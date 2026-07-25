진격의 마법사 군단, '천적' 김진욱도 무너뜨릴까

롯데자이언츠

KT 타선이 공략해야 할 롯데 선발 김진욱KT 타선은 '사직 스쿠발'로 불리는 롯데의 좌완 에이스 김진욱을 얼마만큼 공략하느냐가 관건이다. 김진욱은 이번 시즌 17경기 5승 4패 평균자책점 3.07을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 19일 삼성전에서 5이닝 3실점(3자책)을 기록하며 승패 없이 물러났다.이번 시즌 김진욱은 KT 킬러로 군림하고 있다. KT 상대로 2경기 2승 무패 평균자책점 0.63으로 극강이다. 14.1이닝 동안 1실점(1자책)에 그쳤다. 출루 허용률(0.70)부터 피안타율(0.160), 피OPS(0.448) 등 세부 지표도 좋다.실제로 올해 김진욱 상대로 KT 주축 타자들이 고전한 편이다. 베테랑 김현수(5타수 무안타)를 필두로 최원준(3타수 무안타), 힐리어드(6타수 1안타 1홈런 1타점 1득점) 등 선수 개개인의 성적이 그 증거다. 상승세를 이어가기 위해서는 타자들의 분발이 요구된다.2021년 이후 5년 만에 다시 대권을 노리는 KT. 1위 삼성과의 격차도 2.5게임 차이에 불과하다. 그러기 위해서는 승리를 많이 거둬 격차를 줄여나가야 한다. '천적' 김진욱을 꺾고 KT는 상승세를 이어갈 수 있을지 주목된다.