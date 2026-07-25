42세 르브론 제임스, 필라델피아서 5번째 우승 도전

AFP/연합뉴스

르브론 제임스미국 프로농구(NBA) 역대 최다 득점기록을 보유한 '레전드' 르브론 제임스가 자신의 재능을 필라델피아 세븐티식서스로 가져가게 됐다.ESPN 등 미국 언론들은 지난 24일(한국시간) "르브론 제임스가 필라델피아 세븐티식서스와 2년 총액 800만 달러(약 110억 원) 계약을 맺었다"고 일제히 보도했다. 제임스 역시 자신의 SNS를 통하여 필라델피아행을 발표했다.이로서 42세의 제임스는 다음 시즌 NBA 역사상 최초로 24번째 시즌을 맞이하는 선수가 됐다.1984년생인 제임스는 NBA에서만 무려 23시즌을 뛰면서 정규리그 기준 통산 득점(4만3241점)과 출전 시간(6만710분), 출전 경기수(1612경기) 1위 기록을 보유한 '살아있는 전설'이다. 2003년 클리블랜드 캐벌리어스에 데뷔하여, 마이애미 히트, LA 레이커스를 거치며 각기 다른 세 소속팀에서 총 4번의 NBA 파이널 우승을 차지했다. 미국 농구 국가대표로도 오랫동안 활약하며 3번의 금메달을 목에 걸었다. 제임스는 '농구황제' 마이클 조던과 함께 NBA 역사상 최고의 선수(GOAT)중 한명으로도 거론되고 있다.2018-2019시즌을 앞두고 레이커스에 입단한 이후로는 지난 시즌까지 8시즌을 뛰며 평균 25.9점, 7.9어시스트, 7.7리바운드로 활약했다. 2019-2020시즌에는 레이커스의 마지막 챔피언결정전 우승을 이끌었다. 또한 2023년 2월에는 레이커스의 또다른 전설인 대선배 카림 압둘자바를 넘어 NBA 역대 최다득점 1위로 올라섰으며, 2024년 3월에는 역대 최초로 4만 득점 고지를 돌파했다. 같은 해 아들 브로니 제임스가 레이커스에 지명되어 함께 코트 위를 누비게 되면서 NBA 최초 '부자 동반 출전'이라는 진기록까지 세웠다.하지만 천하의 제임스도 불혹을 넘어서면서 잔부상이 많아지며 출전시간이 줄어들고 결장하는 횟수도 늘어났다. 2025년 2월에는 레이커스가 초대형 트레이드를 통해 댈러스 매버릭스에서 또다른 슈퍼스타 루카 돈치치를 영입하면서, 자연스럽게 제임스는 레이커스의 에이스 자리에서 내려왔다.레이커스에서의 마지막 시즌이 된 2025-2026시즌, 제임스는 돈치치와 오스틴 리브스에 이어 '3옵션'으로 내려오며 달라진 역할을 기꺼이 받아들였다. 돈치치와 리브스가 정규시즌 막판 연이은 부상을 당해 이탈하자 플레이오프에서는 다시 '1옵션' 으로 복귀했다. 제임스는 정규시즌 평균 20.9점, 6.1리바운드, 7.2어시스트를 기록하며 불혹을 넘긴 나이에도 여전한 기량을 뽐냈다. 데뷔 이후 23시즌 연속 평균 20점 이상을 기록했고, 22시즌 연속 올스타에도 선정됐다. 하지만 소속팀 레이커스는 지난 5월 오클라호마시티 선더와의 서부 콘퍼런스 준결승서 4전 전패로 탈락했다.지난 시즌 종료 후 제임스의 은퇴와 현역 연장 여부를 놓고, 그리고 거취를 두고 무수한 소문이 무성했다. 