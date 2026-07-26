'5경기 만에 QS' 원태인, "야구가 너무 어렵다"

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큰사진보기 ▲5경기 만에 QS 투구를 선보인 원태인, 야구를 하기 싫을 정도로 스트레스를 많이 받았다고 한다 삼성라이온즈

경기 종료 후 원태인은 방송 인터뷰를 통해 "요즘 야구가 너무 어렵다는 것을 많이 느낀다"라며 무거운 소감을 밝혔다. 이어서 "팀 분위기가 너무 좋아서 그 분위기에 폐만 끼치지 말자는 마인드로 경기에 임했다. 그래서 큰 욕심 내지 않고 '6이닝만 던져보자'라는 마인드로 경기를 임했는데, 다행히도 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.



이번 경기 전까지 최근 4경기에서 원태인은 1승을 거뒀지만, 평균자책점이 5.40으로 다소 높았다. 출루 허용률(1.60)부터 피안타율(0.333), 피OPS(0.858) 등 세부 지표도 좋지 않았다. 마음 고생도 많이 했었다.



이에 대해선 "문제점을 찾으려고 노력했는데, 결국 찾지를 못했다. 공도 작년보다 좋아졌다는 이야기가 많았음에도 운이 따라주지 않아서 스스로에 대한 자신감이 많이 떨어졌다. 그러다 보니, 타자와의 승부에서도 소극적으로 가게 되었다"라며 이전 등판에서의 본인에 대해 반성하는 모습을 보였다.



이어서 "이번 경기에서는 안타를 맞더라도 적극적으로 승부를 해서 결과를 한 번 만들어보자는 생각으로 투구를 했는데, 그게 돌파구가 된 거 같다. 다음 등판 때도 그런 마인드를 가지고 투구를 해야 할 것이다"라고 말했다.



마지막으로 삼성 팬들에게 "욕도 많이 먹고 힘든 시간도 많았지만, 기다리면서 응원해주시는 삼성 팬들이 많다는 걸 요즘 많이 느낀다. 그분들께 조금이나마 보답하고 싶어서 더 열심히 준비하고 있는 것 같다. 무더운 날씨 속에서 야구장에 찾아와 응원해주는 삼성 팬들 덕분에 선수단 모두가 힘을 내고 있다. 시즌 끝날 때까지 더 응원해주시면, 마지막에는 가장 높은 곳에서 있을 수 있도록 하겠다"라고 말했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 5경기 만에 QS 투구를 선보인 원태인, 야구를 하기 싫을 정도로 스트레스를 많이 받았다고 한다경기 종료 후 원태인은 방송 인터뷰를 통해 "요즘 야구가 너무 어렵다는 것을 많이 느낀다"라며 무거운 소감을 밝혔다. 이어서 "팀 분위기가 너무 좋아서 그 분위기에 폐만 끼치지 말자는 마인드로 경기에 임했다. 그래서 큰 욕심 내지 않고 '6이닝만 던져보자'라는 마인드로 경기를 임했는데, 다행히도 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.이번 경기 전까지 최근 4경기에서 원태인은 1승을 거뒀지만, 평균자책점이 5.40으로 다소 높았다. 출루 허용률(1.60)부터 피안타율(0.333), 피OPS(0.858) 등 세부 지표도 좋지 않았다. 마음 고생도 많이 했었다.이에 대해선 "문제점을 찾으려고 노력했는데, 결국 찾지를 못했다. 공도 작년보다 좋아졌다는 이야기가 많았음에도 운이 따라주지 않아서 스스로에 대한 자신감이 많이 떨어졌다. 그러다 보니, 타자와의 승부에서도 소극적으로 가게 되었다"라며 이전 등판에서의 본인에 대해 반성하는 모습을 보였다.이어서 "이번 경기에서는 안타를 맞더라도 적극적으로 승부를 해서 결과를 한 번 만들어보자는 생각으로 투구를 했는데, 그게 돌파구가 된 거 같다. 다음 등판 때도 그런 마인드를 가지고 투구를 해야 할 것이다"라고 말했다.마지막으로 삼성 팬들에게 "욕도 많이 먹고 힘든 시간도 많았지만, 기다리면서 응원해주시는 삼성 팬들이 많다는 걸 요즘 많이 느낀다. 그분들께 조금이나마 보답하고 싶어서 더 열심히 준비하고 있는 것 같다. 무더운 날씨 속에서 야구장에 찾아와 응원해주는 삼성 팬들 덕분에 선수단 모두가 힘을 내고 있다. 시즌 끝날 때까지 더 응원해주시면, 마지막에는 가장 높은 곳에서 있을 수 있도록 하겠다"라고 말했다. 삼성라이온즈 선발투수 푸른피의에이스 원태인 QS투구 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 진격의 마법사 군단, '천적' 김진욱도 무너뜨릴까

25일 두산전 6이닝 1실점으로 호투한 삼성 선발 원태인6월 16일 키움전 이후 5경기 만에 QS 투구를 선보였다. 우리가 알던 '푸른 피의 에이스' 모습으로 돌아왔다. 그의 활약에 힘을 입어 삼성은 두산을 4-1로 꺾고 1위 자리를 지켰다. 삼성 승리의 주역, 선발투수 원태인이었다.원태인은 25일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산과의 경기에서 선발로 나왔다. 결과는 6이닝 6피안타 무4사구 4탈삼진 1실점(1자책)으로 호투했다. 두산 선발 잭로그(6이닝 4실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.시작은 좋지 않았다. 1회말 2사 이후 박준순에게 2루타를 맞으며 득점권 위기를 자초했다. 설상가상 양의지에게도 1타점 적시 2루타를 맞으며 선취점을 헌납했다. 다행히 안재석을 땅볼로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회에는 1사 이후 정수빈에게 내야 안타를 허용했다. 하지만 1루 주자 정수빈의 견제사와 김대한의 3루수 직선타 아웃이 나오면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.3회를 삼자범퇴로 막은 원태인은 4회 1사 이후 양의지에게 중전 안타를 허용했다. 하지만 안재석을 뜬공, 세베리노를 삼진으로 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 5회에는 2사 이후 이유찬에게 좌전 안타를 허용했다. 하지만 김민석을 2루수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회에는 1사 이후 박준순에게 안타를 허용했다. 이어서 양의지의 땅볼 타구가 나오면서 2사 2루가 되었다. 1회 이후 오랜만에 맞이하는 득점권 위기 상황이었다. 하지만 안재석을 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회까지 투구 수는 88개로 1이닝을 더 맡길 법도 했지만, 삼성은 7회부터 불펜을 가동하기로 했다. 원태인의 선발 임무는 6회에서 마무리 되었다.삼성 불펜도 안정적인 투구를 선보였다. 7회에는 우완 이승현, 8회에는 좌완 이승민, 9회에는 마무리 김재윤이 1이닝 무실점을 기록하며 원태인과 팀의 승리를 지켜냈다.