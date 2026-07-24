삼각김밥과 알타리김치에서 자본주의의 종말을 읽는 사람들

큰사진보기 ▲배고파서 먹는 김 한 장에도 '자본주의의 쓸쓸함'이라는 거대한 의미를 부여되는 상황 영화 <황해> 스틸컷

생각해 보면 영화 <황해>에서 하정우가 허겁지겁 백반을 먹던 장면도 마찬가지다. 당시 많은 이들이 그 장면을 생존 본능의 상징이나 빈곤의 은유, 혹은 계급사회의 처절한 욕망으로 해석했다. 물론 그런 해석도 가능하다. 하지만 어쩌면 감독은 그저 며칠을 굶은 인물이 배가 고파 정신없이 밥을 먹는 원초적인 모습을 사실적으로 보여주고 싶었을 뿐인지도 모른다.



그런데 관객은 그 한 장면에서 현대 자본주의와 종교, 인류 문명의 종말, 사회 비판까지 읽어내려 애쓴다. 물론 이런 해석이 틀렸다는 뜻은 아니다. 다만 감독이 실제로 의도한 것과 관객이 만들어낸 의미는 엄연히 다를 수 있다는 점은 잊지 않았으면 한다.



영화는 감독이 의도했든 그렇지 않았든, 장면 하나하나와 스토리를 곱씹고 해석할수록 더욱 풍성해질 수 있다. 하지만 모든 영화가 반드시 난해한 퍼즐이어야 하는 것은 아니다. 과도한 해석은 과도한 기대를 낳고, 과도한 기대는 결국 과도한 실망으로 이어질 가능성이 크다.



나는 영화가 주는 정서적인 감동과 직관적인 재미가 감독을 둘러싼 신화로 둔갑하지 않았으면 한다. 때로는 '그냥 그 장면이 좋아서 넣었다'는 창작자의 말이나, '아무런 의미도 없었다'는 결론을 있는 그대로 받아들이는 관객의 여유도 필요하다.



나홍진 감독의 <호프>는 3부작으로 기획된 작품이라고 한다. 이제 겨우 첫걸음을 뗀 작품이라 아직 갈길이 멀다. 벌써부터 모든 것을 해석하려 애쓰고, 정답을 찾으려 지쳐버릴 필요는 없다. 앞으로 펼쳐질 이야기를 조금은 편안한 마음으로 기다리는 것, 그것 역시 영화를 즐기는 또 하나의 방법이 아닐까.

나홍진 호프 에반게리온 매트릭스 HOPE 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 최호림 (cromwell) 내방 구독하기 2023년 4월 1일 만우절, 거짓말처럼 뇌경색이 찾아왔습니다. 재활병원 병상에서 떨리는 손으로 스마트폰 자판을 두드리며 세상과의 대화를 다시 시작했습니다. 투병 3년, 100편이 넘는 기사를 오마이뉴스에 게재하며 오늘도 사람과 삶, 희망의 이야기를 기록하고 있습니다. 이 기자의 최신기사 록의 전설 '오지 오즈번' 떠난 지 1년, 신해철의 말이 떠올랐다

