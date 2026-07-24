장마와 찜통더위 속 등골 서늘해지는 비법

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영화 <호컴> 스틸컷(주)디스테이션
<호컴>은 호러 장르의 신예로 떠오르는 다미안 맥카시의 신작이다. 부천국제판타스틱영화제를 통해 <경고> <오디티> <호컴>을 공개하며 마니아층이 생긴 감독이다. 이 감독의 작품을 챙겨 봤다면 이스터에그(숨겨진 메시지)를 찾는 재미도 쏠쏠하다. 세 작품에 모두 등장하는 시그니처 '토끼'는 <호컴>에서 코스프레 의상으로 재해석되었고, <오디티>의 목각인형과 벨보이 괴담은 마녀 전설을 설명하는 디오라마와 실제 벨보이로 치환되었다.
부모님의 신혼여행지였던 아일랜드의 호텔에 유골 안치를 위해 떠난 옴 바우만(아담 스콧)이 괴담의 주인공이 되어 미스터리한 일에 휘말리는 이야기다. 기이한 비주얼의 소품들, 듣기 싫은 소리와 점프 스케어로 놀라게 만드는 호러 종합선물세트다.
아일랜드 민속 설화가 담긴 포크 호러이자, 범인을 찾는 후더닛의 추리물, 밀폐된 장소에서 벌어지는 미스터리한 스릴까지 다양한 장르의 혼재돼 있다. 서서히 조여드는 압박감이 긴장감을 유발한다. 주변 사람이 풍기는 의뭉스러움과 장소의 불쾌함이 켜켜이 쌓여 층위를 이룬다.
아무도 찾지 않을 것 같은 음산한 공간에서 벌어지는 숨 막히는 서스펜스와 기이한 가족사를 다루었던 전작의 스타일을 유지하며 상업적 재미까지 챙겼다. 스산하면서도 아름다운 미장센, 고립된 공간의 답답함, 신경을 긁는 소음이 유발하는 불쾌함 등 다채로운 공포를 경험해 볼 기회다.
마지막에는 공감하기 힘들었던 비호감 주인공의 트라우마가 밝혀지며, 그의 소설 속 결말과 영화 속 결말이 수미상관을 이룬다. 해소되지 못한 죄책감이 부른 방어 기제는 누군가의 선의로 변화되고 해방을 맞는다. 겉만 보면 공포영화처럼 보이지만 주인공의 심리 치료에 기반한 한 편의 연극 무대를 보는 듯하다.
<키퍼> 전반 점프스케어, 후반 바디스내처