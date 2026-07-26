'5경기 만에 QS' 원태인, "야구가 너무 어렵다"

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25일 두산전 6이닝 1실점으로 호투한 삼성 선발 원태인삼성라이온즈
6월 16일 키움전 이후 5경기 만에 QS 투구를 선보였다. 우리가 알던 '푸른 피의 에이스' 모습으로 돌아왔다. 그의 활약에 힘을 입어 삼성은 두산을 4-1로 꺾고 1위 자리를 지켰다. 삼성 승리의 주역, 선발투수 원태인이었다.
원태인은 25일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산과의 경기에서 선발로 나왔다. 결과는 6이닝 6피안타 무4사구 4탈삼진 1실점(1자책)으로 호투했다. 두산 선발 잭로그(6이닝 4실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.
시작은 좋지 않았다. 1회말 2사 이후 박준순에게 2루타를 맞으며 득점권 위기를 자초했다. 설상가상 양의지에게도 1타점 적시 2루타를 맞으며 선취점을 헌납했다. 다행히 안재석을 땅볼로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.
2회에는 1사 이후 정수빈에게 내야 안타를 허용했다. 하지만 1루 주자 정수빈의 견제사와 김대한의 3루수 직선타 아웃이 나오면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.
3회를 삼자범퇴로 막은 원태인은 4회 1사 이후 양의지에게 중전 안타를 허용했다. 하지만 안재석을 뜬공, 세베리노를 삼진으로 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 5회에는 2사 이후 이유찬에게 좌전 안타를 허용했다. 하지만 김민석을 2루수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
6회에는 1사 이후 박준순에게 안타를 허용했다. 이어서 양의지의 땅볼 타구가 나오면서 2사 2루가 되었다. 1회 이후 오랜만에 맞이하는 득점권 위기 상황이었다. 하지만 안재석을 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
6회까지 투구 수는 88개로 1이닝을 더 맡길 법도 했지만, 삼성은 7회부터 불펜을 가동하기로 했다. 원태인의 선발 임무는 6회에서 마무리 되었다.
삼성 불펜도 안정적인 투구를 선보였다. 7회에는 우완 이승현, 8회에는 좌완 이승민, 9회에는 마무리 김재윤이 1이닝 무실점을 기록하며 원태인과 팀의 승리를 지켜냈다.