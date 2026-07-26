AT마드리드 입단 이강인... '축구 고향' 스페인서 부활할까

연합뉴스

이강인 영입 알리는 AT마드리드이강인이 프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 스페인 아틀레티코 마드리드(AT마드리드)에 입단했다.AT마드리드는 25일(한국시각) 공식 홈페이지에 '웰컴 이강인'이라는 인사말을 올리면서 이강인 영입을 발표했다. 계약 기간은 5년으로 이강인은 2031년 6월 30일까지 AT마드리드에서 뛰게 된다.스페인 현지 매체에 따르면 AT마드리드가 PSG에 주는 이적료는 3500만 유로이며, 이강인의 활약에 따라 500만 유로가 더해질 수 있다. 한국 돈으로 총 671억 원에 달하는 대규모 거래로 2023년 김민재가 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적할 때 기록한 5천만 유로에 이어 한국 선수로는 역대 2위에 해당하는 금액이다.이강인은 열 살이던 2011년 발렌시아 유소년팀에 입단해 2018년 프로 데뷔전까지 치렀다. 2021년 마요르카로 옮겨 두 시즌 활약하는 등 스페인에서만 12년을 보낸 뒤 프랑스 최고 명문 PSG에 입단하며 주목받았다.그러나 이강인과 PSG는 어울리지 않았다. PSG는 이강인이 몸담았던 3년간 프랑스 프로축구 리그1에서 3연패를 이뤘고, 유럽 챔피언스리그 2연패를 달성했지만 이강인은 주전 경쟁에서 밀려났다. 특히 챔피언스리그 준결승과 결승에서 단 1분도 뛰지 못했다.반면에 AT마드리드는 수년 전부터 이강인에게 꾸준히 관심을 보여왔다. 스페인 무대에서 기량을 검증받은 데다가, 빼어난 드리블과 패스 능력은 AT마드리드의 축구와 잘 어울려 보였다.PSG의 높은 이적료 요구에 난감했던 AT마드리드는 그간 공격의 핵심으로 활약하던 앙투안 그리즈만이 올여름 미국 무대로 떠나면서 이강인 영입을 더 이상 미룰 수 없게 됐고, 과감하게 지갑을 열었다.스페인 일간 <아스>는 "이강인은 뛰어난 왼발과 기술, 정확한 킥, 드리블 돌파 능력을 갖춘 선수로 2019 FIFA 20세 이하(U-20) 월드컵 골든볼 수상자답게 엄청난 잠재력을 지녔지만, PSG에서는 충분한 기회를 얻지 못했다"라며 "AT마드리드가 이강인을 영입하기 위해 파리를 찾았으나 PSG가 거부했다"라고 전했다.이어 "그리즈만이 떠난 AT마드리드는 경기의 흐름을 바꾸고 상대 수비를 허물 수 있는 창의성과 돌파력이 필요하다"라며 "이강인은 그런 능력을 갖춘 선수"라고 강조했다. AT마드리드가 그리즈만이 달았던 등번호 7번을 이강인에게 준 이유이기도 하다.AT마드리드는 레알 마드리드, FC바르셀로나와 함께 스페인 프로축구를 대표하는 '빅3' 구단이다. 이들 구단의 1군 무대에서 뛰었던 아시아 선수는 없었다.이강인의 이적이 더욱 기대되는 이유는 AT마드리드를 이끄는 디에고 시메오네 감독의 존재감이다. 이강인을 외면했던 PSG의 루이스 엔리케 감독은 자신의 철저한 전술 아래 선수들을 통제하는 '관리형' 지도자였다.반면에 시메오네 감독은 선수의 개성과 강점을 존중하고 그 능력을 최대한 끌어내는 '덕장'으로 평가받는다. AT마드리드가 비교적 적은 예산으로도 레알 마드리드, FC바르셀로나와 경쟁할 수 있는 명문 구단이 된 배경에는 이런 시메오네 감독의 스타일이 절대적이다.국제축구연맹(FIFA)은 이날 2026 북중미 월드컵을 결산하며 "손흥민이 이제 34세가 된 상황에서 한국 축구는 재건이 필요하다"라며 "다가오는 아시안컵에서 성과를 내고 2030 월드컵에서 더 나은 모습을 보이려면 이강인 같은 핵심 재능이 전면에 나서야 한다"라고 조언했다.이제 한국 축구 대표팀을 이끄는 리더가 손흥민에서 이강인으로 자연스럽게 넘어가야 한다는 의미로 풀이된다. 자신의 '축구 고향' 스페인으로 돌아와 새로운 도전에 나선 이강인이 시메오네 감독의 지도를 받으며 한 단계 더 성장한다면 명예회복이 절실한 한국 축구에도 엄청난 힘이 될 것으로 기대된다.