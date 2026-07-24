장마와 찜통더위 속 등골 서늘해지는 비법

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[리뷰] 호러 영화 두 편 <호컴> <키퍼>

장혜령(doona90)
26.07.24 16:09최종업데이트26.07.24 16:09
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영화 <호컴> 스틸
영화 <호컴> 스틸(주)디스테이션

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

요즘 걱정은 바로 '날씨'다. 몇 년 사이 여름 날씨는 폭염, 폭우 이 두 단어가 없으면 성사되지 않는다. 재난 문자와 방송을 자주 챙긴다. 야외 활동은 적당한 결심 없이는 하기 힘든 고난의 행보가 되었다. 장마철을 맞아 며칠 사이에는 밤만 되면 기습 폭우로 하늘에 구멍이라도 난 건 아닐지 걱정부터 들었다. 제습기와 에어컨 없이는 하루도 버티기 힘든 날이다.

더위는 어떤가. 타는 듯한 볕을 선글라스와 양산으로 가려 보지만 땀이 줄줄 난다. 양손에 손풍기와 차가운 커피를 들고 다니는 사람도 쉽게 만날 수 있다. 무더위를 피할 수 없다면 이 방법은 어떨까. 극장에서 무서운 영화를 보는 것만큼 가성비 괜찮은 피서도 없다.

그래서 준비해 봤다. 개봉 후 극한 호불호 반응이 큰 <호프>처럼 추격과 욕으로 도파민 과다 분출 현상에 너덜너덜해진 심신을 달래 줄 포크 호러 두 편이다. 깜짝깜짝 놀라는 포인트보다는 서서히 스며드는 기분 나쁜 공포가 극장을 나와서 하루를 마치고 누울 때까지 이어지는 영화다.

언제 퍼졌는지도 모를 곰팡이 같은 찝찝함이 아름다운 대자연 속에서 기이한 공포로 유도할 것이다.

<호컴> 포크 호러, 심리 스릴러, 추리 수사물

영화 <호컴> 스틸컷
영화 <호컴> 스틸컷(주)디스테이션

<호컴>은 호러 장르의 신예로 떠오르는 다미안 맥카시의 신작이다. 부천국제판타스틱영화제를 통해 <경고> <오디티> <호컴>을 공개하며 마니아층이 생긴 감독이다. 이 감독의 작품을 챙겨 봤다면 이스터에그(숨겨진 메시지)를 찾는 재미도 쏠쏠하다. 세 작품에 모두 등장하는 시그니처 '토끼'는 <호컴>에서 코스프레 의상으로 재해석되었고, <오디티>의 목각인형과 벨보이 괴담은 마녀 전설을 설명하는 디오라마와 실제 벨보이로 치환되었다.

부모님의 신혼여행지였던 아일랜드의 호텔에 유골 안치를 위해 떠난 옴 바우만(아담 스콧)이 괴담의 주인공이 되어 미스터리한 일에 휘말리는 이야기다. 기이한 비주얼의 소품들, 듣기 싫은 소리와 점프 스케어로 놀라게 만드는 호러 종합선물세트다.

아일랜드 민속 설화가 담긴 포크 호러이자, 범인을 찾는 후더닛의 추리물, 밀폐된 장소에서 벌어지는 미스터리한 스릴까지 다양한 장르의 혼재돼 있다. 서서히 조여드는 압박감이 긴장감을 유발한다. 주변 사람이 풍기는 의뭉스러움과 장소의 불쾌함이 켜켜이 쌓여 층위를 이룬다.

아무도 찾지 않을 것 같은 음산한 공간에서 벌어지는 숨 막히는 서스펜스와 기이한 가족사를 다루었던 전작의 스타일을 유지하며 상업적 재미까지 챙겼다. 스산하면서도 아름다운 미장센, 고립된 공간의 답답함, 신경을 긁는 소음이 유발하는 불쾌함 등 다채로운 공포를 경험해 볼 기회다.

마지막에는 공감하기 힘들었던 비호감 주인공의 트라우마가 밝혀지며, 그의 소설 속 결말과 영화 속 결말이 수미상관을 이룬다. 해소되지 못한 죄책감이 부른 방어 기제는 누군가의 선의로 변화되고 해방을 맞는다. 겉만 보면 공포영화처럼 보이지만 주인공의 심리 치료에 기반한 한 편의 연극 무대를 보는 듯하다.

<키퍼> 전반 점프스케어, 후반 바디스내처

영화 <키퍼> 스틸
영화 <키퍼> 스틸그린나래미디어(주)

<키퍼>는 <그레텔과 헨델> <롱레그스>로 한국에 알려진 오즈 퍼킨스 감독의 작품이다. 그는 '저주'를 소재로 여성의 초자연적인 힘을 소재로 삼아왔다. <그레텔과 헨델>을 통해 동화를 자신만의 스타일로 재해석했으며, <롱레그스>에서는 악마와 결탁한 비뚤어진 가족사를 수사극처럼 다뤘다.

<키퍼>를 통해서는 현대인의 필수인 관계의 두려움을 담았다. 내가 알던 친구, 연인, 부부가 낯선 사람처럼 느껴지는 순간을 경험했다면 공감할 이야기다. 연인의 관계의 전복은 오랫동안 착취한 가부장제를 비틀며 카타르시스를 유발한다. 포크 호러의 기분 나쁜 분위기가 지속되면서도 명쾌하게 끝나지 않아 오랜 잔상을 남긴다.

연인 맬컴(로시프 서덜랜드)과 도시 생활을 청산하고 외딴 곳으로 이사 온 리즈(티티아나 마슬라니)는 숲의 고립감과 대비되는 통유리 산장에 기묘함을 느낀다. 분명 둘밖에 없는데, 숲의 누군가가 계속 지켜보는 인상을 지울 수 없었다. 리즈는 점차 환각에 시달리고 걷잡을 수 없는 심연과 마주하며 실체를 알아간다.

서서히 조여드는 긴장감으로 활활 타버리는 영화다. 후반부는 바디스내처(신체강탈) 형식이다. 몽환적 몽타주로 끼어든 여러 여성 얼굴의 정체가 밝혀진다.

불쾌하고, 찝찝하며, 소름 끼치는 기이함이 눈과 귀를 현혹한다. 음산함이 몽환적으로 그려져 약이나 술에 취한 기분이다. 일본 영화로 치면 구로사와 기요시의 장르 영화와 비슷한 결이다. 오컬트, 포크 호러, 심리 스릴러, 젠더 이슈까지 여러 요소를 결합해 호기심을 유발한다. 200년간 벌어진 사건의 실체를 초자연적 현상으로 이끈 모호함이 의문을 낳는다.

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호컴 키퍼

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