시즌이 끝난 뒤 4번째 FA자격을 얻게 된 제임스는 고심 끝에 다시 한번 현역연장을 선택하면서, 지난 1일 LA 레이커스와의 동행을 마감한다는 소식을 전했다.레이커스는 이제 노쇠한 제임스 대신 돈치치와 리브스를 중심으로 팀을 재편하기를 원했고, 제임스는 새로운 도전을 원했다. 레이커스는 구단 공식 SNS를 통하여 "역사상 가장 위대한 선수중 한 명"이라며 그동안 제임스의 헌신에 대한 감사를 전했고, 제임스 역시 "레이커스 유니폼을 입을 수 있었던 것은 진정한 영광이었다"고 화답하며 서로 우호적인 작별을 선택했다.40대를 넘긴 나이에도 불구하고 제임스의 주가는 여전히 높았다. 제임스의 친정팀 클리블랜드와 마이애미를 비롯하여 또다른 슈퍼스타 스테판 커리가 있는 골든스테이트 워리어스, 우승권에 도전할 전력을 갖춘 필라델피아 세븐티식서스와 샌안토니오 스퍼스 등이 제임스의 영입을 노리는 유력한 후보로 거론됐다.제임스의 스타성과 기량이 여전히 뛰어나기 때문에 여러 구단들이 제임스에게 적극적으로 영입제안에 나섰다. 커리는 "르브론과 내가 한 팀에서 뛰게된다면 NBA 역사에서 매우 특별한 스토리가 될 것"이라며 공개적으로 합류를 권하는 러브콜을 보내기도 했다. 마이애미는 제임스와의 계약 성사가능성을 대비하던 도중 '입단 기자회견' 라이브 스트리밍 사전 예약 링크를 실수로 올렸다가 삭제하는 해프닝도 있었다. 올시즌 FA 선수 중에서도 제임스에 관련된 관련 소문이나 뉴스가 다른 선수들에 비해 압도적으로 많을 정도였다.당초 많은 이들은 제임스의 유력한 행선지로 고향팀인 클리블랜드를 예상했다. 제임스는 오하이오주 애크런 출신으로 클리블랜드에서 NBA 경력을 시작했고, 두 번에 걸쳐 NBA 경력 중 가장 긴 12시즌이나 소화했다. 2016년에는 구단 역사상 첫 우승을 안기고 "클리블랜드, 이건 너를 위한 우승이야(Cleveland!! This is for you)!"라는 유명한 어록을 남기기도 했다.클리블랜드는 에이스 도노반 미첼을 중심으로 올해 8년만에 컨퍼런스 파이널에 진출하는 호성적을 거뒀으나, 뉴욕 닉스에게 패하며 NBA 파이널행에는 실패했다. 여기에 제임스가 합류하면 다음 시즌에는 우승에 도전할만한 전력을 갖출 수 있다는 전망이었다. 팀의 최고 레전드가 고향으로 돌아와 선수 생활을 마무리하면서 어쩌면 우승까지도 도전할 수 있기에 서사 면에서 가장 매력적인 카드였다.NBA 레전드 찰스 바클리는 "제임스가 말년에 우승을 쫒아 아무 연고도 없는 다른 팀으로 가는 것은 그의 커리어를 마무리하는 방식으로 어울리지 않는다"면서 "그가 태어나서 성장했고, 농구에 큰 족적을 남긴 클리블랜드로 돌아가 커리어를 끝내는 것이 가장 완벽한 결말"이라며 제임스의 클리블랜드행을 강력하게 주장하기도 했다하지만 결과적으로 제임스의 최종 선택은 이전까지 특별한 연결고리가 없었던 필라델피아행이었다. 이로서 제임스는 클리블랜드에서 LA 레이커스로 이적한 이후, 8년만에 동부컨퍼런스로 다시 돌아오게 됐다. 제임스가 이전보다 낮아진 연봉을 감수하면서도 연고도 없는 필라델피아행을 선택한 이유는, 그만큼 커리어 막바지에 한번더 '우승'을 갈망한다는 의미로 해석되고 있다.