인트폴 CHS 필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스와의 트리플A 데뷔전에서 불의의 퇴장을 당했다.고우석은 팀이 2-3으로 뒤진 7회 세 번째 투수로 마운드에 올랐다. 그런데 심판은 고우석의 양손과 글러브를 검사하던 중 글러브 안쪽에서 이물질을 발견했다고 판단했다. 심판진이 모여 장시간의 확인 절차를 거친 뒤 결국 고우석에게 퇴장을 명령했다. 문제가 된 고우석의 글러브는 압수됐다.고우석은 억울한 듯 심판에게 항의했으나 받아들여지지 않고 마운드를 내려가야 했다. 현지 중계진도 "이런 장면을 실제로 보는 것은 처음"이라며 놀랍다는 반응을 보였다.현지 매체들의 보도에 따르면 고우석의 퇴장은 '이물질 규정 위반' 적발 때문으로 알려졌다. 프로야구는 바세린이나 송진 등 투수가 허락되지 않은 '외부 물질을 활용해 구위에 영향을 주는(공의 회전수와 움직임을 높이는 등) 행위'를 엄격히 금지하고 있다. 특히 미국에서는 2021년부터 의무적으로 투수들의 손과 글러브 검사를 대폭 강화했다. 검사 과정에서 이물질이 발견되면 심판은 선수를 즉시 퇴장 조치시킬 수 있고, 규정 위반이 최종적으로 확정되면 사무국에서 통상 10경기 출장 정지 처분이 내려진다.고우석이 어떤 이물질을 썼는지는 아직 확인되지 않았다. 고우석에게도 한국 프로야구 시절을 통틀어 부정투구로 적발된 것은 이번이 처음이다. 만일 선수가 의도적으로 이물질을 사용한 것이 드러난다면 단순한 징계를 넘어 선수로서의 이미지와 명예에 큰 타격을 입게 된다.물론 현대야구에서는 최근 규정이 엄격해지면서 대놓고 이물질을 쓰는 투수는 찾기 힘든 추세다. 단순한 오해나 실수에서 비롯된 해프닝으로 판명된다면 그나마 고우석의 명예는 지킬 수 있다. 하지만 '고의성'이 없다고 해서 징계 결과가 달라지는 것은 아니다.2021년 이물질 검사 강화 이후 미국에서 이 규정 위반으로 퇴장당한 선수는 총 8명이었다. 메이저리그에서는 2024년 6월 24일 에드윈 디아스(LA 다저스)가 시카고 컵스와의 경기에서 이물질 규정 위반으로 퇴장당한 것이 마지막 사례였다. 디아스 이후로 마이너리그까지 포함하여 이물질 규정 위반으로 적발된 것은 고우석이 최초였다.당시 디아스를 비롯하여 헥터 산티아고(은퇴), 맥스 슈어저(토론토) 등 같은 이유로 퇴장당했던 투수들은, 모두 "송진과 땀이 섞여 끈적끈적한 물질이 손바닥에 생성된 것 뿐"이라고 해명하며 억울함을 주장했으나 심판진은 이를 받아들이지 않았다.이들 모두 고의성과 관계없이 투수 퇴장 및 10경기 출장 징계를 받았으며, 사후 해당 징계에 이의를 제기하거나 결과가 번복된 사례 모두 아직까지 단 한 번도 나오지 않았다. 이변이 없는 한, 고우석 역시 같은 징계가 내려질 가능성이 높다.다만 고우석에 앞서 부정투구로 적발된 선수들 모두 이후에 다시 적발되거나 상습적으로 문제가 된 사례는 없었기에, 선수 생활에 큰 오점은 되지 않았고 일회성 해프닝 정도로 마무리된 바 있다.그럼에도 이번 사건은 메이저리그 재콜업을 노리던 고우석에게는 분명 악재가 될 수 있다. 가뜩이나 고우석이 올 시즌 내 메이저리그에 다시 복귀할 수 있을지 불투명한 상황이었는데 이번 사건까지 겹치면서 미네소타가 다시 고우석에게 기회를 줄지는 미지수다. 공교롭게도 친정팀인 KBO리그 LG 트윈스 역시 포스트시즌 출전 자격 등록 마감 시한(7월 31일)을 앞두고 고우석의 국내 복귀를 저울질하던 시점이었기에 상황이 이래저래 더욱 미묘해졌다.국내 팬들에게는 고우석이 미국 진출 이후 겪어온 험난한 과정을 알기에 더욱 안타까움을 자아내고 있다. 고우석은 KBO리그 시절 LG 트윈스의 주전 마무리로 활약하며 2023 시즌까지 통산 139세이브를 기록했다. 2022년에는 세이브왕(42개)에 오르기도 했다.고우석은 2023년 LG의 통합우승에 기여한 뒤, 이듬해인 2024년 미국 샌디에이고 파드리스 구단에 2+1년 최대 940만 달러의 조건에 계약하며 메이저리그 무대에 도전장을 던졌다. 하지만 지난 2년간 마이너리그를 전전하며 방출을 거듭하는 등 험난한 시간을 보내야 했다. 일각에서는 고우석의 무모한 도전이 현실성이 없다며 '국내용'이라고 비판하고 조롱하는 반응이 나오기도 했다. 친정팀 LG도 국내 복귀를 설득했지만 고우석은 빅리그 도전의 꿈을 포기하지 않았다.절치부심한 고우석은 올 시즌 마이너리그에서 호투를 이어가며 기회를 잡았다. 지난 8일에는 빅리그 로스터에 등록됐고, 10일 클리블랜드전에서 마침내 꿈에 그리던 데뷔전을 가지면서 메이저리거의 염원을 이뤘다. 지난 12일 LA 에인절스전에서는 첫 홀드를 기록했다. 20일 시카고 컵스전에서 2피안타 1볼넷을 내줬으나 무실점으로 막아냈다.하지만 기쁨은 오래가지 못했다. 21일 클리블랜드전에서 장타만 4개를 맞으면서 1이닝 4안타(1홈런) 3실점으로 무너졌다. 미네소타는 고우석을 트리플A로 강등시키며 첫 빅리그 콜업은 4경기 만에 막을 내렸다. 그리고 마이너리그로 내려오자마자 첫 경기부터 퇴장당하고 징계 위기에 내몰리면서 불과 몇 주 사이에 천당과 지옥을 오르내리는 롤러코스터 같은 7월을 보내고 있다.고우석에게는 미국 진출 이후 이래저래 운도 따르지 않는다는 평가다. 2025 시즌을 앞두고 마이애미 말린스 시절에는 스프링캠프 초청 선수로 합류했으나, 호텔 헬스장에서 수건으로 섀도우 피칭을 하다가 오른손 검지가 골절되는 부상을 당해 부상자 명단에 오르는 불운을 겪은 바 있다.그리고 올해는 최근 2년간 미국에서 단 한 차례도 나오지 않았던 이물질 부정투구 적발이라는 황당한 사건의 주인공이 되고 말았다. 이번 사건이 고우석의 빅리그 도전에 있어서 또 어떤 영향을 미치는 변수가 될지 주목된다.