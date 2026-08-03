'오디세이' 속 무너지는 세계, 이 영화 꼭 봐야 합니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
가히 천재적 자질이 엿보이는 데뷔작 <메멘토>로 출발했다. 완결됐다 여겼던 <배트맨> 시리즈를 다크나이트 트릴로지로 할리우드의 복판에 우뚝 세웠다. <인셉션>으로 시간과 공간을 영화세계 안에서 자유자재로 비틀었고, <인터스텔라>로 관객으로 하여금 세계의 극한으로 나아가는 감각을 맛보게 했다. 뻗어나가기만 했던 관심이 <덩케르크>와 <오펜하이머>에서 역사의 지난 순간으로 되돌아가 오늘의 관객을 과거와 마주하게 했단 건 의외의 결정이었을까. 감독 크리스토퍼 놀란의 현재 선택은 <오디세이>다.
서양 문화의 원류라고까지 일컬어지는 그리스로마 문명, 그 문명이 낳은 최고의 걸작 중 한 축인 대서사시를 놀란이 자신 있게 집어 들었다. 이제껏 수많은 감독과 작가가 <오디세이>를 제 작품 안에 들여놓았다. 때로는 상징으로, 때로는 소품처럼 반영된 <오디세이>는 지난 문명이 낳은 시와 그 아래 깔린 세계관이 얼마만큼 광활하고 풍요로운지 확인케 했다. 그러나 누구도 감히 이 작품을 전면으로 끄집어내 제작하진 않았으니, 그건 결코 이야기가 낡고 늙어서가 아니다. 크리스토퍼 놀란에겐 있고 다른 이들에겐 없는 어떤 오만과 패기가 그를 이 작품으로 이끌었으리라고 믿는다.
그리스 문명이 에게해를 넘어 지중해 동편에서 전성기를 꽃피웠을 그 옛날에도 고전으로 읽혔던 <오디세이>다. 족히 2800년쯤 떨어진 오늘에 이르러서 어떤 유효함을 전할 수 있을까. 바로 그것이 2026년 영화계 최대 야심작 <오디세이>의 제일가는 고민이었을 테다.