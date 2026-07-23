위기 막고 역사 썼다…유토, 히어로즈 외국인 최초 '10홀드-10세이브'

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외국인 투수 최초로 '10홀드 - 10세이브' 기록을 달성한 키움 유토키움히어로즈
키움 히어로즈의 '아시아 쿼터' 투수 가나쿠보 유토는 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성 라이온즈와의 경기에 구원 등판해 2이닝 1피안타 무4사구 4탈삼진 무실점을 기록했다. 키움의 3-1 승리를 지켜내며 홀드를 추가했다.
유토는 위기에서 더욱 빛났다. 7회초 마운드에 오른 조영건이 무사 만루를 허용한 뒤 마운드를 넘겼지만, 유토는 흔들리지 않았다. 첫 타자 김영웅을 병살타로 유도하며 1점을 내주는 대신 아웃카운트 2개를 잡았고, 이어 구자욱을 삼진으로 돌려세우며 추가 실점 없이 이닝을 마무리했다.
8회에도 마운드에 오른 유토는 1사 후 디아즈에게 좌전 안타를 허용했지만, 류지혁과 이재현을 연속 삼진으로 처리하며 무실점 투구를 이어갔다. 9회에는 마무리 원종현에게 공을 넘기며 자신의 역할을 완벽하게 수행했다.
이날 유토는 총 21개의 공을 던졌다. 포심 패스트볼 13개, 포크볼 4개, 커브와 슬라이더를 각각 2개씩 구사하며 삼성 타선을 봉쇄했다. 포심 패스트볼의 평균 구속은 150.8㎞를 기록했다.
이날 활약으로 유토는 시즌 42경기에서 5승 4패 10홀드 12세이브, 평균자책점 3.03을 기록했다. 이로써 한 시즌 두 자릿수 홀드와 두 자릿수 세이브를 동시에 달성하며 KBO리그 역대 24번째 기록의 주인공이 됐다. 또한 히어로즈 구단 역사상 5번째이자, 외국인 선수로는 최초의 대기록을 작성했다.
경기 후 유토는 키움 히어로즈 공식 유튜브 채널을 통해 "구원 등판했을 때 역전을 허용하지 않고 막아 다행이다. 덕분에 자신감도 더 생긴 것 같다"고 소감을 밝혔다.
무사 만루 위기에 대해서는 "만루 상황을 의식하면 오히려 독이 된다고 생각했다. 평소와 똑같이 던지려고 했고, 무사히 막아 안도감이 들었다"고 말했다.
히어로즈 구단 역대 5번째이자 외국인 선수 최초의 '10홀드-10세이브' 기록에 대해서는 "야구를 하면서 많은 공을 던졌지만, 이런 대기록을 히어로즈에서 달성하게 돼 정말 기쁘다"고 웃었다.
끝으로 팬들에게는 "후반기가 막 시작됐지만 승리를 많이 거두고 있다. 키움 팬들의 응원이 큰 힘이 된다. 앞으로도 많은 응원 부탁드리고, 한 경기라도 더 이길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 감사의 마음을 전했다.
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