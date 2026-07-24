장마와 찜통더위 속 등골 서늘해지는 비법

▲영화 <키퍼> 스틸 그린나래미디어(주)

<키퍼>는 <그레텔과 헨델> <롱레그스>로 한국에 알려진 오즈 퍼킨스 감독의 작품이다. 그는 '저주'를 소재로 여성의 초자연적인 힘을 소재로 삼아왔다. <그레텔과 헨델>을 통해 동화를 자신만의 스타일로 재해석했으며, <롱레그스>에서는 악마와 결탁한 비뚤어진 가족사를 수사극처럼 다뤘다.



<키퍼>를 통해서는 현대인의 필수인 관계의 두려움을 담았다. 내가 알던 친구, 연인, 부부가 낯선 사람처럼 느껴지는 순간을 경험했다면 공감할 이야기다. 연인의 관계의 전복은 오랫동안 착취한 가부장제를 비틀며 카타르시스를 유발한다. 포크 호러의 기분 나쁜 분위기가 지속되면서도 명쾌하게 끝나지 않아 오랜 잔상을 남긴다.



연인 맬컴(로시프 서덜랜드)과 도시 생활을 청산하고 외딴 곳으로 이사 온 리즈(티티아나 마슬라니)는 숲의 고립감과 대비되는 통유리 산장에 기묘함을 느낀다. 분명 둘밖에 없는데, 숲의 누군가가 계속 지켜보는 인상을 지울 수 없었다. 리즈는 점차 환각에 시달리고 걷잡을 수 없는 심연과 마주하며 실체를 알아간다.



서서히 조여드는 긴장감으로 활활 타버리는 영화다. 후반부는 바디스내처(신체강탈) 형식이다. 몽환적 몽타주로 끼어든 여러 여성 얼굴의 정체가 밝혀진다.



불쾌하고, 찝찝하며, 소름 끼치는 기이함이 눈과 귀를 현혹한다. 음산함이 몽환적으로 그려져 약이나 술에 취한 기분이다. 일본 영화로 치면 구로사와 기요시의 장르 영화와 비슷한 결이다. 오컬트, 포크 호러, 심리 스릴러, 젠더 이슈까지 여러 요소를 결합해 호기심을 유발한다. 200년간 벌어진 사건의 실체를 초자연적 현상으로 이끈 모호함이 의문을 낳는다.



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