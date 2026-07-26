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우리는 왜 '김부장'에 열광했을까

우리는 왜 '김부장'에 열광했을까

식상함 깨뜨린 통쾌한 '권선징악' 응징... 시즌2 기대감 높였다

김상화(steelydan)
26.07.26 10:49최종업데이트26.07.26 10:49
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SBS 금토 드라마 '김부장
SBS 금토 드라마 '김부장SBS

이쯤되면 2026년 여름 TV+OTT 시장을 동시 석권한 흥행 승자는 <김부장>으로 귀결되는 모양새다. 지난 25일 10회 방송을 끝으로 막을 내린 SBS 금토드라마 <김부장>은 모처럼 시청률 20%를 돌파한 데 이어 넷플릭스 글로벌 TV쇼 비영어 부문 정상까지 차지하며 해외 시청자들의 마음까지 사로잡았다.

두 자릿수 시청률만 기록해도 성공작이라는 평가를 받는 요즘, <김부장>은 누구도 예상하지 못했던 신드롬을 일으키며 올해 최고의 화제작으로 자리매김했다.

전직 특수요원이 가족을 구하기 위해 다시 싸운다는, 흔하면서도 자칫 치명적인 약점이 될 수 있는 설정을 앞세우고도 <김부장>은 식상함이라는 우려를 깔끔하게 떨쳐버리고 통쾌함이라는 즐거움을 선사했다. 시청자는 생소한 설정보다 이미 검증된 재미를 원했고, 결국 <김부장>은 그 기대에 완벽히 부응했다.

익숙한 공식을 특별하게 만든 '아빠 유니버스'
SBS 금토 드라마 '김부장
SBS 금토 드라마 '김부장SBS

위기는 짧게 끊어내고 응징은 묵직하고 신속하게 풀어내는 <김부장>식 사이다 문법은 다양한 세대의 시청자들을 TV 앞으로 불러 모았다. 특히 한동안 드라마와는 거리감을 뒀던 남성 시청자들까지 사로잡으며 <김부장>은 세대와 성별을 뛰어넘는 폭넓은 대중성을 입증했다.

이 과정에서 이른바 '아빠 유니버스'로 불린 주요 인물들의 서사는 시청자들의 공감을 이끌어내며 작품 흥행을 견인한 가장 큰 원동력이 됐다. 법의 테두리를 벗어난 악의 세력을 통쾌하게 응징하는 사이다 액션은 보는 이들에겐 즐거운 대리만족을 선사했다.

납치된 딸을 찾기 위해 매회 사투를 벌인 김부장(소지섭 분), 마지막 10회에서 자신의 자녀를 구하기 위해 피눈물을 쏟아낸 박진철(윤경호 분)과 성한수(최대훈 분), 그리고 극 중 최악의 빌런으로 등장한 주학건설 주강찬 대표(주상욱 분)에 이르기까지 주요 배우들은 저마다 설득력 있는 연기를 선보였고 덕분에 작품을 향한 시청자들의 몰입도를 높일 수 있었다.

거대한 적과의 대결... 블록버스터급 재미 완성
SBS 금토 드라마 '김부장
SBS 금토 드라마 '김부장SBS

다수의 세력이 김부장 한 사람을 제거하기 위해 동시에 움직이는 설정은 <김부장>의 블록버스터급 스케일을 완성한 핵심 요소였다. 딸을 향한 왜곡된 애정에 사로잡힌 주강찬 뿐만 아니라 대한민국 정보 기관과 북한 모두 김부장을 제거 대상으로 규정하면서 극의 긴장감은 매회 최고조로 치달았다.

여기에 개인적인 원한을 품은 북한 66호 요원의 친동생(김성규 분) 등 다양한 적대 세력이 연이어 등장하며 극에 긴장감을 더했다. 이러한 구성은 자칫 산만하게 흐를 수도 있었지만, 결과적으로는 김부장과 동료들의 압도적인 전투력을 더욱 돋보이게 만드는 장치로 기능했다.

한 명의 주인공을 향해 수많은 세력이 동시에 움직이는 구도는 매회 영화 같은 스케일을 만들어내며 작품의 몰입도를 높였다. 다만 박진철과 성한수의 자녀까지 인질로 삼아 3인의 아버지들이 서로를 향해 주먹을 휘두르게 만든 최종회의 설정은 억지스럽다는 평가도 적지 않았다.

예상대로 주강찬을 비롯한 악의 세력은 제거되긴 했지만 "불필요한 고구마 전개", "왜 마지막에 재를 뿌리나?"라는 반응이 유튜브 공식 영상 댓글로 이어졌고, 이는 <김부장>이 남긴 몇 안 되는 아쉬움으로 꼽힌다.

또 한번 입증한 '권선징악' 성공법칙
SBS 금토 드라마 '김부장
SBS 금토 드라마 '김부장SBS

그럼에도 <김부장>은 한동안 드라마의 중심에서 다소 멀어졌던 중년 아빠 캐릭터를 다시 전면에 내세우며 의미 있는 변화를 만들어냈다. 이를 통해 같은 세대의 시청자들에게는 동질감을, 젊은 시청자들에게는 새로운 장르적 재미를 선사하며 세대를 아우르는 흥행에 성공했다.

익숙한 설정과 흥미진진한 이야기 구성이 절묘하게 맞물리면서 <김부장>은 매회 마블 히어로 못지않은 압도적인 존재감을 발휘했다. 부성애라는 보편적인 감정과 통쾌한 정의 구현은 극 중 인물들에게 마치 '인피니티 스톤'과 같은 힘으로 작용했고, 여기에 속도감 넘치는 액션과 배우들의 탄탄한 연기, 군더더기 없는 전개가 더해지며 시청자들에게 끝까지 흔들리지 않는 신뢰를 안겼다.

결국 <김부장>은 '권선징악'으로 귀결되는 SBS 금토드라마의 전통을 또 한번 멋지게 계승했다. 이를 통해 향후 또 하나의 인기 시즌제 드라마로 발전할 가능성까지 입증하는등 일석이조 이상의 성과를 거두었다. 이제 <김부장>은 단순한 흥행작을 넘어 TV+OTT 무대를 화려하게 빛낸 2026년 최고의 드라마로 시청자들의 기억 속에 오랫동안 남아있을 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그(https://blog.naver.com/jazzkid)에도 실립니다.
김부장

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