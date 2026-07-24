뮤지컬 '유미의 세포들'이 원작서 지운 딱 한 가지

글로벌 누적 조회수 35억 뷰. 이동건 작가의 웹툰 <유미의 세포들>은 2015년부터 5년간 연재되며 한 시대의 로맨스 서사를 대표했고, 김고은 주연의 드라마로 다시 한 번 흥행을 증명했다. 그 작품이 이번에는 뮤지컬이 되어 무대로 돌아왔다(6월 30일부터 8월 23일까지, 예술의전당 CJ토월극장). 웹툰 영상화를 이끌어온 스튜디오N의 첫 뮤지컬 도전작이기도 하다.
이미 웹툰으로, 드라마로, 애니메이션으로 소비된 이야기다. 그런데 뮤지컬은 이 익숙한 세계에 원작 어디에도 없던 세포 하나를 새로 만들어 넣었다. 이름 대신 숫자로 불리는 견습세포 109. 이 각색의 승부수가 무엇을 겨냥했는지가, 이 작품을 봐야 할 이유의 전부라고 해도 좋다.
웹툰의 오랜 독자였던 나는 궁금했다. 유미의 연애사를 다 아는 관객에게 무대가 무엇을 더 보여줄 수 있을까.
유미가 아닌 세포가 전면에
모든 세포에게는 이름이 있다. 사랑, 이성, 출출, 명탐정, 불안. 이름은 곧 역할이고, 역할은 곧 존재의 이유다. 그런 마을에서 어느 날 이름 없이 숫자로만 불리는 세포가 깨어난다. 자신이 누구인지, 왜 태어났는지 모르는 견습세포 109는 다른 세포들이 분주하게 유미를 위해 일하는 동안 마을 언저리를 서성인다. 끼워달라고 해도 자리가 없고, 돕겠다고 해도 맡길 일이 없다.
이 새 인물이 가능해진 것은 뮤지컬이 원작의 시점을 뒤집었기 때문이다. 웹툰의 주인공은 의심할 여지 없이 유미였다. 유미가 사랑하고 흔들리고 성장하는 동안, 세포들은 그 마음의 풍경을 채색하는 존재였다.
뮤지컬에서 관객이 앉는 곳은 유미의 자리가 아니라 세포들의 자리다. 무대의 대부분은 세포마을이고, 유미의 현실은 그 사이사이 창문처럼 열린다. 남자친구 구웅과의 사이에 오해가 쌓일 때, 관객은 그 장면 자체보다 그 장면을 바라보며 발을 동동 구르는 세포들을 먼저 본다. 제작진이 '전지적 세포 시점'이라 밝힌 구도다.
시점이 바뀌면 질문이 바뀐다. 웹툰이 '유미는 누구를 사랑하게 될까'를 물었다면, 뮤지컬은 '유미의 마음속에서 지금 무슨 일이 벌어지나'를 묻는다. 그 끝에는 사랑 이야기보다 훨씬 오래된 질문이 기다린다. 유미는 자기 자신을 어떻게 대하고 있는가.
마을의 리더인 사랑세포는 유미의 세포 마을에서 가장 중심적인 역할을 한다. 그런데 명랑하고 반짝이는 이 세포는 극이 진행될수록 다른 표정을 드러낸다. 사랑세포에게는 기억이 있다. 오래전 유미가 사랑하는 사람을 잃었을 때 세포마을에 대홍수가 밀려왔던 기억. 그래서 사랑세포의 사랑은 어느 순간부터 사랑의 감정을 방어하게 됐다. 이 사람을 놓치면 안 된다, 홍수가 다시 오면 안 된다, 그러니 무엇이든 해야 한다.
'무엇이든'이라는 말의 무서움을 작품은 정확하게 보여준다. 사랑세포는 구웅의 마음을 붙잡기 위해서라면 유미를 깎는 일도 서슴지 않는다. "참아. 네가 조금만 이해해. 네가 먼저 사과해". 상대를 잃지 않기 위해 자신을 낮추는 모든 순간에 사랑세포는 최선을 다하고 있었다. 그것이 유미를 지키는 길이라 믿으면서, 실은 유미를 조금씩 지우고 있다는 걸 몰랐다.
사랑이 사람을 작아지게 만드는 이야기는 많다. 그러나 그 축소의 주체를 사랑세포라는 캐릭터로 세워두고, 그 세포가 악의가 아니라 상실의 공포 때문에 움직인다는 것을 보여주는 순간, 이 작품은 흔한 연애 서사의 문법을 벗어난다. 사람을 작아지게 만드는 것은 사랑 그 자체가 아니다. 사랑을 잃었던 기억이다.
명탐정은 찾아내고, 불안은 기억한다