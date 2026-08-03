'오디세이' 속 무너지는 세계, 이 영화 꼭 봐야 합니다

▲오디세이스틸컷 유니버설 픽쳐스

신화와 역사가 현실을 가리킬 때



지난 시대의 질서가 그저 바다 건너 정체불명의 야만인들에게 위협받는 건 아니다. 그를 걱정하며 빈 왕좌를 채우라는 이들은 과연 질서를 수호하며 순응하는 이들인가. 그렇지 않음을 영화는 세심하게 드러낸다. 주인 없는 성에 눌러 앉아 그 양식을 축내는 손님은 주인의 아내와, 주인의 영지와, 주인의 군대를 탐낸다. 그건 그대로 크세니아에 반하는 것이지만 누구도 그를 입 밖으로 꺼내어 말하지는 않는다. 철칙은 녹슬었어도 철칙이니까.



지난 시대를 떠받쳐온 질서는 그리스 번영의 상징이다. 지중해 무역으로 번영한 그리스 국가들에 외지와의 교류는 문명의 근간이었다. 그 근저엔 나와 다른 이를 기꺼이 맞아들이는 신뢰가 자리한다. 내가 받고자 하는 대로 남을 대하는 것, 나그네를 정성껏 대접하는 것이 신뢰의 초석이다. 그 철칙을 통해 한 세계가 문화를 꽃피웠고, 오디세우스는 그 시대의 붕괴를 우려한다. 제우스의 법을 무시하는 새로운 이들이 나타나고 있다는 걸, 그로부터 지난 시대의 질서와 번영이 무너지는 걸 두려워한다.



우리 시대는 2차 대전 이후 세워진 국제질서에 터 잡아 오늘에 이르렀다. 산업혁명과 민주주의, 평화와 번영으로 빛나던 문명이 두 차례 유례없는 큰 전쟁을 치른 뒤 새로운 체계를 구상한 결과였다. 국제협력 증진과 세계평화를 기치로 국제연합(UN) 등 세계기구를 창설했고, 국제법과 국제사법재판소 체계 또한 정비했다.



전쟁마저도 법으로 규제하며 어떠한 경우에도 해서는 안 될 전쟁범죄 행위를 명시했다. 그로부터 완전하진 않아도 비교적 큰 전쟁이 없는 번영의 시대가 이어졌다. 반세기 넘게 작동해 온 이 체제 아래서 경제와 문화, 기술과 과학이 꽃폈다. 가히 문명의 절정이라 해도 좋았을 테다.



이제 그 시대가 종언을 고하는 듯하다. 패권국인 미국과 2차대전 홀로코스트 피해당사자인 유태인이 세운 이스라엘이 벌써 수차례 국제법을 어겨가며 전쟁을 일으켰다. 러시아와 우크라이나 전쟁은 벌써 5년째 잦아들지 않고 있고, 죽고 다치는 이가 끊임없이 늘어간다. 미국은 66개에 이르는 국제기구와 협약을 탈퇴했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이스라엘이 결성한 중동평화위가 UN을 대체할 수 있다고 공언한다.



<오디세이> 속 무너지는 그리스 세계에 대한 우려, 그럼에도 다시 희망을 지피려는 오디세우스의 분투는 그렇게 오늘의 세계와 관계 맺는다. <덩케르크>와 <오펜하이머>에 이어 <오디세이>에서까지 크리스토퍼 놀란은 국제사회와 세계안녕을 향한 절망과 희망의 단초를 내보인다.



묻는다. 당신은 이로부터 무엇을 보려는가?



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