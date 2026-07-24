하주석-이형범 트레이드, KIA와 한화 누가 웃을까

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큰사진보기 ▲지난 2024년 7월 30일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 이형범이 8회초에 투구하고 있다. 연합뉴스

하주석과 트레이드 된 투수 이형범은, 2012년 특별지명으로 NC 다이노스 유니폼을 입고 프로 무대에 데뷔하여 두산 베어스를 거쳐 2024시즌부터 KIA에서 활약해왔다. 커리어하이인 2019시즌엔 6승3패 19세이브 10홀드 평균자책점 2.66을 기록하며 정상급 불펜투수 반열에 오르기도 했다. 올 시즌엔 주로 추격조로 뛰며 19경기에 등판해 승패 없이 평균자책점 3.00을 기록했다.



한화가 활용도가 떨어진 하주석을 내주고 이형범을 영입한 것은 시급한 마운드 보강 때문이다. 한화는 올 시즌 지난해보다 눈에 띄게 허약해진 불펜진 때문에 시즌 내내 어려움을 겪고 있다.



한화 선발진의 평균자책점은 4.13으로 전체 2위지만, 불펜진 평균자책점은 5.11에 그치며 6위에 불과하다. 7월만 놓고 보면 5.65로 8위까지 떨어졌다.지난해 불펜진의 핵심이었던 한승택(KT)을 보상 선수로 보내고 김범수(KIA)를 FA로 놓친 게 뼈아팠다. 마무리 김서현은 지난해부터 이어진 심각한 부진, 정우주는 부상으로 각각 전력에서 장기간 이탈했다.



시즌 초반부터 불펜이 붕괴된 한화는 타선과 선발진의 힘으로 중위권에서 버텨왔지만, 최근까지도 확실한 중간계투가 없어 고전하고 있다. 브루스 짐머맨을 영입해 외국인 선발 투수를 교체한 한화는, 포지션 중복이 많은 내야진을 정리하면서 이형범의 가세로 불펜까지 보강할 수 있게 됐다.



이형범은 KIA에서는 추격조로 뛰어야 했지만 많지 않은 기회에도 좋은 투구를 보여줬으며, 1군에서 마무리 경험도 있는 투수다. 불펜이 약한 한화에서는 필승조 역할도 충분히 맡을 수 있을 것으로 기대되고 있다.



양 팀이나 선수들 입장에서 모두 크게 손해 볼 것 없는 윈-윈 트레이드를 했다는 평가가 나온다. KIA는 공수 밸런스가 보장한 백업 멀티 내야수, 한화는 필승조 경험이 있는 불펜을 데려오며 서로 취약한 부분을 보강했다.



하주석은 한화에서 비록 기대만큼 활약하지는 못했지만, 여전히 꾸준한 출전 기회만 주어지면 어느 정도의 평균 성적은 보장해 줄 수 있는 선수다. 또한 이형범은 1년 전만 해도 2군을 전전하며 은퇴 위기까지 내몰렸던 전력외 선수였다. 올 시즌 추격조로 어느 정도 부활하면서 1대 1 트레이드 카드를 맞출 수 있는 정도로 위상이 올라온 타이밍에 바로 고점 매수된 셈이다. 두 선수 모두 이번 이적을 통하여 새로운 팀에서 더 많은 기회를 부여받을 가능성이 높기에, 서로에게 오히려 전화위복이 될 수 있다는 평가다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 지난 2024년 7월 30일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 이형범이 8회초에 투구하고 있다.하주석과 트레이드 된 투수 이형범은, 2012년 특별지명으로 NC 다이노스 유니폼을 입고 프로 무대에 데뷔하여 두산 베어스를 거쳐 2024시즌부터 KIA에서 활약해왔다. 커리어하이인 2019시즌엔 6승3패 19세이브 10홀드 평균자책점 2.66을 기록하며 정상급 불펜투수 반열에 오르기도 했다. 올 시즌엔 주로 추격조로 뛰며 19경기에 등판해 승패 없이 평균자책점 3.00을 기록했다.한화가 활용도가 떨어진 하주석을 내주고 이형범을 영입한 것은 시급한 마운드 보강 때문이다. 한화는 올 시즌 지난해보다 눈에 띄게 허약해진 불펜진 때문에 시즌 내내 어려움을 겪고 있다.한화 선발진의 평균자책점은 4.13으로 전체 2위지만, 불펜진 평균자책점은 5.11에 그치며 6위에 불과하다. 7월만 놓고 보면 5.65로 8위까지 떨어졌다.지난해 불펜진의 핵심이었던 한승택(KT)을 보상 선수로 보내고 김범수(KIA)를 FA로 놓친 게 뼈아팠다. 마무리 김서현은 지난해부터 이어진 심각한 부진, 정우주는 부상으로 각각 전력에서 장기간 이탈했다.시즌 초반부터 불펜이 붕괴된 한화는 타선과 선발진의 힘으로 중위권에서 버텨왔지만, 최근까지도 확실한 중간계투가 없어 고전하고 있다. 브루스 짐머맨을 영입해 외국인 선발 투수를 교체한 한화는, 포지션 중복이 많은 내야진을 정리하면서 이형범의 가세로 불펜까지 보강할 수 있게 됐다.이형범은 KIA에서는 추격조로 뛰어야 했지만 많지 않은 기회에도 좋은 투구를 보여줬으며, 1군에서 마무리 경험도 있는 투수다. 불펜이 약한 한화에서는 필승조 역할도 충분히 맡을 수 있을 것으로 기대되고 있다.양 팀이나 선수들 입장에서 모두 크게 손해 볼 것 없는 윈-윈 트레이드를 했다는 평가가 나온다. KIA는 공수 밸런스가 보장한 백업 멀티 내야수, 한화는 필승조 경험이 있는 불펜을 데려오며 서로 취약한 부분을 보강했다.하주석은 한화에서 비록 기대만큼 활약하지는 못했지만, 여전히 꾸준한 출전 기회만 주어지면 어느 정도의 평균 성적은 보장해 줄 수 있는 선수다. 또한 이형범은 1년 전만 해도 2군을 전전하며 은퇴 위기까지 내몰렸던 전력외 선수였다. 올 시즌 추격조로 어느 정도 부활하면서 1대 1 트레이드 카드를 맞출 수 있는 정도로 위상이 올라온 타이밍에 바로 고점 매수된 셈이다. 두 선수 모두 이번 이적을 통하여 새로운 팀에서 더 많은 기회를 부여받을 가능성이 높기에, 서로에게 오히려 전화위복이 될 수 있다는 평가다. 하주석 이형범 KIA 한화 트레이드 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 '일본식 축구' 이어가는 일본, 모리야스 다음은 오이와 고

