독일 대표팀 맡은 클롭의 폭탄선언 "감독 커리어의 마지막"

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위르겐 클롭 감독'명장' 위르겐 클롭 감독이 마침내 '전차군단' 독일 국가대표팀의 새로운 사령탑으로 부임했다.독일축구협회(DFB)는 24일(한국시각) 클롭 감독과 4년 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 클롭 감독은 독일을 이끌고 2028 유럽축구선수권대회와 2030 국제축구연맹(FIFA) 월드컵에 도전한다.독일은 월드컵에서만 통산 4회 우승에 빛나는 전통의 축구 강호다. 하지만 2014년 브라질월드컵 우승 이후로는 서서히 하락세를 드러냈다. 2018년 러시아 대회와 2022 카타르 대회에서 연이어 조별리그에서 탈락하는 수모를 당했다. 명예회복을 기대했던 2026 북중미 대회에서는 오랜만에 조별리그 통과에는 성공했으나 32강에서 강호라고 할수 없는 파라과이에게 승부차기 끝에 덜미를 잡히며 3회 연속 16강진출에 실패했다.율리안 나겔스만 전 감독은 북중미월드컵 이후 빗발치는 비난과 압박을 이기지 못하고 사퇴했다. 사실상의 경질이었다. 이로서 독일은 지난 2023년 전임자인 한지 플릭 감독의 경질에 이어 2회 연속으로 감독이 계약기간을 채우지 못하고 물러나는 불명예스러운 역사를 다시 썼다 이전까지 독일에서 대표팀 감독이 임기를 채우지 못하고 중도에 경질된 적은 단 한번도 없었으나, 123년만에 기록이 깨졌다. 그만큼 독일 축구계가 얼마나 큰 위기의식을 느끼고 있는지를 보여준다.독일의 구세주로 등장하게 된 위르겐 클롭 감독은 과거 리버풀과 마인츠, 도르트문트 등을 성공적으로 이끌었던 세계적인 명장이다.잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 1회, 독일 분데스리가 우승 2회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 무대 우승 1회 등 수많은 성과를 남겼다. 2024년 여름, 리버풀 감독에서 물러난 이후로는 글로벌 기업인 레드불의 국제 축구 사업 분야를 총괄하는 직위를 맡으며 감독직과는 거리를 두고 있었다.클롭은 뛰어난 리더십과 친화력, '게겐프레싱'으로 대표되는 확고한 전술적 철학 등을 바탕으로 동시대를 풍미한 펩 과르디올라(전 맨체스터 시티)와 함께 현대축구를 대표하는 최고의 감독중 한 명으로 꼽힌다. 다만 아직까지 대표팀을 이끌어 본적은 없다.클롭은 이미 2023년 한지 플릭 감독이 경질되었을때도 차기 독일 감독 후보로 유력하게 거론된 바 있다. 하지만 당시에는 리버풀 감독직을 맡고 있었기에 소속팀에 집중하고 싶다는 이유로 끝내 고사하면서 나겔스만 감독이 지휘봉을 넘겨받았다. 현재는 맡고 있는 팀이 없어서 운신의 폭이 비교적 자유롭고, 레드불과의 계약도 상호합의로 원만하게 정리했다. 클롭 감독은 휴식기를 거치며 독일 대표팀에 관심을 여러 차례 숨기지 않으면서 이제는 '때가 되었다'는 여론이 고조된 상태였다.클롭의 클럽지도자 커리어를 돌아봐도 대부분 몰락한 팀들을 맡아 과감한 리빌딩을 통하여 다시 정상급으로 끌어올리는데 탁월한 역량을 발휘한 바 있으며,선수들 사이에서 인망도 높다. '녹슨 전차군단'이라는 오명을 듣고 있는 독일 대표팀을 재건하기에 클롭이 가장 적합한 인물이라는 평가를 받고 있는 이유다.