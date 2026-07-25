'2승 1.83' 장유호, 트레이드 '재평가' 시급

한화가 안방에서 LG를 8연패의 수렁에 빠트리며 3연승을 내달렸다.김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 홈경기에서 장단 11안타를 때려내며 8-4로 재역전승을 거뒀다. 후반기를 1무4패로 출발했던 한화는 KIA 타이거즈와의 주중 3연전 위닝시리즈에 이어 LG와의 주말 3연전 첫 경기까지 승리하면서 이날 삼성 라이온즈에게 4-15로 패한 5위 두산 베어스와의 승차를 2.5경기로 줄였다(43승3무44패).1회 선취점을 올린 한화는 5회초 3점을 내주며 역전을 당했지만 5회말 공격에서 무려 7점을 뽑아내는 '빅이닝'을 만들며 승기를 잡았다. 3-3에서 2타점 적시 2루타를 때린 루키 오재원이 결승타의 주인공이 됐고 문현빈과 노시환, 김태연, 이도윤이 나란히 멀티히트를 기록했다. 마운드에서는 5회 선발 박준영을 구원해 1.2이닝을 2피안타 무실점으로 막은 장유호가 약 한 달 만에 시즌 두 번째 승리를 챙겼다.지난 23일에 있었던 하주석과 이형범의 트레이드처럼 선수 1명 간의 맞트레이드도 있지만 선수 여러 명이 포함된 다자 트레이드도 적지 않게 발생한다. 사실 선수 여러 명이 포함된 트레이드에서도 트레이드의 핵심이 되는 선수들은 따로 있고 구단끼리 카드를 맞추면서 규모가 커지는 경우가 대부분이다. 하지만 가끔은 핵심 선수가 아닌 '옵션'으로 함께 이적한 선수가 더 크게 성장할 때도 적지 않다.KIA 타이거즈 시절 뛰어난 구위를 인정 받으면서도 좀처럼 성장하지 못하던 좌완 불펜투수 진해수는 2013년 트레이드를 통해 SK 와이번스로 이적했다가 2년 후 또 한 번의 트레이드로 LG 유니폼을 입었다. SK 시절까진 평범한 불펜투수 중 한 명이었던 진해수는 LG 이적 후 '좌완 스페셜리스트'로 활약했고 KBO리그 역대 4번째로 많은 경기(842경기)에 등판해 4번째로 많은 홀드(157개)를 기록한 투수가 됐다.2017년 4월 KIA와 SK가 4:4 트레이드를 단행했을 때만 해도 KIA는 저평가된 포수 김민식(SSG 랜더스)을 영입하는 것이 최우선 목표였다. 물론 김민식도 2017년 KIA의 주전포수로 활약하면서 한국시리즈 우승에 기여했지만 KIA가 얻은 '알짜배기'는 이명기(SSG 2군 타격코치)였다. 이명기는 2017년 KIA의 주전 우익수 겸 테이블세터로 활약하면서 타율 .332 154안타 9홈런 63타점 79득점으로 최고의 시즌을 보냈다.2024년 11월에는 두산과 롯데 자이언츠가 2:3 트레이드를 단행했는데 당시 양 팀의 핵심 자원은 2022년 신인왕에 선정됐던 불펜투수 정철원과 2023년 신인 드래프트 전체 3순위 출신의 외야 유망주 김민석이었다. 작년 홀드 공동 8위(21개)를 기록했던 정철원은 올해 단 3홀드에 그치고 있지만 정철원과 함께 롯데 유니폼을 입은 전민재가 롯데의 주전 유격수로 활약하며 트레이드의 새로운 중심으로 떠올랐다.작년 7월28일에는 KIA와 NC 다이노스가 3명의 선수를 교환하는 대형 트레이드를 단행했다. 당시 NC가 영입한 선수 중 핵심은 단연 2024년 KIA 우승의 주역이었던 최원준(kt 위즈)이었다. 최원준은 NC 유니폼을 입고 50경기에 출전한 후 FA 자격을 얻어 팀을 떠났지만 NC는 해당 트레이드로 영입한 또 다른 외야수 이우성이 올 시즌 타율 .328 6홈런 40타점 34득점으로 맹활약하면서 최원준 이적의 아쉬움을 달래고 있다.서울고로 진학했다가 더 많은 기회를 얻기 위해 성남고로 전학을 간 장유호는 손동현(kt), 강민성과 함께 성남고의 주축 투수로 활약하다가 2019년 신인 드래프트 2차 2라운드 전체 20순위로 KIA의 지명을 받았다. KIA가 전통적으로 신체 조건이 좋은 유망주를 선호한다는 점을 고려하면 179cm의 크지 않은 신장을 가진 장유호를 상위 순번에 지명한 것은 그만큼 KIA에서 장유호의 가능성을 높게 평가했다는 뜻이다.하지만 장유호는 루키 시즌 13경기에 등판해 평균자책점 7.71을 기록하며 1군에서 인상적인 활약을 하지 못했고 시즌이 끝난 후 곧바로 상무 야구단에 입대했다. 퓨처스리그에서도 좋은 성적을 올리지 못한 장유호는 2021년7월에 전역해 확장 엔트리로 1군에 올라 9경기에서 평균자책점 3.14를 기록하며 가능성을 보였다. 하지만 장유호는 2022년 대부분의 시간을 2군에서 보냈고 1군에선 1경기 등판에 그쳤다.장유호는 2022년 11월 트레이드를 통해 한화로 이적했지만 함께 팀을 옮긴 한승혁(kt)에 가려 크게 주목 받지 못했다. 2023년 1경기에서 2이닝5실점(4자책), 2024년 13경기에서 14이닝18실점(17자책)으로 부진한 장유호는 작년 박상원과 한승혁,정우주,김서현 등 넘치는 우완 불펜투수들에 밀려 한 번도 1군의 부름을 받지 못했다. 그렇게 입단 당시 상위순번으로 지명됐던 장유호는 서서히 '잊힌 유망주'로 전락했다.어느덧 프로 8년 차의 중견 선수가 됐음에도 올 시즌 연봉이 3300만원에 불과한 장유호는 퓨처스리그에서 시즌을 시작했다가 6월 처음으로 1군의 부름을 받았다. 지난 6월20일 삼성전에서 감격적인 프로 데뷔 첫 승을 따낸 장유호는 불펜에서 묵묵히 자신의 역할을 해주고 있다. 그리고 장유호는 24일 LG전에서 5회 1사 후에 등판해 6회까지 13개의 공으로 5개의 아웃카운트를 처리하면서 시즌 두 번째 승리를 따냈다.2022년 장유호와 함께 한화로 이적했던 한승혁은 작년 11월 FA 강백호의 보상선수로 지명을 받고 kt로 이적했지만 올 시즌 35경기에서 3승 2패 10홀드 6.68의 성적으로 필승조로서 아쉬운 활약을 펼치다가 6월29일 팔꿈치 부상으로 1군 엔트리에서 제외됐다. 지난 3년 동안 '한승혁 트레이드의 옵션' 정도로 취급 받았던 장유호가 올 시즌 맹활약을 통해 3년 8개월 전 트레이드를 재평가 받을 수 있는 좋은 기회를 얻었다.