2025년 10월 31일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회말 1사 1루 한화 하주석이 2루타를 친 뒤 세리머니를 하고 있다.'32세 동갑내기' 한화 이글스 내야수 하주석과 KIA 타이거즈 우완 투수 이형범이 유니폼을 바꿔 입었다.한화와 KIA는 23일 광주에서의 맞대결을 마친 뒤 하주석과 이형범을 맞바꾸는 1대1 트레이드를 전격 발표했다.스타급 선수의 대형 트레이드는 아니지만, 양팀 팬들이 미처 예상하지 못한 타이밍에 나온 깜짝 발표였다. 하주석은 한때 한화가 공들여 키운 프랜차이즈 선수였다. 2012년 신인 드래프트에서 전체 1순위로 한화의 지명을 받은 후 올 시즌까지 무려 15년간 원클럽맨으로 활약하며 통산 997경기 타율 0.268(3246타수 869안타) 53홈런 373타점 425득점 83도루를 기록했다.하지만 하주석은 한화 팬들에게 '애증의 선수'이기도 했다. 한화의 암흑기에 리빌딩의 중심이자 차세대 내야수로 성장하기를 기대받았지만 우여곡절이 많았다. 2016년부터 본격적으로 1군 주전으로 기용되며 많은 기회를 얻었지만 꾸준한 활약을 보여주지 못했다. 덕아웃 헬멧 투척 사건, 음주운전 등 각종 사건사고로 집중 비난을 받으며 주전경쟁에서도 점차 밀려났다. 2024년 시즌 종료 뒤 FA 자격을 얻고는 방출 위기까지 몰렸다가 1년 최대 1억 1000만 원 계약으로 한화에 잔류하는 데 그쳤다.심기일전한 지난 2025시즌에는 백업 멤버로 시작하여 95경기 305타석에 나가 타율 .297 4홈런 28타점을 기록하며 팀의 한국시리즈 진출에 기여하면서 반등했다. 성과를 인정받아 올해는 연봉이 두 배 오른 2억원에 사인했고, 치어리더 김연정씨와 백년가약을 맺으며 화려하게 재기에 성공하는 듯했다.하지만 하주석은 올 시즌 들어 다시 주전 경쟁에서 밀려났다. FA 영입 2년차가 된 심우준이 주전 유격수로 확실하게 자리잡았고, 황영묵, 박정현 등 젊은 내야수들의 성장으로 입지가 줄어들었다. 하주석은 올 시즌 한화 1군에서 꾸준한 기회를 얻지 못하며 27경기 타율 .256(78타수 20안타) 무홈런 6타점에 그쳤다.지난 5월8일 LG전에서 팀 패배의 빌미가 된 치명적인 주루 미스까지 범하며 눈밖에 난 하주석은 그 뒤 2군에 내려가 다시 1군으로 복귀하지 못했고 꾸준히 트레이드설이 제기됐다. 하주석의 나이와 기량, 현재 팀의 스쿼드를 감안할 때 더이상 한화에서는 자리가 보이지 않는 상황이었다. 다만 퓨처스리그에선 32경기 타율 .327를 기록하며 아직 경쟁력이 있음을 보여줬다.이틈에 내야 백업 자원이 필요한 KIA가 하주석에게 손을 내밀었다. KIA FA 시장에서 주전 유격수 박찬호(두산)를 잃은 이후 키스톤 콤비인 유격수와 2루수 자리 보강이 필요했다. 하주석은 내야에서 전 포지션을 소화할수 있는 멀티 자원이며, 대타 자원으로서도 활용도가 높다.KIA는 주전 2루수인 김선빈이 올 시즌 타율 .257 1홈런 27타점으로 부진하다. 유격수 자원은 아시아쿼터 제리드 데일을 영입했으나 실패로 돌아갔다. 박민과 김규성이 출전시간을 양분하고 있지만, 둘 다 풀타임 주전 경험이 아직 없는데다 수비에 비하여 공격력이 아쉽다는 평가를 받고 있다. 김도영의 유격수 전환도 고려하고 있는 KIA지만 내년 이후를 대비한 옵션이다,1군 경험이 많은 하주석을 KIA 내야진에서 다양한 포지션을 소화할 백업으로 두루 활용할 수 있다는 계산이다. 하주석은 지난해 한화에서도 백업으로 시작해 실력으로 주전 2루수 자리를 꿰찼던 경험이 있다.