클롭 감독은 대표팀 감독 취임 기자회견에 참석하여 "독일 대표팀 감독이라는 직책은 정말 막중한 자리다. 오랜 세월 동안 내가 독일 대표팀을 맡는다는 것은 상상할 수 없었다. 그리고 지금이 대표팀을 맡을 가장 적기라고 판단했다"는 소감을 전하며 "독일 대표팀은 다른 어떤 것보다도 독일 국민을 하나로 만들 수 있다고 생각한다. 국민이 믿고 지지할 수 있는 팀을 만들 것"이라는 각오를 밝혔다.하지만 클롭 감독은 현재 독일 대표팀의 현 주소에 대해서는 냉정하게 진단했다. 클롭 감독은 "지금의 우리가 프랑스만큼 훌륭한가? 킬리안 음바페나 우스만 뎀벨레 같은 선수가 있는가? 대답은 '아니오'다. 지금 우리는 세계 1위가 아니다. 피파 랭킹 상으로도 우리보다 앞서 있는 11개의 팀이 있다(독일 피파랭킹 12위)."라며 독일 대표팀의 전력과 위상이 더 이상 예전같지 않다고 평가했다.그럼에도 불구하고 "우리는 여전히 그들을 이길 수 있다.프랑스, 스페인, 아르헨티나와 같은 강팀을 의식하지 말고, 우리가 스스로 어떻게 축구를 하는지 돌아보는 것이 더 중요하다. 우리의 축구 방식을 통해 그런 강팀들을 이길 수 있게 만들어야 한다"라는 포부를 전했다.한편으로 클롭 감독은 대표팀 감독으로서 첫 공식석상부터 언론과 팬들을 향한 거침없는 발언으로 눈길을 끌었다. 클롭 감독은 외부에서 '선넘는 감독 흔들기'를 하지말라며 "언제든 사임할 준비가 됐다"는 강력한 경고성 메시지로 기선을 제압했다.클롭 감독은 "당신들이 나를 더이상 원하지 않는 날이 오거나, 독일축구협회에서 나를 형편없다고 판단한다면 언제든 위약금 없이 대표팀을 떠나겠다"고 선언하면서 "내 가족을 건드리거나 선을 넘는다면 그때도 떠날 것"이라고 폭탄발언을 터뜨렸다. 신임 감독이 처음 대표팀에 부임하자마자 장및빛 전망이나 포부보다 '사퇴 가능성'을 강하게 언급한 것은 대단히 이례적이다.클롭 감독은 월드컵 당시 전임 율리안 나겔스만과 토마스 투헬(잉글랜드 대표팀) 같은 동료 독일 감독들이 겪었던 사례를 언급했다. 이들은 대표팀을 이끌면서 극성팬들의 도를 넘어선 비난과, 언론의 과도한 취재관행으로 사생활과 가족까지 곤욕을 치러야했다. 클롭 감독 역시 독일 대표팀 감독 후보로 거론되며 일거수일투족이 뜨거운 관심을 받았고 부임 전부터 여러가지 추측성 보도에 시달리기도 했다.클롭 감독은 "그럼에도 이 일을 맡았다. 팀에 뭔가 문제가 있다면 나를 향한 비판은 얼마든지 받아들이겠다. 축구에 대한 비판은 수용한다. 대신 언론도 정확한 내용을 더 신경써달라"고 당부했다.또한 클롭 감독은 독일 대표팀이 자신의 지도자 경력에 마지막 팀이 되기를 원한다는 각오도 밝혔다. 그는 "내게 독일 국가대표팀 이후의 커리어는 없다. 대표팀이 지도자 커리어에서 이상적인 하이라이트가 되길 바란다"고 선언했다.다혈질에 원칙주의자인 클롭 감독은 언론과 팬들에게도 할말은 하는 강직한 성격으로도 유명하다. 그만큼 주변의 눈치를 보지 않고 소신대로 대표팀을 운영하겠다는 클롭 감독의 굳은 의지를 엿볼수있는 대목이다.클롭의 독일 대표팀 감독 데뷔전은 오는 9월 열리는 네덜란드와의 경기가 될 것으로 보인다. 배수의 진을 치고 조국의 대표팀을 재건하기 위하여 나선 클롭 감독의 '마지막 도전'은 과연 성공할 수 있을까.