제임스의 NBA 4번째 소속팀이 된 필라델피아는 모제스 말론, 윌트 체임벌린, 앨런 아이버슨, 찰스 바클리 등 NBA 역사를 빛낸 레전드 선수들이 대거 거쳐간 구단이다. 총 3번의 파이널 우승을 기록했지만 마지막 우승은 1983년으로 무려 43년전이다. 지난 시즌에는 45승 37패를 기록하며 플레이오프 2라운드에 진출했지만, 챔피언을 차지한 뉴욕 닉스에 4전 전패로 밀리며 탈락했다.필라델피아는 정규리그 최우수선수(MVP) 출신의 센터 조엘 엠비드와 올스타 가드 타이리스 맥시가 건재하다. 여기에 올여름 보스턴 셀틱스에서 제일런 브라운을 데려온 데 이어, 제임스까지 영입하며 다음 시즌 초호화 라인업으로 단숨에 강력한 우승 후보로 떠오르게 됐다. 제임스는 필라델피아에서 포인트포워드로 경기 운영과 득점 지원을 맡을 전망이며, 풍부한 경험을 바탕으로 늘 단기전에 약한 모습을 보였던 필라델피아의 약점을 메워줄 존재로 꼽힌다.부상이 잦은 엠비드의 건강이 유지되고, 제임스가 노쇠화 우려를 딛고 건재하다면 충분히 우승이 가능한 전력으로 꼽힌다.이미 선수로서 모든 것을 이룬 제임스의 커리어 마지막 남은 목표는, 마이클 조던과의 GOAT 경쟁을 따라잡는 것이다. 제임스는 대부분의 NBA 누적 기록에서 역사를 갈아치우며 최정점에 올랐지만, 통산 우승과 파이널 MVP 횟수(조던 6회) 등에서 조던에게 밀린다.제임스는 종종 스스로를 여러 차례 GOAT라 자칭할 만큼 자부심이 강한 것으로 유명하다. 하지만 현지 전문가들은 대체로 '역대 최고 선수' 논쟁에서 조던을 부동의 1위로 꼽고 있으며 제임스를 '2인자'로 보는 시각이 더 우세한 편이다. 어느덧 선수생활의 황혼기에 접어든 제임스가 그나마 조던과의 격차를 좁힐 수 있는 가능성이 남은 것은 우승 뿐이다.그동안 제임스는 커리어 내내 팀을 이적할 때마다 항상 우승가능성을 우선순위로 두고, 슈퍼스타들과 한팀에서 의기투합하며 우승에 도전할만한 '슈퍼팀'을 구축하는 패턴을 반복했다. 마이애미에서는 드웨인 웨이드와 크리스 보쉬, 클리블랜드에서는 카이리 어빙, 케빈 러브와 빅3를 구축했으며, LA 레이커스에서는 앤서니 데이비스와 함께 우승을 합작한 바 있다.필라델피아는 제임스의 농구인생에서 마지막 소속팀이 될 가능성이 높다. 고향팀 클리블랜드와 마찬가지로 오랫동안 우승에 목마른 팀에서 젊은 선수들과 의기투합하여 은퇴전 마지막 우승에 도전한다는 목표는, 제임스의 화려한 커리어를 마무리할 피날레로서 충분히 매력적인 서사가 될 전망이다.제임스도 SNS에서 우승에 대한 열망을 숨기지 않았다. 그는 "지난 시즌이 끝났을 때는 정말 내 커리어가 끝났다고 생각했다. 하지만 나는 여전히 이 게임을 진심으로 사랑하며, 코트 위에서 보여줄 것이 남아 있다는 결론을 내렸다"면서 "이 시점에 내가 다시 뛰어야 하는 이유는 무엇인가 생각했다. 나는 여전히 농구를 사랑하고 치열하게 경쟁하고 싶다. 또 한 번의 우승 트로피를 들어 올리는 기분을 느끼고 싶다. 내가 필라델피아를 우승할 수 있는 팀으로 만드는데 기여할 수 있다고 믿는다"라고 밝혔다.역대 최고의 선수 중 한 명으로 꼽히는 르브론 제임스가, 필라델피아라는 새로운 무대에서 써 내려갈 커리어의 마지막 장을 과연 어떻게 장식할게 될지, 전 세계 농구 팬들의 시선이 집중되고 있다.