80년대 <백 투 더 퓨처>와 <슈퍼맨>을 보며 주인공의 활약에 순수하게 열광하던 우리 세대는, 어느 순간부터 영화를 볼 때마다 감독이 숨겨놓은 의도를 찾기 시작했다. 아마 그 변화의 출발점에는 일본 애니메이션이 있었던 것 같다.특히 <신세기 에반게리온>은 내게 적지 않은 충격을 안겨준 작품이었다. 작품 속에는 롱기누스의 창을 비롯해 성서에서 차용한 상징과 명칭들이 곳곳에 등장했고, 등장인물들이 쏟아내는 난해한 대사와 복잡한 서사는 단순히 '재미있는 애니메이션'으로 소비하기 어려웠다. 당시에는 관련 자료를 찾아보고, 성서와 신화, 철학까지 들춰보며 작품 속에 숨겨진 의미를 이해하려 애썼다.거기에 세기말 등장한 워쇼스키 감독의 <매트릭스>는 이러한 흐름에 결정적인 영향을 미쳤다. 이제 영화는 직관적인 스토리만 따라가는 것이 아니라 철학과 종교, 상징과 음모론까지 함께 해석해야 하는 대상으로 변했다. 관객들은 영화를 있는 그대로 즐기기보다 화면 곳곳에 숨겨진 의미를 찾아내고, 감독의 의도를 추론하는 데 더 많은 시간을 쏟기 시작했다. 어느새 우리는 '해석 없이는 영화를 볼 수 없는 세대'가 된 것이다.하지만 영화에는 다양한 해석이 존재할 수 있어도 정답은 없다. 어쩌면 그 정답은 감독과 작가만이 알고 있는 영역인지도 모른다. 관객은 작품을 해석할 수는 있지만, 그 해석이 곧 감독의 의도와 일치한다고 단정할 수는 없다.그럼에도 어느 순간부터 감독은 베일에 싸인 예언자처럼 신격화되기 시작했다. 관객은 감독조차 의도하지 않았을 법한 장면에 거대한 의미를 부여하고, 모든 장면을 치밀하게 계산된 메시지로 받아들이는 분위기까지 형성됐다. 어쩌면 가장 중요한 작품을 감상하는 것을 넘어, 감독의 머릿속을 읽어내려는 경쟁이 벌어지고 있는 셈이다.사정이 이렇다 보니 창작자 입장에서는 굳이 모든 해석에 답할 이유도 없어졌다. 오히려 수많은 해석 가운데 가장 마음에 드는 것을 슬쩍 차용해 '맞아요, 제가 의도한 것도 바로 그겁니다'라고 말해도 누구도 반박하기 어려운 상황이 됐다. 정답을 확인할 방법이 없는 만큼, 감독의 한마디는 언제든 새로운 '공식 해석'이 될 수 있기 때문이다.몇 해 전 개봉한 <매트릭스 4>가 그 대표적인 사례였다. 이미 3편에서 이야기가 완결됐는데 굳이 후속작이 필요했느냐는 의문이 많았다. 그럼에도 팬들은 공개된 사진 한 장, 짧은 예고편 하나만으로 수많은 가설을 만들어냈다. 개봉 후에는 호불호가 극명하게 갈렸고, 결국에는 "감독이 후속작을 만들기 싫었는데 영화사가 억지로 제작을 강요했다"는 해석까지 나왔다. 나 역시 영화를 보면서 그런 이야기에 어느 정도 공감하기도 했다.하지만 한편으로는 이런 생각도 들었다. 정말 수백억 원을 투자하는 영화사가 망할 것이 뻔한 작품을 일부러 만들었을까. 상식적으로 이해하기 어려운 이야기들조차 하나의 '해석'이라는 이름으로 소비되고, 많은 사람들이 이를 자연스럽게 받아들인다. 그만큼 우리는 감독의 의도를 지나치게 확대 해석하는 데 익숙해진 것은 아닐까.오늘날 이러한 경향은 유튜브의 '결말 해석', '떡밥 정리' 콘텐츠와 영화 마케팅이 결합하면서 더욱 과열되고 있다. 요즘 나홍진 감독의 신작 <호프>를 둘러싼 분위기를 보면서도 비슷한 생각이 든다. 개봉 전부터 소셜네트워크서비스(SNS)와 유튜브에는 다양한 분석과 추측 영상이 쏟아졌고, 개봉 이후에는 호불호를 둘러싼 평가와 각종 해석이 끝없이 생산되고 있다. 개인적으로는 이제 '호프'라는 두 글자만 봐도 피로감이 느껴질 정도다.물론 관객이 영화 속에 흩어져 있는 퍼즐을 맞추고, 열린 결말과 상징 속에서 자신만의 의미를 찾아가는 과정은 영화를 즐기는 또 하나의 재미다. 작품이 다양한 해석을 낳는다는 것 자체가 좋은 영화의 조건이 될 수도 있다. 하지만 감독의 의도를 지나치게 확장해 모든 장면을 거대한 복선이나 철학, 혹은 숨겨진 메시지로만 연결하려는 태도는 한 번쯤 돌아볼 필요가 있다. 해석은 작품을 풍성하게 만들 수 있지만, 그것이 정답인 것처럼 소비되는 순간 영화는 감상의 대상이 아니라 정답 맞히기 게임으로 변질될 수 있기 때문이다.가끔은 이런 영화평이 작품 자체를 이야기하는 것이 아니라 '나는 이 정도까지 읽어낼 수 있다'는 지적 과시처럼 느껴질 때도 있다. 그러다 보니 어느새 감독보다 평론가나 관객이 더 많은 의미를 만들어내는 아이러니한 상황도 적지 않다.어쩌면 감독의 의도는 훨씬 단순했을지도 모른다. 이를테면 영화 <호프>에서 숲속의 조인성 일당이 편의점 삼각김밥에 알타리김치를 곁들여 먹는 장면도, 그저 K-푸드의 인기에 살짝 편승해 보고 싶었던 가벼운 발상이었을 수 있다. 혹은 전작에서 화제가 됐던 먹방을 한 번 더 조인성 스타일로 보여주고 싶었을 뿐인지도 모른다.