우리는 왜 '김부장'에 열광했을까

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SBS 금토 드라마 '김부장SBS
다수의 세력이 김부장 한 사람을 제거하기 위해 동시에 움직이는 설정은 <김부장>의 블록버스터급 스케일을 완성한 핵심 요소였다. 딸을 향한 왜곡된 애정에 사로잡힌 주강찬 뿐만 아니라 대한민국 정보 기관과 북한 모두 김부장을 제거 대상으로 규정하면서 극의 긴장감은 매회 최고조로 치달았다.
여기에 개인적인 원한을 품은 북한 66호 요원의 친동생(김성규 분) 등 다양한 적대 세력이 연이어 등장하며 극에 긴장감을 더했다. 이러한 구성은 자칫 산만하게 흐를 수도 있었지만, 결과적으로는 김부장과 동료들의 압도적인 전투력을 더욱 돋보이게 만드는 장치로 기능했다.
한 명의 주인공을 향해 수많은 세력이 동시에 움직이는 구도는 매회 영화 같은 스케일을 만들어내며 작품의 몰입도를 높였다. 다만 박진철과 성한수의 자녀까지 인질로 삼아 3인의 아버지들이 서로를 향해 주먹을 휘두르게 만든 최종회의 설정은 억지스럽다는 평가도 적지 않았다.
예상대로 주강찬을 비롯한 악의 세력은 제거되긴 했지만 "불필요한 고구마 전개", "왜 마지막에 재를 뿌리나?"라는 반응이 유튜브 공식 영상 댓글로 이어졌고, 이는 <김부장>이 남긴 몇 안 되는 아쉬움으로 꼽힌다.
또 한번 입증한 '권선징악' 성공법칙